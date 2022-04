Slotcall: Lagarde praat euro omlaag

De AEX (+0,2%) blijft per saldo dicht bij huis, maar onderliggend zijn de uitslagen groot. Het zijn met name de chipfondsen die terrein moeten prijsgeven, maar ook het zwalkende Just Eat Takeaway (-5,5%) krijgt er flink van langs.

Het event van de dag is het rentebesluit van de ECB. De Europese Centrale Bank laat zoals verwacht de rente ongemoeid. Iedereen keek vooral uit naar de persconferentie van ECB-voorzitter Christine Lagarde. De kern van haar verhaal was dat ze nog niet staat te trappelen om de rente te verhogen.

Een maand geleden dachten we nog dat de ECB direct de rente zou verhogen wanneer het opkopen van obligaties zou zijn gestopt. Vandaag benadrukte Lagarde dat dit nog helemaal niet zeker is en dat zij eerst de inflatie-ontwikkelingen wil afwachten. Kortom, de markt kan er niet blind vanuit gaan dat ze de rente gaat verhogen.

Al moet de inflatie de komende maanden dan wel afnemen en daar lijkt het bepaald niet op. De markt interpreteert de toon van de persconferentie als duivisch en daardoor levert de euro 1,0% in ten opzichte van de dollar. Dit is een serieuze koersuitslag.

#ECB stopt dus in H2 met obligaties kopen, maar rolt nog wel even door. U kunt ook zeggen dat bank nog gewoon blijft dóórrrverruimen met huidige inflatie https://t.co/njpL1hf25K pic.twitter.com/nBiIlQqDDD — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 14, 2022

Fagron

De groter winnaar op het Damrak is Fagron (+6,7%). De medicijnbereider presenteerde vanochtend in een summiere tradingupdate zijn omzetcijfers over het eerste kwartaal en deze zijn boven verwachting. De omzet dikte met 16,0% aan tot €156,4 miljoen, terwijl de consensus lag op een stijging van 12% tot €151 miljoen.

Het zorgenkindje was de laatste jaren Europa, maar ook hier was er in het eerste kwartaal sprake van groei. De groei zit echter vooral in Noord-Amerika. In de VS klommen de opbrengsten met liefst 31,8% tot €52,4 miljoen.

Ondanks dat de omzet stevig in de lift zit, ondervindt het bedrijf nog wel hinder van problemen in de toeleveringsketen. Anders was de groei nog hoger uitgevallen. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Eindelijk weer groei in Europa voor Fagron https://t.co/ajhSIVfCY0 via @IEXnl



Het is altijd link om wat over een mogelijke koersreactie te zeggen, maar ik kan me niet voorstellen dat de markt negatief reageert op deze cijfers. — Niels Koerts (@KoertsNiels) April 14, 2022

TomTom

Normaal gesproken gaat het aandeel TomTom (+2,2%) altijd omlaag op de cijfers, maar dit keer is het anders. Hoewel, het verlies werd gisteren al geboekt, zo daalde de navigatiespecialist afgelopen woensdag circa 7% in waarde.

Al met al vormen de cijfers een mixed bag. De omzet kwam iets hoger uit dan verwacht en verder is het positief dat CEO Goddijn zegt dat er meerdere high quality deals op tafel liggen. Dit prikkelt de fantasie.

Anderzijds is de vrije kasstroom over het eerste kwartaal ronduit beroerd. Het bedrijf verbrandde liefst €23,2 miljoen aan cash, waardoor de nettokaspositie slonk tot €331 miljoen. Het is vooral de sterke balans van het bedrijf waarom de koers nog boven de €7 staat. Of u het aandeel ook van de hand moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Het valt een keer niet tegen bij TomTom #TomTom https://t.co/VQKwlPVSNT — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 14, 2022

Rentes

De rentes gaan helemaal door het dak. Dit geldt niet alleen voor de Europese rentes. Ook de vergoeding op Amerikaans tienjaars staatspapier dikt liefst 9 basispunten aan tot 2,78%.

Nederland: +6 basispunten (+1,11%)

Duitsland: +6 basispunten (+0,83%)

Italië: +10 basispunten (+2,47%)

Verenigd Koninkrijk: +8 basispunten (+1,88%)

Verenigde Staten: +9 basispunten (+2,78%)

Brede markt

De AEX (+0,2%) presteerde vandaag beduidend slechter dan de overige Europese beurzen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt 2,3% tot 22,3 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones koerst 0,1% in het groen, terwijl de S&P 500 (-0,6%) en Nasdaq (-1,3%) terrein prijsgeven.

De euro daalt 1,0% en noteert nu 1,079 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,6%) en zilver (-1,5%) hebben last van de sterke dollar.

Olie: WTI (-0,6%) en Brent (-0,5%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin (-3,0%) zakt onder de $40.000.

Het Damrak:

Besi (-4,9%) opende nog licht in het groen, maar uiteindelijk resteert er een forse min van meer dan 4%. Wellicht heeft het iets te maken met de outlook van TSMC (-2,1%). De Taiwanese chipmaker meldde in zijn outlook dat de markt voor smartphones het komende kwartaal wat afzwakt. Dit is precies de markt waar Besi het van moet hebben.

(-4,9%) opende nog licht in het groen, maar uiteindelijk resteert er een forse min van meer dan 4%. Wellicht heeft het iets te maken met de outlook van (-2,1%). De Taiwanese chipmaker meldde in zijn outlook dat de markt voor smartphones het komende kwartaal wat afzwakt. Dit is precies de markt waar Besi het van moet hebben. De gehele sector heeft overigens een lelijke draai gemaakt, want ook ASMI (-3,9%) en ASML (-1,3%) sluiten in het rood.

(-3,9%) en (-1,3%) sluiten in het rood. Just Eat Takeaway (-5,5%) zoekt nieuwe lows op. Hedgefonds Lucerne Capital gaf aan tegen veel agendapunten te zullen stemmen op de jaarvergadering van de maaltijdbezorger die op 4 mei zal plaatsvinden.

(-5,5%) zoekt nieuwe lows op. Hedgefonds Lucerne Capital gaf aan tegen veel agendapunten te zullen stemmen op de jaarvergadering van de maaltijdbezorger die op 4 mei zal plaatsvinden. Gisteren ging Ahold (-1,1%) omlaag op de winstwaarschuwing van Tesco. Vandaag lijkt het slechte sentiment na te etteren.

(-1,1%) omlaag op de winstwaarschuwing van Tesco. Vandaag lijkt het slechte sentiment na te etteren. Prosus (-2,8%) doet pijn aan mijn ogen. Het is veruit de grootste bleeder van mijn portefeuille en ik vrees dat ik niet de enige ben.

(-2,8%) doet pijn aan mijn ogen. Het is veruit de grootste bleeder van mijn portefeuille en ik vrees dat ik niet de enige ben. Wolters Kluwer (+1,2%) nadert daarentegen de €100.

(+1,2%) nadert daarentegen de €100. ASR (+1,1%) sluit op de hoogste koers ooit. Overigens liggen alle verzekeraars er dit jaar goed bij. De reden is bekend.

(+1,1%) sluit op de hoogste koers ooit. Overigens liggen alle verzekeraars er dit jaar goed bij. De reden is bekend. Heijmans (-6,4%) gaat vandaag €0,88 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een verlies van circa 0,7%.

(-6,4%) gaat vandaag €0,88 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een verlies van circa 0,7%. Nedap (-7,1%) gaat ook ex-dividend, maar gecorrigeerd voor de dividenduitkering van €3 resteert er nog altijd een min van 3,1%.

(-7,1%) gaat ook ex-dividend, maar gecorrigeerd voor de dividenduitkering van €3 resteert er nog altijd een min van 3,1%. De resultaten van NSI (-0,9%) zijn in de prik. Het directe resultaat kwam uit op €8,6 miljoen en dat betekent een daling van 4,6% ten opzichte van een jaar geleden.

Adviezen

AB Inbev: naar €50 van €59 en houden - Credit Suisse

ArcelorMittal: naar €48 van €46 en kopen - Deutsche Bank

TomTom: naar verkopen en naar €6 - Kempen

