Slotcall: Onverwachte stijging

De AEX wint vandaag 1,2% en het is mij eigenlijk een raadsel waar deze stijging vandaan komt. Nu de Fed op de rem trapt en eigenlijk al toegeeft achter de feiten aan te lopen, zien de vooruitzichten er voor de korte termijn niet zo rooskleurig uit.

Anderzijds kennen aandelen een prachtig langetermijntrackrecord dus raad ik u zeker niet aan om nu alle stukken van de hand te doen. Zelf blijf ik namelijk ook op mijn handen zitten al houd ik er wel ernstig rekening mee dat we op korte termijn in een bear market belanden.

Raak hier niet van in paniek, want dit hoort er bij beleggen simpelweg bij. Een aandeel dat al in een bear market zit, is Besi (-2,4%). De chipper uit Duiven piekte 17 januari op €88 en nu is daar nog maar €67,98 van over. Een daling van ruim 20%. Het contrast met Shell (+3,8%) is groot, want het voormalige Koninklijke Olie noteert alweer op het hoogste niveau sinds januari 2020.

Verder wordt er weer eens gehakt gemaakt van Just Eat Takeaway (-4,8%). De koers van de maaltijdbezorger zat eventjes in een stijgende lijn, maar van dit herstel is maar bar weinig overgebleven. Het zijn uiteindelijk de defensieve havens die de kar trekken. Ahold (+1,6%) en Heineken (+2,7%) geven de hoofdindex het zetje in de goede richting. Hoewel, echte zwaargewichten zijn deze fondsen niet.

Euronav

Euronav (+5,0%) moest vanochtend bijna 5% prijsgeven op het bericht dat grootaandeelhouder Saverys tegen een fusie is met Frontline. Deze invloedrijke familie wil dat de rederij zich focust op duurzame energie in plaats van fossiele energie.

Hier staat tegenover dat een fusie leidt tot synergievoordelen, wat de koers van Euronav ten goede komt. De markt lijkt ervan overtuigd dat de deal gewoon doorgang vindt, want aan het einde van de handelsdag staat er een mooie plus op het bord.

Of het aandeel nog koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Grootaandeelhouder Euronav mordicus tegen fusie met Frontline https://t.co/yvbunVHgih via @IEXnl



Interessant Belgisch fonds. Analyse is van collega Martin Crum. — Niels Koerts (@KoertsNiels) April 8, 2022

Nedap

Daar waar de brede markt dit jaar wat terrein moet prijsgeven, noteert Nedap (+2,8%) op een all time high. De trigger is vandaag de trading-update over het eerste kwartaal. Het bedrijf rapporteerde een omzetstijging van 12%.

Er had zelfs nog wat meer in het vat gezeten als Nedap niet getroffen zou zijn door problemen in de toeleveringsketen. Vooral electronicacomponenten zijn schaars en daardoor is er bij de levering ervan vaak sprake van vertraging.

Momenteel noteert Nedap tegen 20 keer de verwachte winst over 2022 en een dividendrendement 5,4%. 14 april gaat het aandeel €3 ex-dividend. Wat u nu moet het aandeel moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven maar oplopen. Inmiddels noteert de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier boven de 1%. De Amerikaanse rente loopt zelfs al richting de 3%.

Nederland: +5 basispunten (+1,01%)

Duitsland: +2 basispunten (+0,70%)

Italië: +6 basispunten (+2,40%)

Verenigd Koninkrijk: +5 basispunten (+1,78%)

Verenigde Staten: +6 basispunten (+2,72%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,5%

AEX deze maand: -0,2%

AEX dit jaar: -9,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -9,0%

Verdeeld beeld

De AEX (-0,5%) geeft deze week wat gas terug, maar veel heeft het allemaal niet om het lijf. Het zijn vooral de indices van de Zuidelijke eurolanden die de weg omhoog vinden. Een duidelijke aanleiding kan ik hiervoor niet bedenken. Op Wall Street hebben vooral technologie-aandelen het zwaar. De Nasdaq gaat zelfs bijna 3% omlaag.

AEX

Op het Damrak is een duidelijke draai te zien van technologie naar waarde-aandelen. Bovenaan het lijstje winnaars staan steevast defensieve havens. Ahold (+5,5%) en Relx (+3,9%) zijn hiervan het voorbeeld. Cyclische fondsen zoals Besi (-10,3%) en Signify (-9,8%) krijgen daarentegen een pak rammel.

AMX

Galapagos (+11,2%) is sinds de komst van de nieuwe CEO Paul Stoffels weer in trek bij beleggers. Fagron (+4,7%) is ook bezig aan een mooie turnaround. Komende donderdag komt de medicijnbereider langs met een trading update over het eerste kwartaal. Het zal u niet verbazen dat het cyclische Aperam (-9,7%) een veer moet laten.

ASCX

ForFarmers (+3,6%) kruipt omhoog, maar die koers van €3,58 doet pijn aan mijn ogen. Eurocommercial Properties (+2,6%) doet het net zoals zijn branchegenoten het gehele jaar al goed. Dat laatste kan niet gezegd worden van Fastned (-6,3%). Het snellaadbedrijf geeft komende dinsdag een kijkje in de boeken.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.