Rood voorbeurs, Franse koersen vallen mee en Chinese tech weer

Niks te zien? De Franse CAC 40-indicatie is in lijn met de rest van de Europese futures: -0,4%. De AEX-indicatie is -0,7%, want technologie ligt nu slechter na Wall Street vrijdag en vandaag China.

Europese futures openen allemaal in de min, maar wel met een nul voor de komma

De Amerikaanse futures staan -0,4% na een wisselende sessie vrijdag op Wall Street met Dow Jones +0,4% en Nasdaq 100 -1,3%

In Azië liggen de Chinese beurzen rond -3,0% op hoger dan verwachte inflatiecijfers, Covid-19 maatregelen en - Bloomberg - vrees voor meer tech-maatregelen. Tencent staat -3,7% in Hong Kong, waar de Hang Seng tech Index -4,6% staat. Japan en Korea dalen ook ruim 1,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag -1,8% op 21,2

De dollar trekt 0,2% aan naar 1,089, ondanks de Franse verkiezingsuitslag

De rentes gáán alweer: de Duitse tienjaars stijgt twee basispunten naar 0,74%, VS plus vijf op 2,78%, maar de Franse zakt er twee naar 1,25%

Goud -0,1%, olie -1,4% en crypto -1,5% (bitcoin) à -2,8% (ethereum)

Eerst de Franse verkiezingen, dit is een de korte samenvatting van Bloomberg voor de markt. Duidelijk, zijn er verder nog vragen?

Equity, bond, currency markets may rally on Sunday’s results

A sense of caution may then grip investors until final round

Here is what traders, economists and strategists say about Sunday’s results and what lies ahead https://t.co/eEBqXKT1eD — Bloomberg Markets (@markets) April 11, 2022

Hoe laat kwamen gisteren de eerste resultaten door? Dit is EUR/USD dit weekend. De euro trok gisteravond een halve cent aan, maar die is er vannacht alweer uitgelopen.



Wellicht is er meer EUR/USD geweld deze week, want de agendapunten zijn donderdag een ECB-rentebesluit...



... en morgen is er Amerikaanse inflatie over maart, de consumentenprijzen:



Verder begint het Q1-cijferseizoen met bij ons Fagron, Rood, Fastned (omzet) en TomTom, dat nog altijd verlieslatend is. Er wordt €0,08 verlies per aandeel bij €139,58 miljoen omzet verwacht.

In Amerika komt eind deze week Wall Street door: JPMorgan Chase, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs en Morgan Stanley.



De hamvraag voor de aandelenmarkten is nu hoe het bedrijfsleven Q1 is doorgekomen en in hoeverre de draai vorige week van groei naar waarde doorzet. Gisteren in mijn vooruitblik op deze beursweek liep ik alle defensials uit de AEX bij na. Ze zijn er zowel relatief duur en goedkoop te vinden.

Wat dacht u van de brede markt zelf? Hoewel de AEX dit jaar op -9,2% staat, maakt de index een beetje een besluiteloze indruk. Zeker omdat er misschien een record aan issues voor aandelen is te bedenken. Aan de andere kant wil de index dan ook nog wel eens de andere kant uitgaan.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het ABM Financial bedrijfsnieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag.

07:27 Heijmans ontvangt vergoeding voor Wintrack II

09 apr Lindsell Train meldt iets kleiner belang in Heineken Holding

08 apr Avantium sluit overeenkomst met Sukano

08 apr B&S neemt meerderheidsbelang in Frans beautybedrijf

08 apr Handelsvolumes op Euronext in maart hard gestegen

03:30 China inflatie CPI mrt +1,5% YoY (1,3% verwacht)

03:30 China inflatie PPI mrt +8,3% YoY (7,9%)

En dan nog even dit

Meer, nog altijd niet minder:

Shanghai logged 26,000+ new #Covid19 infections as its biggest makeshift hospital opens.



China’s largest outbreak is spreading despite the city's extended lockdown. Guangzhou city also enforced new restrictions after more cases were found https://t.co/OAqrNrOaFc pic.twitter.com/mBqUOjorc2 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 11, 2022

Hang Seng Tech Index -4,1%:

China tech stocks fell on Monday, extending a decline into a fourth day as investors remain wary about various risks from regulation to higher interest rates https://t.co/obbiZetyHw pic.twitter.com/hea4kvvmYB — Bloomberg Markets (@markets) April 11, 2022

Oh, toch niet. Straks maar eens de koers zien:

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022

ESG is een keuze?

Fund managers are ripping the idea of putting ESG labels on defense stocks https://t.co/sh39IzHKfo — Bloomberg Markets (@markets) April 10, 2022

Tot slot:

Price of lithium has gone to insane levels! Tesla might actually have to get into the mining & refining directly at scale, unless costs improve.



There is no shortage of the element itself, as lithium is almost everywhere on Earth, but pace of extraction/refinement is slow. — Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2022

Veel plezier en succes vandaag.