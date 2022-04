LYNX selecteert servicemedewerkers op passie voor beleggen

LYNX heeft inmiddels een gevestigde positie in het Nederlandse brokerlandschap en bouwt daar steady aan door. Dat gaat zo goed dat de partij de Gouden Stier 2021 in ontvangst mag nemen en zich Broker van het Jaar mag noemen.

LYNX scoort vooral goed op het gebied van klanttevredenheid: de broker wordt uitstekend gewaardeerd door gebruikers, zo blijkt uit het IEX Beleggersonderzoek. De uitgebreide handelsmogelijkheden in combinatie met een goede Nederlandstalige servicedesk zorgen ervoor dat LYNX de hoogste score van beleggers ontvangt.

We spreken met CEO Ellen van Ginkel over hoe de broker deze stijgende lijn wil vasthouden.

Servicemedewerkers moeten passie voor beleggen hebben

Dat de klanttevredenheid hoog is heeft volgens Van Ginkel te maken met het feit dat de medewerkers bij de serviceafdelingen allemaal een passie voor beleggen hebben. "Daar selecteren we heel bewust op. Collega’s weten wat er speelt op de beurs en welke informatie relevant is voor beleggers. Dat waarderen onze klanten."

"Dat blijkt ook wel, want we maken momenteel een sterke klantengroei door. Door corona en de lage rentes hebben grote groepen mensen voor het eerst kennisgemaakt met de beurs. De actievere beleggers daarvan zijn nu toe aan de volgende stap; zij komen bij ons terecht. We richten ons namelijk vooral op de ervaren en actieve beleggers."

Meer vrouwelijke klanten, maar ook meer vrouwelijke collega’s

"We merken overigens dat vrouwen daar een steeds groter onderdeel van uitmaken. Ze willen hun horizon verbreden en over uitgebreide handelsmogelijkheden beschikken. Het aantal rekeningaanvragen van vrouwelijke beleggers neemt de afgelopen jaren dan ook gestaag toe. Die ontwikkeling loopt eigenlijk parallel aan de toename van vrouwelijke collega’s. Ook dat aantal ligt hoger dan enkele jaren geleden."

Klant schreeuwt om informatie

Wat merkt LYNX van de oorlog in Oekraïne als het gaat om gedrag van klanten? Van Ginkel: "We zien dat de oorlog vooral veel vragen oproept. Mensen willen weten welke handelsrestricties van toepassing zijn en hoe zij de portefeuille kunnen beschermen. De behoefte aan informatie en achtergrondanalyses is groot. Dat merken we aan de toegenomen interesse voor de LYNX Morningcall, nieuwsbrieven en online masterclasses."

LYNX blijft in Nederland

De ambitie in de toekomst is om verder uit te breiden in Europa, stelt Van Ginkel. Kunnen beleggers blijven rekenen op een goede Nederlandstalige helpdesk?

"We willen dé broker voor actieve beleggers in Europa worden. Maar we vergeten tegelijkertijd niet dat we opgericht zijn in Amsterdam en ons hoofdkantoor daar is gevestigd. In de markt vindt consolidatie plaats en steeds meer brokers verplaatsen hun hoofdkantoor naar het buitenland. We zien echter dat beleggers het belangrijk vinden om via een Nederlandse broker te beleggen. Het geeft vertrouwen en biedt zekerheid. De Nederlandstalige helpdesk zal dus zeker blijven. Ook in de andere landen waar we onze diensten aanbieden zullen we beleggers met lokale service blijven bedienen."

Nieuw handelsplatform

Tot slot, welke nieuwe initiatieven kunnen we van LYNX verwachten? "Momenteel legt ons developmentteam de laatste hand aan een vernieuwing van het handelsplatform. De look & feel verandert en er wordt een aantal nieuwe elementen toegevoegd. Zo worden de grafiekmogelijkheden uitgebreider en de inzage in de portefeuilleontwikkeling eenvoudiger. We kijken uit naar de lancering die halverwege 2022 zal plaatsvinden. Dan zullen we ook de nieuwe naam van het platform bekendmaken."

