Het is hectisch voorbeurs met veel cijfers, nieuws en ook koersgeweld

De AEX-indicatie is +0,4%. met tech in de hoofdrol? Er was een heuse (tech) rally op Wall Street, maar het venijn zat nabeurs.

Netflix meldde de eerste abonneekrimp ooit, bats: -25,7%. Het fonds is nu formeel nog $154 miljard waard, straks niet meer. IBM deed +1,5% op cijfers.

Europese futures openen een paar tienden hoger

De Amerikaanse futures staan al weer een paar tienden lager met ook weer tech in de hoofdrol

In Azië staat op China na alles hoger met een nul voor de komma. Tencent doet +0,6% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) deed -3,6% op 21,4

De dollar daalt 0,3% naar 1,182

De Duitse tienjaars rente stijgt één basispunt naar 09,2% en de Amerikaanse plust er twee naar 2,96%

Goud -0,4%, olie +0,4% (WTI) en -1,2% (Brent) en crypto staat nagenoeg vlak

De ASML Q1's zijn in de prik en hier zijn de woorden van de CEO: de zaak gaat (fors?) uitbreiden. Hoeveel, waar, wat zijn de investeringen en wat wordt de verwachte groei? Dit brengt fantasie in de tent. Geen woord over supply chain, chiptekort, kneiterdure onderdelen en vertragingen in het persbericht.

Dit valt alleen wel tegen, hoewel ASML altijd voorzichtig is. De Q2-consensus voor omzet Q2 is €5,85 miljard...

ASML expects Q2 2022 net sales between €5.1 billion and €5.3 billion and a gross margin between 49% and 50%.

Heineken levert met haar Q1's en outlook en meldt opvallende hoge double digit biervolumegroei in Europa:



Oeps, 5% orderkrimp in VS en 1% in totaal. Just Eat Takeaway heeft een trading update en is ook negatiever geworden over de brutotransactiewaarde en marges dit jaar. Even verderop staan nog deze alinea's:

The Management Board confirms its alignment with shareholders in wanting to both create and realise value from the Company’s highly attractive portfolio of assets.

As such, management is currently, together with its advisers, actively exploring the introduction of a strategic partner into and/or the partial or full sale of Grubhub.

There can be no certainty that any such strategic actions will be agreed or what the timing of such agreements will be. Further announcements will be made as and when appropriate.



Er is weinig fantasie in de Vopak Q1's te ontdekken, maar gelukkig zijn er geen zeperds.



De volgende:

De omzetgroei van 42% is beter dan verwacht en dat geldt ook voor de outlook.

Aldus mijn collega Niels Koerts die het aandeel volgt. De Q1's van CM.com lijken op orde dus:



We zijn er nog niet, DSM heeft ook nog groot nieuws:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:02 Hogere opening Damrak voorzien

07:55 Forse omzetstijging CM.com

07:40 ASML haalt eigen outlook in het eerste kwartaal

07:38 Vopak lijkt deel van de tegenwind te kunnen weerstaan

07:27 DSM verkoopt Protective Materials

07:23 Just Eat Takeaway.com negatiever gestemd

07:15 ASML haalt eigen outlook in het eerste kwartaal

07:00 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

19 apr IBM verslaat verwachtingen

19 apr Netflix verliest abonnees na tariefsverhoging

19 apr Wall Street eindigt hoger

19 apr Fed: rente kan dit jaar naar 2,5 procent

19 apr Olieprijs weer lager

19 apr Winst op Wall Street

19 apr Europese beurzen sluiten lager

19 apr Aperam rondt aandeleninkoop af

19 apr Rode weekstart voor AEX

De AFM meldt geen nieuwe shorts en daarom het overzicht maar:

De agenda met steeds meer cijfers, ex-dividenden en kijk eens wie er nabeurs doorkomen:

00:00 ABN Amro AvA

08:00 ASML Q1-cijfers

08:00 CM.com Q1-cijfers

08:00 Heineken Q1-cijfers

08:00 Vopak Q1-cijfers

08:00 Danone Q1-cijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI mrt

08:00 Just Eat Takeaway tradingupdate Q1

09:00 Vastned Retail notering €1,20 ex-dividend

09:00 ForFarmers notering €0,29 ex-dividend

13:00 Procter & Gamble Q1-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen mrt 5,80M

18:00 ASMI Q1-cijfers

22:00 Tesla Q1-cijfers

En dan nog even dit

Wrijf het er maar in:

Netflix Paid Subscribers (Millions)...

2022 (Q1): 221.6 (1st decline)

2021: 221.8

2020: 204

2019: 167

2018: 139

2017: 118

2016: 94

2015: 75

2014: 57

2013: 44

2012: 33

2011: 24

2010: 20

2009: 12

2008: 9.4

2007: 7.5

2006: 6.3

2005: 4.2

2004: 2.6

2003: 1.5

2002: 0.8

2001: 0.5$NFLX — Charlie Bilello (@charliebilello) April 19, 2022

Zelfs WSJ vol op het orgel, ach en wee:

Breaking: Netflix lost 200,000 global subscribers in the first quarter and expects to lose 2 million more this spring. Shares fell 17% after hours. https://t.co/91Q5iNj4L2 — The Wall Street Journal (@WSJ) April 19, 2022

Nog meer:

Netflix estimates 100 million households are sharing passwords and suggests a crackdown is coming https://t.co/fHloIcBWNM — CNBC (@CNBC) April 19, 2022

Ook dat nog, kan u ook uw kinderen nog troosten:

K-drama stocks, or shares of Korean drama production studios, slide on Wednesday as Netflix said it will curb its spending on films and TV shows after reporting its first subscriber loss in more than a decade https://t.co/XcGhCi46PI — Bloomberg Markets (@markets) April 20, 2022

Het is menens:

Shell started to withdraw staff from its joint ventures with Russia’s Gazprom as it moves forward with plans to exit investments in response to the war in Ukraine https://t.co/HeM3AftJ22 — Bloomberg Markets (@markets) April 20, 2022

Meer olie:

Oil rebounds as industrial activity in virus-hit China picked up, and a report pointed to a decline in U.S. crude stockpileshttps://t.co/mes8npHz7n pic.twitter.com/7lgCqxCr9i — Bloomberg Middle East (@middleeast) April 20, 2022

Helaas staan de neuzen op deze planeet nog altijd niet dezelfde kant uit:

Investor outflows from China reflect a deepening divergence in monetary policy between the world’s two biggest economies https://t.co/kFn9CaA4m3 — Bloomberg Markets (@markets) April 20, 2022

Voor het eerst? Sociale onrust:

LATEST: The first fatality after weeks of protests in Sri Lanka over food and fuel shortages intensified calls for President Gotabaya Rajapaksa to resign, with a key opposiiton leader saying he was “responsible for every death" https://t.co/PBNf7gXrfb — Bloomberg Markets (@markets) April 20, 2022

Kijk aan:

WATCH: Crypto lender Nexo has teamed up with Mastercard to launch what it says is the world’s first 'crypto-backed' payment card. Here are the week's big cryptocurrency stories pic.twitter.com/qH5hQniqJq — Reuters Business (@ReutersBiz) April 20, 2022

Vanwege klimaat:

Warren Buffett has been Berkshire's CEO and chairman since 1970. But the country’s largest state public pension fund is backing a proposal to change that.https://t.co/ALWpNhlGyd — MarketWatch (@MarketWatch) April 20, 2022

Veel plezier en succes vandaag.