Rustig opstarten voorbeurs in wat nog heel drukke cijferweek wordt

De AEX indicatie is... vlak. Er is na het lange weekend zonder al te veel beursnieuws nu ook weinig te doen. Geniet nog maar even van de rust, want vanaf morgen gaat het Q1-cijferseizoen echt los.

Europese futures openen nét met een min en de Amerikaanse staan rond +0,3%, na ook al een nikserige sessie gisteren met piepkleine verliezen

In Azië ligt China en vooral Hong Kong (2,2%, zo meer) weer slecht. Tencent staat -2,3% in de stadsstaat

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot gisteren -2,3% op 22,2

De dollar trekt 0,1% aan tot alweer 1,077

De Duitse tienjaars rente stijgt een basispunt tot 0,85% en de Amerikaanse verliest er op 2,87%

Goud ligt vlak, olie stijgt rond 1,5% en crypto houdt het op een paar tienden verlies

Is de dollar nou zo sterk, of de euro zo zwak? Ik neig naar het tweede, maar oordeel zelf. Dit is in ieder geval EUR/USD en die zet weer een lager bodempje neer. Een sterke dollar is goed voor de AEX-winsten, maar ons bezit wordt wel minder waard.



Eerst het belangrijkste cijfer van dit paasweekeinde: het Chinese BBP Q1 viel mee. Het is altijd het eerste BBP-cijfer van de landen die er toe doen en de enige die niet wordt herzien in de loop van het kwartaal.



De Hang Seng in Hong Kong valt alleen niet mee en wel hierom. Didi deed gisteren -18,3% op nog maar $1,99 gisteren in New York:

#China tech stocks slumped on DiDi delisting plan, regulation woes. Hang Seng Tech Index loses as much as 4% as trading resumes. Beijing’s crackdown, global tech selloff weigh on sentiment. pic.twitter.com/eVi1vo8Wce — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 19, 2022

Het is maar een korte week en vandaag zijn er geen cijfers, maar vanaf morgen mag u in uw handen spugen. In het buitenland is het ook raak met morgen Tesla als grootste naam:

WOENSDAG 20 APRIL 2022

07:00 ASML - Cijfers eerste kwartaal

07:00 CM.com - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Just Eat Takeaway - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Heineken - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Vopak - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

18:00 ASMI - Cijfers eerste kwartaal

DONDERDAG 21 APRIL 2022

07:00 AkzoNobel - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Sligro - Cijfers eerste kwartaal

08:00 RELX - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering



VRIJDAG 22 APRIL 2022

06:45 WDP - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Fugro - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

07:00 IMCD - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Wereldhave - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Beter Bed - Cijfers eerste kwartaal



Hoe staat de boel er marktbreed bij? Vergeet die winst- en waarderingspiek in februari, dat is een datafout, maar u ziet de (door de analisten) verwachte omzetten en winsten van de AEX(-bedrijven) nog altijd oplopen. Met een haperende koers levert dat een verwachte koerwinstverhouding op van 13,8.

Ik vind dat niet zo heel gek voor een index die eenderde winstgevende technologie aan boord heeft, maar dat is een garantie op niks. Zeker niet met die torenhoge inflatie en een centrale bank die nog altijd verruimt.



De Nasdaq 100 is bijvoorbeeld twee keer zo duur. Toch lopen ook hier de omzet- en winstverwachtingen nog op, maar de index bestaat ook voor meer dan de helft uit het lucratieve Big Tech.



Dit zijn de verwachte koerswinstverhoudingen van een paar belangrijke indices, waaronder een Aziatische waar iedereen op zit azen. Die is is niet duur, de AEX en Euro Stoxx 50 vallen ook dik mee, maar de Amerikaanse zijn wel duur. Ze zijn altijd duurder, maar het verschil is vrij groot. Gok daar maar niet op.

AEX 13,8

Euro Stoxx 50 12,8

S&P 500 19,3

Nasdaq 100 27,3

Hang Seng 10,4

MSCI World Index 16,6

Succes dit rondje.

Analistenadvies:

ING: naar €13 van €14,50 (buy) - Berenberg

De agenda spreekt voor zich met twee ex-dividenden, cijfers van twee Dividend Aristocrats en rekenen we Netflix nog tot Big Tech? Voor mij zijn dat gezien grootte, macht, belang en invloed Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Nvidia, Microsoft en Tesla, maar smaken verschillen.

Verder is het afwachten wat de sfeer op de PostNL jaarvergadering is...

00:00 PostNL AvA

09:00 Ahold Delhaize notering €0,52 ex-dividend

09:00 KPN notering €0,091 ex-dividend

13:00 Johnson & Johnson Q1-cijfers

13:00 Manpower Q1-cijfers

14:30 VS bouwvergunningen mrt 1,82M

22:00 IBM Q1-cijfers

22:00 Netflix Q1-cijfers

En dan nog even dit

Intussen bij Twitter dat de poison pill inzet tegen Elon Musk. Grootaandeelhouder (2,4%) en ex-CEO Jack Dorsey zit in kamp Elon en Apollo wil een overname wel financieren. Wordt vervolgd.

Musk says Twitter board will be paid nothing if he acquires the company https://t.co/Z1yofzWrni — CNBC (@CNBC) April 18, 2022

Meer:

Elon Musk took a swipe at the board of Twitter as the company adopted a ‘poison pill’ to thwart his $43 billion cash buyout offer. Read more here: https://t.co/xpUcRUc75x pic.twitter.com/52zsEtSbSg — Reuters Business (@ReutersBiz) April 19, 2022

Onduidelijk is of en wanneer de stad weer open gaat en daarmee is uw vraag over de supply chain meteen beantwoord:

LATEST: Shanghai reported another seven Covid deaths as it grapples with a record outbreak https://t.co/luniXaBnnE — Bloomberg Markets (@markets) April 19, 2022

Over cijferseizoen gesproken, citaat:

The positive effects from inflation on earnings growth for U.S. firms have peaked as rising costs trim their margins and price pressures caused by the Ukraine war hit consumers, according to Morgan Stanley strategists.

Inflation is no longer boosting earnings growth, Morgan Stanley strategists say https://t.co/bFZ8HV9jQz — Bloomberg Markets (@markets) April 18, 2022

De omzetgroei is meer dan 10%, meestal is dat andersom. iets met doorprijzen, inflatie en marges dus.

$SPX is reporting Y/Y earnings growth of 5.1% for Q1 2022, which would be the lowest growth since Q4 2020 (3.8%). #earnings, #earningsinsight, https://t.co/szLVYLkY0a pic.twitter.com/GFe5uX11Ue — FactSet (@FactSet) April 16, 2022

Waarom?

U.S. CEO pay soars 31% on stock and cash awards, study finds https://t.co/SdalDrShJL pic.twitter.com/aI6Wukut6Z — Reuters Business (@ReutersBiz) April 18, 2022

Veel plezier en succes vandaag.