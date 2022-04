Slotcall: Ebusco domineert het Damrak terwijl sectorgenoot worstelt

De AEX (+0,2%) startte de dag in het rood. De Nederlandse hoofdindex sprong echter in het groen direct nadat het Amerikaanse inflatiecijfer bekendgemaakt werd.

Opvallend, want de Amerikaanse inflatie van 8,5% op jaarbasis is niet alleen erg hoog, maar het ligt ook nog eens iets boven de verwachting van economen. In februari was dit percentage nog 7,9%. De kerninflatie kwam op jaarbasis op 6,5% uit. Dat is fors. Fed-lid Chris Evans meent dan ook dat er bij de volgende monetaire beleidsbeslissing in mei een renteverhoging van vijftig basispunten nodig is om het een neutraal beleid te kunnen noemen. Volgens Evans zou de Amerikaanse economie daar niet al te veel onder te lijden hebben.

Meer macro's

De inflatie in Duitsland kan er trouwens ook wat van. Vanochtend werd bevestigd dat de consumentenprijsindex in Duitsland in maart op jaarbasis met 7,3% is gestegen. In februari was dit nog 5,1% en in januari 4,9%. Ten opzichte van februari stegen de prijzen met 2,5%.

De Duitse ZEW-index daalt dan ook verder. Deze index geeft het economisch sentiment in Duitsland weer. In maart stond de index op -39,3. In april is deze gedaald tot -41. Niet best, maar beter dan de -50 waar door economen op gerekend werd.

Banken hebben het zwaar

Verschillende banken kregen vandaag een tik. Dit heeft vermoedelijk van doen met een mystery seller (naar verluidt Capital Group) die zijn belang van in totaal €2 miljard in Deutsche Bank (-9%) en Commerzbank (-8,1%) wil verkopen. Het zou hierbij gaan om €1,4 miljard aan Deutsche Bank-aandelen en een slordige €508 miljoen aan Commerzbank-aandelen.

Ebusco domineert het Damrak

Ebusco prijkte vandaag bovenaan met een flinke winst van 13,8%. De definitieve jaarcijfers die het bedrijf publiceerde gelden enigszins als een mixed bag. De omzet voldoet, maar het nettoverlies valt tegen. Het komt overigens niet helemaal uit de lucht vallen, want de effecten van zowel corona als supply chain issues waren fors.

“Belangrijker dan een slecht jaar zijn de vooruitzichten voor dit jaar en de jaren nadien”, laat analist Martin Crum weten in zijn analyse. “En die zijn uitstekend: het orderboek puilt uit en Ebusco zit in de afrondende fase van een volgende productiefaciliteit in Frankrijk, waarmee de bussenfabrikant de productiecapaciteit in een klap zal verdubbelen voor paradepaardje de Ebusco 3.0.”

Dat uitpuilende orderboek van Ebusco werd vandaag nog even extra aangestampt, want de verkoopafdeling van de bussenbouwer draait op volle toeren. Ebusco heeft namelijk een groot raamwerkcontract binnengesleept bij onze oosterburen. Können Sie uns 260 Busse liefern? Jazeker, dat kan. Als dat allemaal naar wens is, kan het zijn dat afnemer Deutsche Bahn nog zo’n 540 bussen bijkoopt.

Een half miljoen euro per bus wordt al gauw betaald door klanten. Zou Deutsche Bahn inderdaad het maximale ordervolume van 800 bussen bestellen en daarvoor datzelfde bedrag per bus betalen, dan zou dat €400 miljoen omzet genereren.

Fastned stelt teleur

Dan was daar vandaag ook nog de bekende sectorgenoot Fastned (-2%). Het snellaadbedrijf kwam met zijn kwartaalcijfers en die vielen tegen. Zo dikten de opbrengsten met 186% aan terwijl de markt op zoek was naar een plus van liefst 250%. Een tikkeltje onverwachts, aangezien de omzet in het vierde kwartaal nog met 206% steeg. Wat analist Niels Koerts precies van de cijfers vindt, leest u in zijn uitgebreide analyse hieronder.

