Goed en slecht nieuws en cijfers en willen we naar Frankfort? Dan gáán we naar Frankfort

De AEX-indicatie is +0,5%, na een mooi (technologie)ritje op Wall Street en rentes en dollar die even een klein beetje terug in hun hok moesten.

Er zijn veel cijfers vandaag, ook bij ons, de ECB neemt een rentebesluit en er is veelbetekenend nieuws van Apple, Amazon en Alibaba.

De Europese en Amerikaanse futures openen nipt een paar tienden hoger, de AEX ligt nog het beste. Chippers misschien? want...

In Azië stijgen de Chinese beurzen en de rest doet dat met een nul voor de komma. Tencent staat +0,8% in Hong Kong en TSMC doet nu +4,7% op Q1's in Taipeh

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -10,1% op 21,8

De dollar zakt 0,2% naar 1,091

De Duitse tienjaars stijgt een basispunt naar 0,81% en de Amerikaanse zakt er eentje naar 2,77%

Goud -0,2% olie -0,8% à -1,4% en crypto doet maar +0,2%

Eerst de cijfers, hier is TSMC:



Omzet, verlies, kasstroom en verwachtingen, het houdt allemaal weer niet over bij de Q1's van TomTom:



NSI houdt de Q1's lekker kort; dit is het hele persbericht en dan mats ik dat laatste zinnetje nog. Lager direct resultaat (door Corona) en de huurinkomsten stonden onder druk.



Fagron meldt bij de Q1's een hogere omzet dan verwacht en spreekt van uitdagende marktomstandigheden:



En dan nu het marktbrede nieuws. Over twee maanden pas? Dit zijn niet zomaar vertragingen. Iets met Apple en supply chain, hier is Bloomberg. En Amazon voert een brandstofheffing door.

U.S. consumers trying to order Apple’s latest high-end models are now seeing delivery estimates pushed into June. And the date range for the lower-end configuration of the 14-inch MacBook Pro was as late as May 26 as of Wednesday.

Over Amazon:

Amazon.com Inc. will levy a 5% fuel and inflation fee on online merchants that use its shipping services, according to documents reviewed by Bloomberg, putting pressure on sellers to raise prices.

If you ordered a new MacBook, you'll have to wait because of China's lockdowns https://t.co/a1Zm5txM9UVerder verwacht de — Bloomberg Markets (@markets) April 14, 2022

Dan is het vandaag ECB-dag: rentebesluit en persconferentie van de president. Een rentestap is nog lang niet aan de orde, maar misschien dat de bank iets sneller gaat verkrappen. Ze verruimt namelijk nog steeds. Verder verwacht de markt voor het einde van het jaar twee kwartjes verhoging. Dat is het wel.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial bedrijfsnieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

ArcelorMittal koopt meerderheidsbelang in Amerikaanse vestiging Voestalpine

Aandeelhoudersvergadering Ahold keurt alle agendapunten goed

ForFarmers draagt Chris Deen voor als CEO

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met Amerikaanse banken, detailhandelsverkopen en consumentenvertrouwen:

08:00 Fagron Q1-cijfers

08:00 NSI Q1-cijfers

08:00 TomTom Q1-cijfers

09:00 Nedap notering ex-dividend

13:00 Citigroup Q1-cijfers

13:00 Goldman Sachs Q1-cijfers

13:00 Morgan Stanley Q1-cijfers

13:00 Wells Fargo Q1-cijfers

14:30 VS detailhandelsverkopen mrt +0,6% MoM

16:00 VS handelsvoorraden feb +1,0% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan apr 59,0

18:00 Brill Q1-cijfers

En dan nog even dit

Duidelijk:

Chinese President Xi Jinping says his government will stick to its zero-tolerance approach to Covid even as public anger simmers in Shanghai and economic costs mount https://t.co/2924yAJ10m — Bloomberg Markets (@markets) April 14, 2022

Dit ook:

Amazon will charge businesses that sell products on its website a 5% fuel and inflation fee beginning April 28, the latest sign of companies grappling with rising costs https://t.co/Z1gKDyeYHl — Bloomberg Markets (@markets) April 13, 2022

Alibaba staat -3,5% in Hong Kong:

China's top anti-graft watchdog was directly involved in a probe of links between Ant and state firms, escalating risks for Jack Ma https://t.co/sEFUa4eczr — Bloomberg Markets (@markets) April 14, 2022

Nog meer nieuws uit China:

China’s imports unexpectedly fell in March and export growth slowed, with Covid lockdowns disrupting port operations and curbing business activity and spending https://t.co/0W6oqE74bW pic.twitter.com/BSBbyt5dBC — Bloomberg Markets (@markets) April 14, 2022

En uit de VS:

Real economic activity in the U.S. is slowing sharply https://t.co/DmoLlsQhJt — Bloomberg Markets (@markets) April 13, 2022

Surprise rate hike, toe maar:

South Korea steps up inflation fight with surprise rate hike https://t.co/4ChVKm5Qcn pic.twitter.com/l0NK9b2s23 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 14, 2022

Mooie timing dit, bovenkant range:

LNG Terminal Firm Excelerate’s IPO Raises $384 Million https://t.co/XEVv5z0Nfh — Bloomberg Markets (@markets) April 14, 2022

Crypto, wat is dit?

WATCH: Nexo and Mastercard launch 'world first' crypto-backed payment card https://t.co/E0oyNRGV5k pic.twitter.com/RfgdQuw8wL — Reuters Business (@ReutersBiz) April 13, 2022

Hier nog de ECB-plaatjes, nummer 1:

Good Morning on #ECB day from #Germany where key interest rate should be at 6.7% & so 6.7ppts higher than current rate, acc to Taylor Rule w/German core inflation at 3.4% & unemployment below NAIRU. ECB rates should be 7.5ppts higher for entire Eurozone & 3.4ppt higher for Italy. pic.twitter.com/kHtuh6MVLF — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 14, 2022

Nummer 2:

#ECB balance sheet just hit fresh ATH at €8,763.7bn ahead of today's ECB meeting. Total assets now equal to 83% of Eurozone GDP vs Fed's 37% and BoJ's 136%. pic.twitter.com/42rQ1KM2E4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 14, 2022

Nummer 3:

Eurozone inflation has moved up to 7.5%, its highest level ever.



Meanwhile, the ECB is still holding interest rates at negative levels with no plans to normalize.



This is perhaps the greatest disconnect between monetary policy and rising prices that the world has ever seen. pic.twitter.com/RPhn1MsRR4 — Charlie Bilello (@charliebilello) April 5, 2022

Tot slot nog wie anders dan:

Former Twitter shareholders sued Elon Musk for failing to reveal he had invested in Twitter by March 24 as required under federal law. The shareholders say the late disclosure meant he was able to keep buying shares at lower prices. More here https://t.co/Q68K0DUZY3 pic.twitter.com/2MAVAt8eAg — Reuters Business (@ReutersBiz) April 14, 2022

Veel plezier en succes vandaag.