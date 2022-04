Slotcall: 'PostNL faciliteert nog altijd kinderarbeid' maar stijgt wel flink

Na een lang paasweekend eieren te hebben gezocht, was het vandaag zoeken naar groene koersen. De AEX (-0,4%) sloot namelijk een stuk lager dan vóór het paasweekend. De hardste klappen werden geïncasseerd door Just Eat Takeaway (-4,1%) en Prosus (-4,6%).

Het Damrak kent echter ook plussers. Neem bijvoorbeeld PostNL (+5,1%) dat flink stijgt, ondanks het feit dat een onderzoek van Vlaamse media aantoonde dat er nog steeds sprake is van kinderarbeid bij het bedrijf.

PostNL België heeft tal van onderaannemers voor zich werken die blijkbaar niet al te nauwkeurig zijn bij een identiteitscontrole als er nieuwe koerier wordt aangenomen. Zo sprak de Belgische krant Het Laatste Nieuws met een 13-jarige jongen die zichzelf naar eigen zeggen twee à drie keer per week in een PostNL-outfit hijst.

Onverwachte stijging

Het aantal in aanbouw genomen Amerikaanse woningen is onverwacht gestegen, evenals het aantal afgegeven bouwvergunningen. Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg afgelopen maand met 0,3% op maandbasis, terwijl economen juist rekenden op een daling van 2,2%. Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg in maart op maandbasis met 0,4% tot 1,873 miljoen stuks, waar een daling van 2,1% voor was voorzien.

Recent meldde Fed-lid James Bullard dat de Federal Reserve met zijn rentebeleid ‘behind the curve’ is. Nu zegt Bullard dat de Amerikaanse centrale bank haast moet maken bij het verhogen van de rente om die achterstand een beetje te verkleinen. James Bullard meende dat de verwachte verhoging van 50 basispunten hierbij wellicht niet voldoende zal zijn en sluit niet uit dat er bij de eerstvolgende renteverhoging zelfs 75 basispunten bijtikken. Hij ziet een drastische renteverhoging als cruciaal om de hoogste inflatie in veertig jaar onder controle te krijgen.

Gifpil

Hoewel Elon Musk CEO is van zowel Tesla (+2,9%) als SpaceX, lijkt hij ’s nachts nog wat tijd over te hebben om zijn ruim 80 miljoen volgers op Twitter (-0,6%) te voorzien van uitgetypte hersenspinsels, denkstof en memes.

Tegelijkertijd heeft hij kritiek op Twitter. Zo meent hij dat het socialemediaplatform de vrijheid van meningsuiting niet genoeg waardeert. Om wat invloed te kunnen uitoefenen nam hij recent een belang van ruim 9%. Dat zou de Tesla-topman een uitnodiging voor de board van Twitter hebben opgeleverd, maar Musk zou dat geweigerd hebben. Ook het bestuur van Twitter leek niet al te happig te zijn op een boardstoeltje voor Musk.

Maar Elon Musk zou Elon Musk niet zijn als hij niet al grootser dacht. En dus wapperde hij met $43 miljard in het gezicht van het twitterbestuur. Hij wil de hele boel overnemen. Zoals verwacht staat het bestuur niet te springen. Twitter wil de overname blokkeren met een zogeheten gifpil. Hierbij zal Twitter extra aandelen uitgeven om het belang van Musk te doen verwateren. Meer weten over deze gifpil en de kans dat Musk Twitter daadwerkelijk kan overnemen? Lees dan de analyse die analist Niels Koerts op Goede Vrijdag schreef.

Grote kans dat het bod van Elon Musk op Twitter niet zal slagen https://t.co/jxKBgJ1SHj via @IEXnl



Wat dit mogelijk betekent voor de koers van Twitter leest u in het onderstaande artikel. — Niels Koerts (@KoertsNiels) April 15, 2022

Delta Airlines absolute nummer één

Koerts zat niet stil deze Pasen. Degenen die paasmaandag IEX bezochten zullen hebben gezien dat de analist een blik geworpen heeft op de cijfers van Delta Air Lines (+3,7%). “De eerstekwartaalcijfers bewijzen waarom Delta Air Lines onze favoriete belegging is binnen de luchtvaartsector. Nu de belangrijkste reisrestricties eraf zijn, wordt het bedrijf direct winstgevend. Dit bleek bijvoorbeeld uit de resultaten over de maand maart.” Lees de complete analyse van Delta Air Lines voor het koersdoel en advies.

Delta Air Lines bewijst waarom het de absolute nummer 1 is binnen zijn sector #DeltaAirLines https://t.co/G7UGFteWG8 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 18, 2022

De IEX Beleggersdag is terug!

