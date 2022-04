"Vraag is hoog, niemand klaagt over prijzen, maar leveren: ho maar"

De gekste kosten rijzen de pan uit en zijn volatieler dan ooit. Verpakkingskosten, maar ook containervervoer, zei een ondernemingsadviseur gisteren tegen mij. Tegelijkertijd is de vraag onverminderd hoog en klaagt niemand over torenhoge prijzen. Dat is ook wel eens anders. Bedrijven kunnen alleen niet of later leveren.

Ik moet hieraan denken, nu ik de cijfers van Delta Airlines zie. Duurdere tickets, maar het weerhoudt niemand... van zeuren én vliegen.

Delta forecasts a quarterly profit as travelers keep flying despite higher fares, helping offset surging fuel costs https://t.co/AHOG8jC0qW — CNBC (@CNBC) April 13, 2022

Bij dezen een anekdotisch blog over de stand van de economie en wat we misschien van de winsten mogen verwachten. Inhaalslag na Covid-19? Zeg maar waarom die economie blijft dampen, terwijl er overal tekorten aan (basis)goederen zijn en de prijzen de lucht in vliegen. Zie hier DHL met duidelijke taal:

Supply chains might be twisted in knots, but DHL transport chief sees a strong U.S. economy https://t.co/MaNS919v0z — Bloomberg Markets (@markets) April 13, 2022

Dit is ook opmerkelijk? Het economisch en consumentenvertrouwen gaat overal aan diggelen, maar er is onverminderd vertrouwen in handelen en beleggen. Weer instroom bij BlackRock:

BlackRock proves resilient to the plunge in stock markets and surging inflation as investors pour $114 billion into the company’s long-term funds https://t.co/9XTBFycmE6 — Bloomberg Markets (@markets) April 13, 2022

We hebben er blijkbaar met z'n allen verstand van gekregen? Als aandelenbeleggers doen we volgens de boekjes juist altijd dom.

De eerste slachtoffers

Dan nu minder goed nieuws. Als u helemaal wordt leeggetrokken bij uw plaatselijke pompstations en uw een EV overweegt: die gaan er beslist ook niet goedkoper op worden. Let u goed op verkoopcijfers van de autofabrikanten dit rondje, of er impact te zien is. Bij Tesla viel er nog niks op over Q1.

South Korean battery makers could raise prices by 30% to 40% to offset high commodity costs and they are in talks with EV makers over new long-term contracts, according to SNE Research https://t.co/w2CgDtEm27 — Bloomberg Markets (@markets) April 13, 2022

Hier vallen wel de eerste slachtoffers van dure energie. Ja, u zal maar een transport-, taxi- of rijschoolbedrijf hebben en al dan al gehavend uit Covid-19 zijn gekomen:

Gas prices are up nearly 50% from a year ago, forcing some Uber, Lyft drivers off the road https://t.co/T64qQfxtCG — CNBC (@CNBC) April 13, 2022

En wie komen er allemaal met hoeveel afschrijvingen op Rusland en Oekraïne dit rondje? JPMorgan Chase had nog niks gezegd, maar er gaat vandaag bij de Q1's wel een half miljard in de kliko.

JPMorgan’s first-quarter results are marred by a $524 million loss tied to market fallout from Russia’s invasion of Ukraine https://t.co/CZrFo6Gw9T — Bloomberg Markets (@markets) April 13, 2022

Een nieuwe soort -atie

Het ligt voor de hand om bij torenhoge inflatie en stijgende rentes een mindere economie en haperende aandelenkoersen te verwachten. Net zoals in de jaren zeventig. Dit zijn alleen de jaren zeventig niet, er is zeker geen stagflatie en misschien maken we kennis met een nieuwe soort -atie, die nog een naam moet krijgen.

En zeg maar wat voor koersen daarbij horen. Want hoge inflatie en een recessie betekenen meestal ook een winstrecessie, maar er loopt dit jaar wel meer anders dan anders. Onvoorspelbaar blijft het altijd.