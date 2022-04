AEX heeft 700 weer in zicht, let op Fastned en Amerikaanse inflatie

Het is slecht.

Komt standje 700 zo nog in zicht in Amsterdam? De AEX-indicatie is 1,0% lager na weer een vooral technologie-afstraffing op Wall Street.

Bar en boos, de Europese futures openen rond 1,0% lager

De Amerikaanse futures doen ook alweer rond 0,4% minder

In Azië staan alleen de Chinese markten hoger (Shanghai en Shenzhen +1,0%, Hong Kong +0,2%), maar de rest van Azië kleurt bescheiden, de Nikkei 225 staat wel 1,7% rood. Tencent doet +3,3% in Hong Kong op de video game berichten van gisteren

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +15,2% op 24,4

De dollar stijgt 0,1% naar 1,087

De rentes? Die stijgen. Alweer. De Duitse tienjaars rente plust drie basispunten op 0,82% en de Amerikaanse zelfs plus vier op 2,84%

Goud staat nu +0,2%, olie +1,5% en crypto +1,5%

De networks wijzen openlijk naar de rentes als reden voor de technologie-afstraffing. Hoe staat dat er bij? Want onze tech-zware AEX bijvoorbeeld gaat gebukt onder dat leed.

Zie hier eerste de Duitse (oranje) en de Amerikaanse tienjaarsrentes. Het is van heel lang geleden dat die zo snel, zo hard opliepen.



Dit is de brede, door Big Tech gedragen Nasdaq 100. Dit valt nog wel mee.



Zie bij ons de grote uitslagen in ASML, ASMI en Besi. De chippers uit de SOX staan er minder goed bij en dit plaatje nodigt erg uit om lijnen in te trekken:



Minus Big Tech en chippers komt u bij de Nasdaq internet Index uit en die zit al veertien maanden in een bear market:



Tot slot nog niet-winstgevende tech in Catie Wood's Ark Innovation ETF. Het gaat hier altijd hard, zeg maar.



Over niet-winstgevende tech gesproken, bij ons is Fastned door met de omzet over Q1. Die valt flink tegen en dat is wellicht uitdagend in de huidige markt. Of weegt die versnelde uitbouw zwaarder? Het is tenslotte een groeiaandeel.



Opgelet, het cijfer van de dag vandaag is om 14:30 uur. Gelet op al havikse Fed-officials de laatste week hoeft u niet op een dikke meevaller te rekenen. Duitsland bevestigt net de consumentenprijzen over maart van 7,2% YoY.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial bedrijfsnieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een tegenvaller voor VEON:

08:00 VEON voldoet niet aan noteringseisen Nasdaq

007:51 Tegenvallende omzetgroei Fastned

07:28 Heijmans verkoopt 167 woningen in Almere

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Fastned Q1-cijfers

08:00 Duitsland inflatie CPI mrt +2,5% MoM

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment apr -49,5

14:30 VS inflatie CPI mrt +1,1% MoM

En dan nog even dit

Geen eind in zicht nog:

The number of people released from Shanghai’s lockdown is smaller than it initially seemed, with the vast majority of the city’s 25 million residents still subject to tight movement restrictions https://t.co/VO0Elh17Yh — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2022

After the Merge, the miners will be out of the job, and the transaction ordering will be done by so-called stakers, by using swaths of Ether in a system called Proof of Stake. The change is projected to cut Ethereum’s energy use by some 99%.

Ethereum’s network is inching closer toward its much-anticipated software upgrade known as the Merge https://t.co/6SEDIjVSVj — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2022

De arbeidsethos van...

Twitter employees were scheduled to have Monday off, for the company’s monthly “day of rest.” But Elon Musk made it hard not to think about work https://t.co/K4DP0qsFri — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2022

Oeps:

BIG TAKE: A Bloomberg review of almost 300 mergers since late 2018 found there’s been a spike in lucrative trades before about 1 in every 4 SPAC deals.



U.S. regulators are now investigating whether those SPAC trades were based on inside information. https://t.co/P3mlFbFbsq — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2022

Veel plezier en succes vandaag.