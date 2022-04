Consumenten- en producentenprijzen, doorprijzen (Heineken!) is cruciaal

Een goedgeluimde markt vandaag en de fondsen met cijfers zijn de stijgers van de dag. Zelfs Just Eat Takeaway. Dat zette met €24,88 wel eerst een nieuwe, lagere bodem neer. Het bedrijf hijst de witte vlag in de VS met GrubHub-alle-opties-zijn-open. Wat werd gevreesd komt uit en dat kán bezit van de zaak is einde (kuch) vermaak zijn.

Heineken ligt ook goed en dat het fonds de hogere tarweprijzen gaat doorberekenen heeft daar wellicht iets mee te maken. Want het verschil tussen producenten- en consumentenprijzen begint grotesk te worden. November 1923 verwijst naar het hoogtepunt van de Duits hyperinflatie 1914-1923. De rest is geschiedenis...

Er is een track record van die PPI en CPI. Logisch, als inkoop- harder stijgen dan verkoopprijzen komen de marges en winsten onder druk te staan. Daarmee worden aandelenkoersen kwetsbaar, want anders worden ze eenvoudigweg duurder. Op lange termijn drijven winsten de koersen en niet het voorpaginanieuws du jour.



En hier vindt u dat track record. Zoals bij alle data is ook dit geen heilige graal, maar de vuistregel minder winsten = lagere koersen kan een kind bedenken. Daarom is dat doorprijzen van Heineken goed nieuws, want samen met AkzoNobel (morgen cijfers) en Unilever (volgende week) geldt ze als moeilijke - hoe zeg je dat? - doorprijzer.