"De hoge inflatie is wél tijdelijk"

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Arend Jan is vandaag verhinderd maar voor hem hebben we in de naam van Coen Grutters een waardig vervanger. Hij is redacteur bij IEX en schrijft diverse artikelen over de gang van zaken op de beurs.

Daarnaast is Paul Weeteling te gast. Hij is gespecialiseerd in het schrijven over technologiebedrijven. Om die reden blikken we met hem onder andere vooruit op de cijfers van ASML en Tesla. Zoals u van ons gewend bent, schoof ook ondergetekende aan. We bespraken in deze aflevering de volgende onderwerpen: