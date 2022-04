Zit er een nieuwe koersexplosie voor energie in het vat?

Zo logisch is dat helemaal niet. Het gehele Europese continent die afhankelijk is van die Russische olie en gas komt nu uit de winter, dus die gaan heel veel minder gas verbruiken en ook een stuk minder olie. Bovendien is China nog steeds voor deel in lock down, wat de olies zou moeten remmen. Over een half jaar recessie in de VS en 3 maanden later ook in Europa, dus de olies gaan binnenkort pieken om daarna weer terug naar de normale niveaus te gaan