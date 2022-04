AEX heeft het op heupen voorbeurs en let op Prosus, OCI en Alfen

Wat herstel tech en groei wellicht? De AEX indicatie is +1,3%, terwijl de andere Europese futures met een nul voor de komma openen. Waarom ineens weer zo'n stijging? Daarom Sorry, ik kom ook niet verder. Volatiliteit dan maar.

De Amerikaanse futures bevestigen met een paar tienden hogere opening, na een bescheiden rebound - nullen voor de komma's - op Wall Street gisteren

In Azië wat minnetjes en plusjes, er gebeurt niet veel. Zo meer, er is wel veel nieuws uit China met weer Tencent

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -2,5% op 21,6

De dollar speelt een rol bij die EU futures, want die trok gisteren en trek vandaag weer 0,1% aan naar 1,087

De Amerikaanse 10 jaar rente ligt vlak op 2,66%, de Duitse zakt een basispunt naar 0,67% en onze tikte gisteren voor het eerst in zeven jaar weer 1,0% aan. Nu staat er 0,96%

Goud staat vlak, olie doet +0,2% (VS , EU en Japan knijpen Rusland verder af) en crypto stijgt 0,3% à 1,2%

Eerst de dollar - kijkt u ook even helemaal onderaan deze rubriek voor de hele lange termijn - want die heeft de smaak weer te pakken deze week na veel verbaal Fed-geweld:



Is de dollar zo sterk, of de euro zo zwak? Beterschap trouwens ECB-president Christine Lagarde. Ze zit thuis met Covid-19.

#ECB's Christine Lagarde is overigens niet de enige met mogelijk lichte verhoging. Dit zijn inflatieverwachtingen markt voor #euro, 5 jr is benchmark

Enige die immuun lijkt voor verhoging lijkt ECB rente pic.twitter.com/I6tFc8sVf8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 7, 2022

Intussen in China, er is weer nieuws. Dit komt bovenop dat streaming gaming-bericht van Tencent (-1,4%) van gisteren. Zoals iedere dag let u weer op Prosus. Citaat Bloomberg:

China has kicked off a formal campaign to rein in the alleged abuse of algorithms by internet giants from ByteDance to Tencent, taking aim at the way social media platforms serve up ads and content to hook users.

Chinese tech stocks slid for a third day as Tencent’s decision to shut its game streaming service further hurt sentiment in a sector already bogged down by regulatory risks https://t.co/YcT5q5EfqM pic.twitter.com/CL3izdG50k — Bloomberg Markets (@markets) April 8, 2022

Ik open dit stuk met de hela hola vola. Paars is de CBOE VIX Index, ofwel de volatiliteit van S&P 500. Die kent u. De laatste weken valt komt u ook de BofA MOVE Index tegen. Dat is de weer de volatiliteitsindex van de Amerikaanse vastrentende markt. U ziet het. Zweet op de ruggen hoor.



Tot voor bijna 2,5 jaar terug (uit mijn hoofd) was er ook een AEX VIX-index, maar die was zomaar op een nieuwjaarsdag verdwenen. Wel er is de VDAX New Index, ofwel de volatiliteit ván. De AEX is wellicht met al die tech aan boord volatieler dan de bedaarde DAX, maar hier hebben we het mee te doen.

Ik vergelijk ook hier met de VIX (paars), die wat wilder is. Ik vind de huidige standen meevallen. Ondanks het gepreek van de Fed-vice voorzitter en de St. Louis Fed president - de eerste centrale bankier die openlijk zegt dat ze behind the curve zijn, de torenhoge (EU) inflatiecijfers en ECB die niets doet.

Meevallen, eigenlijk vind ik dat stiekem ook wel van de aandelenkoersen. Ik volg alleen braaf Mr. Market, ga het zeker niet beter weten en al helemaal niet voorspellen.



Relletjes, altijd leuk. Grote durfinvesteerder Peter Thiel geeft als de eerste de beste prutsparticulier Warren Buffett, JPMorgan CEO en BlackRock topman Larrie Fink de schuld dat de koers niet van bitcoin en crypto niet (voldoende) zijn kant uit komt. Zeg het maar, u kunt ze alle drie hier horen lachen?

Peter Thiel calls Warren Buffett a 'sociopathic grandpa from Omaha' and bitcoin's 'enemy number one' https://t.co/ujNmM7abo4 — CNBC (@CNBC) April 8, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Nieuws is er niet op het Damrak, of het moet dit zijn. Dit houdt de inflatie dan weer wel bij :-)

De Nederlandse industrie produceerde in februari gemiddeld per dag ruim 10 procent meer dan in februari 2021.https://t.co/Rvq9nA3k5e pic.twitter.com/zPgcsoWTGZ — CBS (@statistiekcbs) April 8, 2022

Er zijn wel wel analistenadviezen. OCIdoki vandaag?

Alfen: starten met volgen met hold en €95 - Jefferies

OCI: naar €45 van €30 (overweight) - JPMorgan

OCI: naar €38,50 van €31 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts en ze lopen bij PostNL op. Wie anders dan Marshall Wace heeft de grootste (bruto?) positie met 1,54%.

De agenda vandaag is... leeg!

En dan nog even dit

VS, EU en Japan bouwen hun hun energiehandel met Rusland af, maar dat blijft er niet mee zitten? India aast er ook op.

China is buying Russian coal and oil with its own currency as the 2 countries try to maintain their energy trade.



It marks the first commodities paid for in yuan since the U.S. and Europe penalized Russia over the invasion of Ukraine, according to traders https://t.co/mq4285DXwK pic.twitter.com/DqYm7eykqj — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 8, 2022

En dat ondermijnt de dollar, die inderdaad als wapen tegen Rusland wordt ingezet:

"Financial warfare: will there be a backlash against the #dollar?" Indrukwekkend verhaal FT. Clue: vooral China is/wordt met (digitale) #renmibi uitdager USD, maar er zijn heel veel mitsen en maren https://t.co/1TCOKaqgmO pic.twitter.com/EwN4xAzE5u — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 7, 2022

Aldus de Chinese pers:

China's five major state-owned banks have adopted a slew of measures to ease the residential mortgage burden for individual borrowers affected by the #COVID19 epidemic https://t.co/V0ne8GB53M pic.twitter.com/mIfUdSpJVE — China Xinhua News (@XHNews) April 8, 2022

Ik gaf Texas open, maar Shanghai is nog steeds dicht:

Elon Musk threw an elaborate party for more than 15,000 people Thursday night in the U.S. to celebrate Giga Texas, Tesla’s newest factory in Austin, Texas https://t.co/yFtYaFZ8yJ — Bloomberg Markets (@markets) April 8, 2022

Tot slot nog meer Buffett. Had Thiel soms net HP verkocht?

Shares of personal computer maker HP soared to a record high after Buffett's Berkshire Hathaway disclosed an 11.4% stake in the company. The move makes Buffett the largest shareholder in HP. More here https://t.co/iBp8IkIdaq pic.twitter.com/LoYch76O4v — Reuters Business (@ReutersBiz) April 8, 2022

Tot slot dit, vergeet dit nooit:

Stocks are ultimately a reflection of what investors are willing to pay today for a stream of long-term corporate earnings, which is not nearly the same thing as changes in short-term economic growth.

The stock market is not the economy...https://t.co/HTQvTJLLHf pic.twitter.com/fxIYWrviXj — Charlie Bilello (@charliebilello) April 8, 2022

Veel plezier en succes vandaag.