“Er is een beleggingsrevolutie gaande onder jongeren”

“Er is een revolutie gaande onder de nieuwe generatie beleggers”, stelt Hugo Suidgeest, hoofd van Trade Republic in Nederland, naar aanleiding van een onderzoek dat de broker heeft laten uitvoeren door marktonderzoeksbureau Ipsos.

Veel mensen zouden kunnen profiteren van beleggen, maar aannames vormen grote barrières voor de deuren van de beurs. Zij menen bijvoorbeeld dat het alleen voor rijken is, of dat het erg veel kennis vergt. “Ik merk dat jongeren minder van die aannames uitgaan”, vertelt Suidgeest in een interview met IEX. “Steeds meer jongeren zien in dat beleggen een belangrijk financieel middel kan zijn.” Dat blijkt, want de helft van de jongeren tussen de 18 en 35 jaar belegt al, of heeft de intentie om eens de beurs op te gaan. Een stuk meer dan de 30% van de 35-plussers.

De noodzaak van beleggen

“Niet alleen is de perceptie van beleggen veranderd, ook is de noodzaak groter.” De country manager van de jonge broker meent dat de oudere generaties meer zekerheid hadden. “Als je maar een baan had en je hypotheek afbetaalde, kwam het altijd wel goed. De nieuwe generatie heeft toch echt wel een probleem. Zo is de pensioenvoorziening onzeker en zijn huizen onbetaalbaar.” Dit besef is volgens Hugo Suidgeest de reden dat jongeren zich in grotere mate met beleggen bezighouden dan de oudere generaties.

44% in crypto

Naast het feit dat relatief meer jongeren hun weg vinden naar de beurs, beleggen zij ook anders. Zo blijkt uit het onderzoek dat cryptovaluta na beleggingsfondsen de meest voorkomende beleggingsvorm zijn bij beleggers onder de 35 jaar. Van de jonge beleggers heeft 44% digitaal geld in zijn portefeuille. Die groep is daarmee meer dan twee keer zo groot als de groep cryptobezitters bij de 35-plussers.

Cryptomunten zijn over het algemeen een risicovolle belegging met vaak hoge transactiekosten. Het vermoeden bestaat bij Suidgeest dat veel jongeren horen over mensen die met crypto’s veel geld verdienen, waardoor zij zelf ook geneigd zijn een poging te wagen met de digitale munten.

ETF's in trek

“Het is fantastisch dat mensen bewuster met hun geld omgaan dan het enkel op een spaarrekening laten staan. "Ik hoop echter wel dat we hen kunnen laten zien dat aandelen en ETF’s minstens zo interessant zijn als cryptomunten”, vertelt Hugo Suidgeest. “Ik verwacht dat portfolio's met een groot deel individuele aandelen en indextrackers stabieler zijn en op de lange termijn een beter rendement zullen laten zien.”

Het is overigens niet zo dat jongeren nog niet bekend zijn met de risicoarmere ETF’s. Verre van zelfs. Bijna een derde van de beleggers tussen de 18 en 35 jaar heeft namelijk al indextrackers in zijn portefeuille. Een aanzienlijk hoger percentage dan bij de 35-plussers. Van hen heeft slechts 10% ETF’s.

Aankopen duurzame fondsen vervijfvoudigd

De verschillen tussen 35-minners en 35-plussers houden daar nog niet op. Zo staat bij de jongere groep beleggers duurzaamheid veel hoger in het vaandel. Waar slechts 22% van de beleggers boven de 35 jaar zegt duurzaam te beleggen, ligt dat percentage onder jonge beleggers met 56% een stuk hoger.

“De afgelopen twee jaar is het aantal aankopen van duurzame fondsen bij Trade Republic vervijfvoudigd. Dat is gigantisch.” Volgens Suidgeest is dit onderdeel van de beleggingsrevolutie. “Als je meer duurzaamheid wil, is stemmen een optie, maar beleggen heeft ook onwijs veel invloed. Jongeren lijken zich dat beter te realiseren en doen daar ook echt wat mee.”