Op vrijdag 1 juli 2022 is Theater ’t Spant in Bussum het kloppend hart van beleggend Nederland. Een groot aantal beleggingsexperts, topbestuurders van beursgenoteerde bedrijven en andere kopstukken delen een dag lang hun inzichten, strategieën en tips.

Zo verkennen we met Constantijn van Oranje het Nederlandse techlandschap. Een tweede keynote zal worden verzorgd door de CEO van Ahold Delhaize, Frans Muller. Daarnaast zullen drie CEO’s van Nederlandse technologiefondsen (Ebusco, Azerion en CM.com) in gesprek gaan over hun ervaringen als jong beursfonds en hun verwachtingen voor de toekomst.

Meer weten? In dit artikel wordt uitgebreider op de dag ingegaan. Liever direct een plekje in ’t Spant bemachtigen? Reserveer dan hier uw plaats op hét beleggersevenement van 2022.

Rentes

Gestuwd door de uitspraken van Fed-lid Bullard, stijgen de rentes. Techaandelen hebben het daardoor zwaar vandaag. In Nederland is de tienjaarsrente met zeven basispunten opgelopen tot 1,19%. Dit was eerder vandaag zelfs al even 1,20%.

Brede markt

De AEX (-0,4%) presteerde minder slecht dan de Franse CAC 40 (-0,6%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 21 punten.

Wall Street koerst in de plus: S&P 500 (+1,3%), Dow 30 (+1,2%) en de Nasdaq (+1,8%).

De euro stijgt 0,1% en noteert nu 1,079 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1%) en zilver (-2,1%) dalen.

Olie: WTI (-3,5%) en Brent (-3,4%) leveren beide in.

Bitcoin (+1,6%) stijgt.

Het Damrak:

Just Eat Takeaway (-4,1%) bereikt dit jaar een nieuw dieptepunt en sloot op €26,10.

(-4,1%) bereikt dit jaar een nieuw dieptepunt en sloot op €26,10. Berenberg heeft zijn koersdoel voor ING (+1,1%) naar beneden bijgesteld tot €13. Berenberg acht het aandeel daarmee €1,50 minder waard. Het koopadvies blijft wel van kracht.

(+1,1%) naar beneden bijgesteld tot €13. Berenberg acht het aandeel daarmee €1,50 minder waard. Het koopadvies blijft wel van kracht. Analisten verwachten dat ASML (+0,5%) zijn eigen outlook dit eerste kwartaal gehaald heeft. Dat blijkt na een rondvraag van ABM Financial News. De chipper rekent zelf op een omzet van €3,3 tot €3,5 miljard met een brutomarge van circa 49%. Morgen zullen we het weten, want dan opent ASML zijn boeken.

(+0,5%) zijn eigen outlook dit eerste kwartaal gehaald heeft. Dat blijkt na een rondvraag van ABM Financial News. De chipper rekent zelf op een omzet van €3,3 tot €3,5 miljard met een brutomarge van circa 49%. Morgen zullen we het weten, want dan opent ASML zijn boeken. Waar PostNL vandaag meer dan 5% steeg, gaat het bij midkapgenoot InPost minder goed: het aandeel leverde vandaag juist 4,8% in.

minder goed: het aandeel leverde vandaag juist 4,8% in. Veel Nederlandse bedrijven komen deze week met cijfer. Marktcommentator Arend Jan Kamp blikt vooruit op de vele cijfers die deze week gepubliceerd zullen worden. “Tech, waarde, cyclisch, vastgoed en finaal afgestrafte fondsen openen de boeken, wat meteen een aardige dwarsdoornede van de markt oplevert”, schrijft hij. Kamp behandelt ASML, ASMI, IMCD, JET, CM.com en Fugro. Zijn verhaal leest u hier .

. TomTom (-0,6%) heeft de samenwerking met Maxar Technologies uitgebreid. Voor degenen voor wie Maxar Technologies niet bekend klinkt: het bedrijf levert geodata aan TomTom, dat de navigatiespecialist vervolgens voor de gebruiker visualiseert.

Adviezen

ING: naar €13 van €14,50 en kopen - Berenberg

Prosus: naar €76 van €97 en kopen - UBS

Unilever: naar €50 van €55 en kopen - Kepler Cheuvreux

Fagron: naar €19,50 van €19 en kopen - KBC Securities

Agenda woensdag 20 april 2022

00:00 ABN Amro AvA

08:00 ASML Q1-cijfers

08:00 CM.com Q1-cijfers

08:00 Heineken Q1-cijfers

08:00 Vopak Q1-cijfers

08:00 Danone Q1-cijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI mrt

09:00 Vastned Retail notering €1,20 ex-dividend

09:00 ForFarmers notering €0,29 ex-dividend

13:00 Procter & Gamble Q1-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen mrt

18:00 ASMI Q1-cijfers

22:00 Tesla Q1-cijfers