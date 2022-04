Ze doen niks! Insiders verkopen niet meer... maar kopen ook nog niet

Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.

Denk aan die $11 miljard dollar verkoop van Tesla-voorman Elon Musk en Microsoft CEO Satya Nadella die voor tientallen miljoenen aan eigen aandelen verkocht. Hebben de insiders niet al vorig jaar verkocht?

For example, the chairman of broker Charles Schwab who has been selling all year — the stock is up 50% — and of course Tesla CEO Elon Musk has dumped over $8.8 billion — shares are still up 54%. Billions have been sold by the heads of Apple, Facebook parent Meta and Amazon.

Ofwel, dat was heel mooi getimed op wat voorlopig de top in de markt is. Barron's komt vandaag hier mee.

The number of insider sellers fell to 3,379 in the first quarter—the lowest since 2018, according to the investment research and analytics firm Verity. https://t.co/b9k1XyR9ys — Barron's (@barronsonline) April 12, 2022

Insider-transacties als indicator

Insider-transacties, ofwel de aan- en verkopen in eigen aandelen van bestuurders en commissarissen, gelden als indicator hoe goed en slecht het met bedrijf en koers gaat. Dit zijn tenslotte de ingewijden en ze hebben kennisvoorsprong. Daarom zijn er ook strenge regels, of valt dat ook wel een beetje mee?

Denk ook aan handelende en wandelende politici en zelfs de officials uit het Fed FOMC-rentecomité, die doodleuk in futures zaten te handelen. Daar wordt en is nu paal en perk aan gesteld. Met insiders wordt in dit blog echter louter topmanagement van bedrijven bedoeld.

Insiders zaten in Q1 vooral op hun handen

Q1 was het slechtste beurskwartaal in tijden en was bijzonder volatiel, maar insiders zaten vooral op hun handen. Ze kochten niet, maar verkochten ook niet na een wave of insider selling in 2021 (Barrons's).

Dat lijkt vooralsnog goed getimed gezien de druipende koersenborden dit jaar.

“There is obviously a lot of headwinds going on, between supply chain, inflation, geopolitics, rising interest rates,” Verity said. “A lot of insiders are probably like other market participants, where they’re trying to get a grasp on which way the winds are gonna blow.

And, so, they’d rather wait it out a little bit. The lack of selling is good, in that regard, because they’re not antsy.”

Not antsy, ofwel gespannen? Het is maar hoe u het bekijkt. Misschien vinden de insiders het te vroeg om de dip te kopen, die dan meer is dan een dip.

Track record

Enfin, wat is het track record van de dames en heren bestuurders? Helaas, zelfs in haar vorig jaar geupdate pagina verwijst Investopedia naar oud onderzoek.

A 2003 study by Harvard University's Leslie A. Jeng and Richard Zeckhauser and Yale University's Andrew Metrick found that insider purchases beat the market by 11.2% per year. Notably, insider sales were not comparably profitable.

Dat percentage mag er wel zijn en vandaar ook de naam en faam van insider trading.

Houd het er nu vooralsnog maar op dat de insiders het te laat vinden om nog te verkopen en te vroeg om bij te kopen. Of wat voor reden er ook maar mag zijn om te verkopen. Voor kopen geldt er dus maar één.

En die gelegenheid doet zich blijkbaar nog niet voor.