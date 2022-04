Draagvlak onder de AEX blijft uitermate broos

Het draagvlak onder de Nederlandse beurs blijft uitermate dun. De Advance/Decline-lijn laat een dalend verloop zien.

Aandelen blijven zich aarzelend ontwikkelen. Nog steeds niet hebben de kopers zich massaal in de markt gemeld. Het is opvallend dat het dagelijks aantal stijgende aandelen duidelijk achter blijft ten opzichte van het aantal dalers.

De Advance/Decline-ratio, die van de stijgers/dalers-ratio is afgeleid, laat het kopje hangen. Het aantal stijgers blijft dus duidelijk achter ten opzichte van het aantal dalers.

Het matte verloop van de Nederlandse beurs in de afgelopen weken wordt dus begeleid door een zwakke Advance/decline-lijn (zie uitleg onderaan).

Vandaag bekijk ik de AEX en de verhouding stijgers/dalers.

De AEX slaagt er niet in verloren terrein terug te winnen

De AEX-index heeft de herstelfase verlaten. Hiermee is het technische plaatje iets verzwakt.

Op korte termijn houden we rekening met lichte koersdruk. De steun ligt rond 660 punten (de bodem van 15 maart) en de weerstand op 739,27 punten (gevormd op 29 maart).

Gezien de matige Advance/decline-ratio, lijkt een krachtige rally er op korte termijn niet in te zitten.







Draagvlak blijft achter

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs blijft serieus achter. Al sinds november zien we lagere toppen. Het aantal dalers is per saldo veel groter dan het aantal stijgers.

Uitleg A/D-ratio

Deze zogenaamde breadth-indicator meet dagelijks het draagvlak van de Nederlandse beurs. Naarmate elke dag steeds meer aandelen in de plus eindigen (verschil tussen stijgende en dalende aandelen) neemt het aantal pijlers onder de markt, waarop de uptrend gefundeerd wordt, toe.



De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs ligt thans, op korte termijn, vlak. Het draagvlak van de markt blijft goed, maar wordt niet sterker.

Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal stijgers in evenwicht blijft ten gunste van het aantal dalers. Deze indicator duidt erop dat het draagvlak van de beurs redelijk blijft.

Dagelijks berekend

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

Draagvlak

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator wijst erop dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.

Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.