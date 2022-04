Volatiele technologie voorbeurs en sombere fondsmanagers

De AEX indicatie is -0,2% na een volatiel Wall Street gisteren, dat de winst weg gaf en nu weer herstelt.

Met technologie met de smoking gun in de hand op heterdaad betrapt. Vandaar dat er per saldo weinig beweging nu is in die AEX. Wie wel bewegen zijn de rentes. Omhoog.

De Europese futures open rond nul

De Amerikaanse stijgen 0,6% à 0,9%

In Azië ziet het beeld er goed uit, Shanghai +0,3%

Shenzhen -0,2%

Hong Kong +0,9% (Tencent +3.2%)

Tokio +2,0%

Korea +1,7%

Taiwan +1,8%

De dollar daalt -0,1% tot 1,084

Bingo, de Duitse 10 jaarsrente stijgt vijf basispunten naar 0,84% en de Amerikaanse dikt er drie aan naar 2,77%

Goud doet +0,3%, olie stijgt 0,2% (na een dikke rit gisteren) en crypto staat +1,2% à 1,8%

Technologie dus. Weer.

Wat te zeggen over de markt behalve op en neer en heen en weer? Dit is de doorlopende Nasdaq 100 mini future en die won gisteren aardig, gaf de winst zoals gezegd zomaar weer weg en herstelt nu. Waarom? Omdat de markt volatiel is, dáárom? Ja, er waren wat pratende Fed hoofden gisteren, maar die zeiden niks nieuws.

Rente verhogen en inflatie bestrijden, is daar nu het motto.



Dat past wel hier bij. Uit de beroemde maandelijkse enquête van Bank of America onder fondsmanagers.

Global fund managers have never been more pessimistic on the outlook for economic growth, a monthly Bank of America survey found, potentially pointing to a further fall in stock-market holdings.

The disconnect between global growth expectations and equity allocation “remains staggering,” BofA analysts wrote Tuesday. “Investors got slightly more bullish on equities. Though still at depressed levels, equities are nowhere near ‘recessionary’ close-your-eyes-and-buy levels.”

Van eerder deze week, Goldman Sachs verwacht weer winstherstel in H2. Verwar economie nooit met de beurs, want die prijst uiteindelijk winsten in. En wat die gaan voorspelt geen enkele indicator feilloos.



Wat vindt u momenteel het grootste probleem, of de grootste bedreiging voor de winsten ? Ik kies voor de supply chain. De marktvraag is er, de bereidheid hogere prijzen te betalen ook, maar wie als bedrijf niet kan leveren... Volgende week woensdag worden we misschien wijzer hierover van ASML.

China's lockdowns could trigger a logistics snarl that may 'dwarf' 2020 and 2021 https://t.co/BY1bQQrs1A — CNBC (@CNBC) April 13, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial bedrijfsnieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

Jaarvergadering Nedap akkoord met alle agendapunten

ArcelorMittal herstart staalfabriek in Oekraïne

Dividend Heijmans goedgekeurd

Analistenadvies:

ING: naar €13 van €15 (buy) - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met de eerste cijfers op Wall Street met de Ahold Delhaize aandeelhoudersvergadering, waar wellicht Milieudefensie zich roert.

00:00 Ahold AvA

00:00 BAM AvA

00:00 Heijmans AvA

12:00 BlackRock Q1-cijfers

13:00 Delta Airlines Q1-cijfers

13:00 JPMorgan Chase Q1-cijfers

14:30 VS inflatie PPI mrt +0,9% MoM

En dan nog even dit

Gasunie op Bloomberg, dat geeft huidige belang gas wel aan:

Shutting the field would be a “political decision,” and the government shouldn’t take any irreversible steps with regard to Groningen, Gasunie Transport Services executives Bart Jan Hoevers and Britta van Boven said in an interview.

Gasunie, the owner and operator of the Netherlands’ natural-gas transport system, urged the country not to close a key field as planned amid heightened geopolitical risks https://t.co/Y6vyf5Nant — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2022

Er valt gewoon geld aan te verdienen:

WATCH: Here's how some of the biggest U.S. banks are dipping their toes in the crypto water https://t.co/akESo7sOqI pic.twitter.com/QahvoWVMKj — Reuters Business (@ReutersBiz) April 13, 2022

Zeg het maar wat hij van plan is:

WATCH: ?? Tesla is teaming up with payments firm Block and others to mine bitcoin in Texas using solar power. Bitcoin might be turning into a kind of reserve currency for the crypto world. This is the Crypto Weekly pic.twitter.com/BUiQfqJWpZ — Reuters Business (@ReutersBiz) April 13, 2022

Na Shell ook her van oorsprong Rotterdamse Vitol:

The world’s top independent oil trader plans to completely stop trading Russia-origin crude and products by the end of this year https://t.co/EWjmtsWYh8 — Bloomberg Markets (@markets) April 13, 2022

Er valt in het westen ook nog zat te verdienen voor Vitol, zeg maar:

A wave of emergency oil supplies are set to hit the U.S. starting in May and threatens to turn the market on its head, going from severely undersupplied to oversupplied in a matter of months https://t.co/GMHYpcMSsr — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2022

Duidelijke taal, weer. Desnoods een recessie, lees ik hier.

The U.S. Federal Reserve should quickly get interest rates up to a level where borrowing costs will no longer be stimulating the economy, and should raise them further if high inflation proves persistent, Richmond Fed President Thomas Barkin said on Tuesday.

Fed's Barkin says interest rates should be moved rapidly to neutral https://t.co/L0np7tFXQn pic.twitter.com/gWR7Uh2cwy — Reuters Business (@ReutersBiz) April 12, 2022

Veel plezier en succes vandaag.