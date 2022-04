Over cijfers deze week: ASML, ASMI, IMCD, JET, CM.com en Fugro

Drie Dolle Dwaze Dagen, mooi rijtje Q1-cijferaars staat ons nog te wachten deze week op het Damrak. Tech, waarde, cyclisch, vastgoed en finaal afgestrafte fondsen openen de boeken, wat meteen een aardige dwarsdoornede van de markt oplevert. Grootste afwezigen zijn commodity-waarden en financials.

Genoeg populaire namen er tussen en bij deze en paar met plaatjes en basisdata. Dit zijn ze allemaal deze week en onder de link vindt u de laatste analyse van de IEX Beleggersdesk:

ASML

De markt verwacht morgen €1,56 winst per aandeel en €3,45 miljard omzet van ASML over Q1. Dat zijn de formaliteiten, waar niemand op let. Het gaat om wat het bedrijf zegt over orderboek (EUV-machines), over al dan niet gaten in de supply chain (ASML kent ruim 600 toeleveranciers), levertijden én de markt zelf.

Want ziet ASML na TSMC, Samsung en ook ASMI hier en daar heel voorzichtig een wat afvlakkende vraag? Op lange termijn zijn de vooruitzichten voor de chipmarkt goudgerand, maar op korte termijn spelen juist supply chain en chip-tekort een grote rol. ASML gaat ons vertellen hoeveel ze hier last van heeft.



Waar chipfondsen ook last van lijken te hebben, zijn hoge waarderingen. Die zijn flink afgekomen, maar zijn historisch gezien nog steeds aan de hoge kant. Zeker nu we in de monetaire wereld van gratis naar duur geld overgaan.

Hier ASML sinds zomer 2011, toen we ze tegen acht keer de verwachte winst konden kopen. En we dat niet deden, want ook toen dachten we iedere dag weer de dat de beurs ging crashen :-)



Nog even nalezen, van ruim een week geleden. Voor het eerst sinds tijden dat het woord uitdagend weer eens in een ASML-analyse opduikt, maar in welke context?

ASMI

Voor ASMI (en ook Besi) geldt min of meer hetzelfde verhaal als ASML. Op korte termijn is het af en toe haren uit het hoofd trekken over inflatie, supply chain, wacht- en levertijden en chiptekort, maar op langere termijn is er een wereld die hoe langer hoe meer naar chips, chips en nog meer chips hongert.

Ook hier zijn met de duizelingwekkende koersdaling de hoogste waarderingen al naar de kliko verwezen, maar historisch gezien is het nog altijd aan de hoge kant. Niet in vergelijking met ASML, maar iedere chipper heeft eigen waarderingsmaatstaven aan de hand van kwaliteit, authenticiteit, concurrentie, risico en cyclus.

Wat dat aan gaat, is de volgorde ook ASML, ASMI en Besi. Er wordt morgen nabeurs €2,82 winst per aandeel en €520 miljoen omzet verwacht van ASMI.

IMCD

De naam zegt het al, Internatio-Müller Chemical Distribution (IMCD) is op papier een cyclisch chemiebedrijf. Gelet op die gestaag omhoog strepende winst- en omzetverwachting en torenhoge waardering denkt u misschien eerder aan een opgefokte, hippe tech. IMCD is echter een gewone, maar goed geleide chemical.

Die kwaliteit werd herkend op de beurs, want de waardering bleef maar oplopen. Sinds eind vorig jaar niet meer en dat is ook het enige dat u op dit aandeel kan aanmerken: dat de koers een dreun van jewelste heeft gehad. Niettemin is IMCD nog steeds duur. Maar ja, het is wel topkwaliteit en dat heeft een prijs.

Op uw Damrak Q1 bingokaart voert u een verwachte winst per aandeel van €1,43 en €1,03 miljard omzet in.

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway zit vandaag op de kop af anderhalf jaar in een neergaande trend. Wee degene die het koopbriefje van €110,65 nog heeft van 19 oktober 2020... Meer dan driekwart er af, het is ook weer iets dat de beste tech kan overkomen. Amazon verloor tussen 2000 en 2003 98% van haar waarde.



Of JET tot de beste tech behoort is nog afwachten. Want bezorgen is een van meest concurrerende en snel veranderende beursgenoteerde businesses. En zeker niet de meest winstgevende. Afhankelijk van welke maatstaf u neemt, maar door marketinguitgaven is JET formeel verlieslatend.

Onze desk heeft een mooi verhaal met veel cijfers en data, maar u kan u het zelf ook dom en gemakkelijk maken: gelooft of denkt u dat CEO, oprichter, grootaandeelhouder en risicobereide ondernemer Jitse Groen blijft winnen zoals hij al ruim twintig jaar doet? Dan is JET een mooie om op te rapen en weg te leggen.

Denkt u van niet, dan verkoopt u alsnog en blijft u weg. Maar ja, u gaat er vooral in en weer uit en weer in en weer uit en dat spelletje wint u alleen als u een doorgewinterde handelaar bent. Helaas heeft Refinitiv alleen een jaarverwachting voor het aandeel: €6,35 verlies per aandeel op €6,30 miljard omzet.

Hier het plaatje dus zonder koers/winstverhouding, maar zie dat vlakke omzetlijntje. Een groeiaandeel dat niet meer groeit is funest op een beurs die groeiaandelen toch al fors naar beneden aan het herwaarderen is.

Dat waren de AEX-fondsen en voordat twee hete fondsen uit de AScX aan bod komen, even deze AMX-waarde. Die ook wel eens wat meer waard is geweest.

CM.com

CM.com is het Just Eat Takeaway van de AScX: de koers kan geen goed meer doen (sinds de Grand Prix Zandvoort vorig jaar). Ook dit is een groeiaandeel pur sang, het bedrijf is verlieslatend. Onze desk ziet veel waarde in de tent, maar het kan nog jaren duren voordat dit in de cijfers tot uitdrukking komt.

Tot die tijd kan de koers vuurpijlen in goede en vreselijk dalen in slechte beurstijden, zoiets? En probeer dat maar te timen.

Ook hier heeft Refinitiv alleen een jaarverwachting: een verlies van €0,52 per aandeel en €315,67 miljoen omzet.

Fugro

Fugro was altijd het olie en gas exploratiebedrijf. Met dit jaar al +64,5% op het bord - het beste indexaandeel Damrak dit jaar - denkt de beurs dat Fugro het olie, gas én duurzaam exploratiebedrijf is, of wordt. Dit is een van de bedrijven die garen spint bij het huidige geopolitieke en energiemarkt strijdtoneel.

Regent het al opdrachten bij Fugro, zijn die onderweg, of is daar al zicht op? Hopelijk maakt het bedrijf ons wijzer deze week en de cijfers draaien wellicht geheel om de outlook met die stijging. Daarmee loopt de waardering wel snel op en die is intussen best hoog voor een soort van semi-energiebedrijf?

Dit laat in ieder geval weinig ruimte voor negatieve verrassingen vrijdag, maar dat geldt zeker met het huidige beursentiment voor alle cijferkandidaten.

Enfin, de markt denkt dit jaar bij Fugro aan een winst per aandeel van €0,58 bij €1,59 miljard omzet.