Rentes

Volatiliteit op de rentemarkt. Niet vanwege het basispuntje dat nu van de Nederlandse tienjaarsrente afgaat, maar vanwege het feit dat diezelfde rente eerder vandaag nog op 1,15% stond in plaats van de 1,08% die we nu zien.

Brede markt

De AEX (+0,2%) presteerde vandaag beduidend beter dan Frankrijk (-0,3%) en de Duitse DAX (-0,5%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 23,1 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+0,9%), Dow Jones (+0,8%) en de Nasdaq (+1,3%).

De euro daalt 0,2% en noteert nu 1,086 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1%) en zilver (+1,8%) konden op kopersinteresse rekenen.

Olie: WTI (+5,8%) en Brent (+6,2%) klimmen behoorlijk.

Bitcoin (+2,4%) stijgt.

Het Damrak:

Chippers ASML (+1,5%) en ASMI (+3,1%) kregen vandaag koersdoelverhogingen van Barclays. De nieuwe koersdoelen zijn respectievelijk €900 en €425, beide uiteraard met behoud van een koopadvies.

De hierboven genoemde chippers deden het vandaag goed, maar niet zo goed als Besi (+3,8%).

Banken hadden het vandaag moeilijk, maar gelukkig kreeg ING (-1,2%) een oppeppertje van UBS (die zich overigens niet in de koers uitte). Het koersdoel, dat gepaard gaat met een koopadvies, werd namelijk opgehoogd tot €15,30.

Techaandelen presteerden vanmiddag goed. De licht dalende rente werkt in het voordeel van bedrijven zoals bijvoorbeeld Adyen (+3,8%).

Just Eat Takeaway (-1,4%) werkte zichzelf vandaag in de kijker door aan te kondigen boodschappen te zullen bezorgen voor Albert Heijn. Dit betekent overigens niet dat iedereen vanavond al zijn litertje melk kan bestellen op Thuisbezorgd.nl. De bezorgservice zal vanaf volgende week eerst getest worden met twee Amsterdamse filialen. Gaat dat goed, dan wordt de dienst verder uitgebreid. Het nieuws heeft trouwens zowel Just Eat Takeaway als Ahold Delhaize (-3,5%) vandaag geen groene koers bezorgd. Het feit dat Ahold de activisten van Milieudefensie achter zich aanheeft, zal de koers ook niet ten goede komen.

Morningstar leek het interessant om Philips (-3,3%) te volgen. Na een eerste analyse trapt de financieel dienstverlener trapt af met een koopadvies en een koersdoel van €39.

Bouwers BAM (+0,9%) en Heijmans (+0,8%) koersen vandaag in het groen. Die laatste van de twee deelde vanochtend mee 167 woningen in Almere te hebben verkocht. Dat bracht de bouwer zo'n €62,5 miljoen in het laatje.

Adviezen

ASML: naar €900 van €800 en kopen - Barclays

ASMI: naar €425 van €300 en kopen - Barclays

Vopak: koopadvies met een koersdoel van €35 - ING

ING: naar €15,30 van €14,40 en - UBS

Philips: koopadvies met een koersdoel van €39 - Morningstar

Heineken: naar €95 van €97 en houden - Morgan Stanley

AkzoNobel: naar €111 van €123 en kopen - Sanford C. Bernstein & Co

Just Eat Takeaway: naar €66 van €73 en kopen - UBS

Agenda woensdag 13 april 2022

00:00 Ahold Delhaize - Jaarvergadering

00:00 BAM - Jaarvergadering

00:00 Heijmans – Jaarvergadering

04:00 Handelsbalans - Maart (Chi)

10:00 Maandrapport oliemarkt IEA (Fra)

10:30 Consumenten- en producentenprijzen - Maart (VK)

12:00 BlackRock - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Delta Air Lines - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - Maart (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)