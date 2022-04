Uur van de waarheid voor ASML

Bericht delen via:

Weten chippers de broek op te houden? Komende week op woensdag komt ASML met de kwartaalcijfers. Traditioneel geef ik voorafgaand aan de cijfers altijd aan hoe ASML er technisch voorstaat.

Dit jaar is het vooral belangrijk, want tech lijkt even de gebeten hond op de beurs. Ook nu wil ik ASML langs mijn liniaal leggen, hoewel ik deze keer mijn visie iets breder wil trekken. Ik bekijk dus ook de sector halfgeleiders.

Meedogenloze plaatjes

Waardoor de zwakte bij tech wordt veroorzaakt, moet u natuurlijk niet aan mij vragen, want ik kijk enkel naar de plaatjes. En die zijn meedogenloos, tech ligt er niet goed bij en halfgeleiders zijn technisch helemaal uit de gratie.

Als ik toch even leentjebuur speel bij mijn fundamentele collega's aan de overkant, dan hoor ik dat de risicobereidheid onder beleggers is veranderd. We zien op de beurs dat de voorkeur verschuift naar meer defensieve aandelen. Naar verluidt vrezen beleggers dat de economie stagneert, mogelijk zelfs in een recessie belandt.

Vooral chippers kregen afgelopen maanden de wind van voren. Door de bank genomen hebben ASML, ASMI en Besi meer verloren dan andere aandelen.

Harder gedaald dan de AEX

De AEX heeft sinds het all-time high van 19 november van vorig jaar rond 829,66 punten ruim 13% verloren. ASML is twee keer zo hard gedaald, met een verlies van ruim 27%, gemeten vanaf de pieken van eind vorig jaar.

ASMI is ruim 33% gedaald, vanaf het laatste koersrecord rond €438,70 (top van 19 november 2021). En Besi doet ook mee, met een verlies van 27% sinds het all-time high van 21 januari rond €89,20.

Wat mij opvalt is dat ASML en ASMI in een downtrend bewegen, terwijl Besi al bijna een jaar zijwaarts tendeert.

Nog geen signalen van een trendomkeer

Of chippers het gaan redden? Ik heb er een hard hoofd in. Ik zie zowel op korte als op lange termijn nog geen technische signalen van een trendomkeer. Het enige positieve puntje, overigens nog zeer mager, is dat de steunniveaus (voorgaande bodems) lijken stand te houden.

Ook de SOX-index, toch de belangrijkste barometer op het gebied van halfgeleiders, verloor zo'n 25% sinds het all-time high van 7 januari rond 4.068,15 punten. Dus overall hebben de grootse halfgeleiders zo'n 25% verloren, met enkele negatieve uitschieters tot ruim 30% verlies.

Of hiermee het leed geleden is, betwijfel ik. Ten eerste zijn de meeste uptrends gebroken, en bovendien noteren de aandelen vrijwel allemaal onder hun 200-dagenlijn.

Vandaag bekijk ik dus ASML en de SOX.

Langetermijnanalyse ASML

Verkopers houden ASML in de greep. Op de grafiek is dit terug te zien aan het patroon van lagere toppen en bodems. De trend is neerwaarts gericht.

Er ligt steun rond €492,15 (bodem van 14 mei 2021). ASML heeft weerstand rond €764,40 (gevormd op 17 september 2021).



De 200-dagenlijn van ASML krult neerwaarts. Dit duidt op een verslechtering in de technische conditie. De B.O.B. vertoont hetzelfde patroon. Dit geeft aan dat ASML steeds meer achterop raakt bij de rest van de markt.

Langetermijnanalyse SOX-index

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, geeft technisch nog steeds verkoopdruk aan, nu weer een lagere koerspiek wordt gevormd.

Eerder werd ook de stijgende trend al neerwaarts gebroken. Bij een slotstand onder de steun van 3.088,33 punten (de bodem van 19 juli 2021) zou het technische plaatje verder verpieteren.

Na een doorbraak onder deze steun wordt 2.759,20 punten het volgende neerwaartse koersdoel.

Weerstand voor de SOX-index ligt op 4.068,15 punten (gevormd op 7 januari). De 200-dagenlijn krult omlaag. Dit duidt op een verslechtering in de technische omstandigheden.