Tech weer in mineur: draait de AEX Technology Index soms?

Behalve AEX, AMX en AScX zijn er nog een kleine zestig AEX-indices - vooral deelsectoren, short en leverage en wat al niet meer. Had u echter ooit van deze gehoord? Een echte Damrak-berenindex, de AEX XBear Index. Zo heet 'ie echt. Ticker is AEXXB, maar heel veel meer valt er niet over te zeggen.

Het oogt als short met een hefboom. Helaas, het is niet een twee drie te googlen wat dit nou precies voor index is.

Ik zit bij de #AEX deel- en subindices te kijken en wat ik nou tegenkom? Dit is heel obscuur: de #AEXXBearIndex. Geen idee wat dit is, maar ziet er niet zo goed uit sinds maart 2009. Voor de beren dan pic.twitter.com/VkTkxbUlB7 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 11, 2022

Dat is ook niet van belang, want het gaat in dit stukje om deze: de AEX Technology Index. Daar zitten deze fondsen in, en dan weet u meteen waarom er geen producten op zijn. Hoewel de weging niets voorstelt, kent de index een aantal veel te kleine en illiquide namen voor een fonds, tracker of etf.

ASM

Prosus

Just Eat Takeaway

ASMI

Besi

CM.com

Ordina

TomTom

Ctac

GeoJunxion

Rood Mircrotec

MotorK

Ease2Pay

MKB Nedsense

Lavide

De index is anno januari 2001, ofwel van vlak voor de top van de bull market 1982-2001. Dat is grof bemeten, want net als de bull market sinds 2009 zitten er genoeg dips, correcties, mini-bear markets en zelfs krachs tussen. Van 2001 tot 2009 waren rampjaren, maar ook daarna waren er in die enorme opgang de nodige klappen.

Eigenlijk is het eens per drie jaar goed mis met tech. Ja maar dan...



Helaas heb ik deze papieren index niet herbelegd, maar hier geïndexeerd en logaritmisch versus de AEX-(prijs)index. Die laat duidelijk de draai van waarde naar groei zien rond 2009. Nu is het de vraag of er nu, met snel stijgende rentes, einde gratis geld en hoge inflatie weer zo'n draai komt, maar dan van groei naar waarde.

Het dalingspercentage in de huidige dip is hoog, maar niet uniek. het is nog te vroeg voor conclusies.



Zeggen de rentes iets? Zeker: tech ging het hardst in het gratis-geldtijdperk 2015-2022. Daar is wellicht nu een correctie op. Dat wil nog niet zeggen dat tech nu in een echte bear market komt, hoewel formeel het dalingspercentage voldoet. Niettemin spelt u nu hier risico in kapitalen. Maar is dat niet altijd zo bij tech?