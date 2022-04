Slotcall: Ogenschijnlijk rustige AEX, maar onderliggend is het weer bal

En wat doet de AEX?

Duh. Mensen, het is 2022. Er zijn nu hele andere dingen hip. Tulpenbollen hebben we al een keer gehad, niet zo goed bevallen, maar wat dacht u van kaas? Nee, geen Nederlandse. Amerikaanse. Wie anders? Nederlandse handelaren zitten er wel bovenop.

Ja, lieve timeline, er is een kaas product op de beurs. Nooit van gehoord, dit is de CME Cash Settled Cheese Electronic Commodity Future (continuation).

Let wel, zulke futures is nooit voor uit het vuistje, hé? Kaas komt ook in blokjes en dat rolt niet zo lekker door, zeg maar https://t.co/hkgrqGctVE pic.twitter.com/M8RqF0I6Tb — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 13, 2022

Geen kaas in de AEX, of het moet gatenkaas zijn? Dit is de AEX van top tot bodem - precies op de bear market grens - weer een beetje terug en nog minder weer omlaag. Vlees nog vis dus, de AEX maakt nog geen duidelijke keuze of de bull market wordt doorgezet, of dat... we al vijf maanden in een bear market zitten.

Martkbreed gebeurt er vandaag niet zoveel, maar de markt blijft volatiel en zeker bij gevoelige aandelen kunnen de procenten dan vrolijk in het rond gaan. En wat dacht u van de rentes? Daar is het - voor bedaarde vastrentende begrippen - helemaal een dolle boel. Zie hier de VIX (oranje) en MOVE Index, ofwel de volatiliteit.

Wellicht vertellen de Q1-cijfers van dé twee huidige Wall Street grootmachten - JPMorgan Chase en BlackRock - wel het hele beursverhaal, sinds we een jaar geleden in de ban raakten van inflatie, rentes en hoe langer hoe meer die vermaledijde supply chain: we beleggen door op een Wall of Worry.

Gewoon copypaste uit onze newsfeed:

De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase heeft in het eerste kwartaal zoals verwacht fors minder winst geboekt dan een jaar eerder en waarschuwt voor economische uitdagingen aan de horizon. Dat bleek woensdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers.



BlackRock heeft het beheerd vermogen in het eerste kwartaal weer onder tien biljoen dollar zien zakken, terwijl de omzet wel met 7 procent steeg. Dit bleek woensdagmiddag uit de kwartaalcijfers van 's werelds grootste vermogensbeheerder.

Delta Airlines is er met cijfers, net als Tesco en dat had helaas geen goed nieuws. Het is de eerste, echte waarschuwer dit Q1-cijferrondje. Weet u meteen waarom Ahold Delhaize niet goed ligt. Verder is er in Nederland amper tot geen bedrijfsadvies.

De brede markt dan, met daaronder de koersen geklokt op het Amsterdamse slot om 17:40 uur:

De AEX komt goed weg vandaag met die plus, de meeste Europese indices dalen een paar tienden

Wall Street ligt er goed met technologie (Nasdaq 100) als uitblinker. Bij ons presteert tech wisselend, zo meer

De dollar levert 0,3% in op 1,086

Amerikaanse olievoorraden zijn flink gestegen en olie dikt flink aan

Gas (Nederland TTF) doet +2,4% op €105

Goud wordt 0,6% meer waard

Bitcoin en ethereum (+2,9%) vermaken zich ook prima

Hier nog de rentes, die komen even terug van de enorme bull run van de afgelopen handelsdagen.

Beursplein 5

Marktbreed is het vrij rustig op het Damrak, maar onderliggend is er weer genoeg te doen. Er is zelfs een heuse stampede. Uit TomTom dat morgen cijfers heeft.

Wat heeft onze desk nog meer? B&S Group, die hadden we ook nog. En dat zit niet stil.

Dan chipper AMD, met wat misschien wel het mantra is op dit moment voor deze sector.

Op korte termijn is het beeld aanzienlijk verslechterd, maar op lange termijn is het plaatje onverminderd rooskleurig.

BlackRock ook nog even:

Dit zijn de analistenadviezen van vandaag, met (flinke) afwaarderingen voor PostNL, ING en WDP. Niet in het rijtje, maar Deutsche Bank verlaagt Randstad naar hold van buy en naar €54 van €68.

Wat valt er nog meer op het Damrak op? Veel. Een grote gemene deler is echter niet te geven. Waarde, groei, tech, cyclicals, financials en vastgoed bewegen (niet zo) vrolijk dwars door elkaar heen. Vooruit, de chippers liggen wel aardig.

Geen nieuw, maar UMG zien we vaker bij de stijgers van de dag. En de dalers. Per saldo is het zijwaarts

ArcelorMittal opent dus weer die fabriek in de Oekraïne, is dat het?

Shell zet weer een hoger topje neer in de rally die in oktober 2020 begon... net onder een tientje

Nog geen nieuws uit de aandeelhoudersvergadering met Milieudefensie, maar Ahold Delhaize krijgt in ieder geval op het Damrak er van langs. De dader lijkt de winstwaarschuwing van Tesco (-3,7%)

DSM maakt dit jaar niks klaar

Adyen ook niet

Randstad ligt deze maand heel slecht: ruim -13,0% al. DB dus vandaag, maar ook recessievrees...?

Geen nieuws, maar Just Eat Takeaway heeft bodem €25,70 weer in zicht

Inpost dan. Uhm, dit misschien?