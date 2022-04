Slotcall: Centrale banken lopen ver achter de feiten aan

Na vandaag een hele tijd in de plus te hebben gekoerst, sloot de AEX (-0,4%) vandaag toch in de min. Universal Music Group (+2,5%) was een van de weinige stijgers en dat klinkt aandeelhouders natuurlijk als muziek in de oren. Met dat matige grapje moet u het doen, want relevant nieuws voor deze koersstijging was er niet.

Shell (-2,1%) had daarentegen wel wat te melden. Een poos geleden kreeg de energiereus bakken met kritiek over zich heen nadat het op de Russische rommelmarkt voor een schijntje ruim 700.000 vaten olie op de kop tikte.

$5 miljard schade

Kort daarna besloot het concern Rusland te verlaten. Aleksandr en Svetlana, of hoe de Russische versies van Henk en Ingrid ook mogen heten, kunnen dus geen Shell V-Power meer in hun Lada’s gieten. Dat in combinatie met het niet meer zaken kunnen doen in Rusland kost Shell zo’n $4 tot $5 miljard, blijkt uit een eigen berekening van het energiebedrijf.

Reden voor de IEX Beleggersdesk om Shell nog eens onder de loep te nemen. “De financiële positie van Shell is de afgelopen kwartalen aanzienlijk verbeterd, dus het concern kan wel tegen een stootje”, laat senior analist Martin Crum weten. Als belegger in Shell vraagt u zich wellicht af wat dit voor u betekent en of dit de beleggingscasus aantast. Om daar meer over te weten verwijs ik u door naar de uitgebreide analyse van Shell hieronder.

Hoge energieprijzen niet louter positief voor #Shell.



Meer flexibiliteit voor aanstaande renteverhoging

Vanmiddag werden ook de notulen van de meest recente ECB-beleidsvergadering gepubliceerd. Daaruit kwam naar voren dat de rentes nog niet verhoogd gaan worden, maar wel dat de ECB zichzelf iets meer bewegingsruimte geeft voor een aanstaande renteverhoging, wanneer die dan ook mag zijn. Dit deed de ECB door de forward guidance, waarin een centrale bank de voornemens uit wat betreft het monetair beleid, aan te passen.

Het plan is nog steeds dat de rentes ‘enige tijd’ na het beëindigen van het Asset Purchase Programme, oftewel APP, omhoog zullen gaan. Enige tijd is een vrij rekbaar begrip en dat is een bewuste keuze van de ECB, want zo staat de tijd tussen het einde van het APP en de renteverhoging niet vast. Hiermee krijgt de ECB extra ruimte om de volgende stap naar normalisatie van het beleid te zetten.

Binnen de ECB is er ook een aantal bestuursleden dat graag zou zien dat het het APP deze zomer afloopt, zodat eventueel in Q3 van dit jaar de rente opgekrikt kan worden. De voorstanders hiervan menen dat de ECB anders achterop raakt bij andere centrale banken die de rente al hebben verhoogd, zoals de Federal Reserve en de Bank of England. Hoewel in de notulen niet concreet over een renteverhoging werd gesproken, stijgen de marktrentes vrolijk door. Zie hieronder bijvoorbeeld de tienjaarsrentes. In Nederland tikken er vijf basispunten bij om uit te komen op 0,98%. We zaten eerder vandaag zelfs al even op 1,01%.

De Federal Reserve loopt overigens ook ver achter wat betreft het onder controle krijgen van de 'uitzonderlijk hoge inflatie'. Althans, dat meent James Bullard, voorzitter van de St. Louis Fed vandaag in een presentatie. Op basis van de monetaire beleidsregels die de Fed hanteert, waaronder een inflatie van 2%, zou de federal funds rate eigenlijk al op 3,5% moeten staan. Dat gaat op z'n zachtst gezegd dus nog niet helemaal goed, aangezien de belangrijkste rente 0,25% ot 0,5% en de inflatie klimt richting de 8%.

Stocksplit Amazon op zijn plaats

"De theorie dat bedrijven hun aandelen altijd splitsen aan de vooravond van een sterke periode komt in de praktijk niet altijd uit", schrijft techaandelenanalist Paul Weeteling in zijn analyse van Amazon (-1,3%). "Überhaupt is er geen 'altijd' op de beurs; de stocksplit van GameStop (-8,,8%) bijvoorbeeld onderstreept dat er wel degelijk bedrijven zijn die hun aandeel splitsen zonder logische reden." Desondanks klom GameStop flink toen het zijn stocksplit aankondigde. Maar ja, of GameStop-beleggers dat met een logische reden doen, kunt u zich ook afvragen. Bovendien liep dat er de afgelopen dagen ook alweer gauw uit, maar dat terzijde. On-topic: Amazons stocksplit van 20 voor 1 is volgens Weeteling bij de huidige koers al geen gek idee. Wat hij de komende tijd van de koers verwacht leest u hieronder.

Technieuws

We gaan nog even verder met techfondsen. HP (+15,2%) stijgt vandaag namelijk gigantisch doordat opperbelegger Warren Buffett met zijn Berkshire Hathaway (-0,3%) een belang heeft genomen van maar liefst 11,4%. Daarvoor is zo'n $4,2 miljard neergeteld.

Dan is er nog Meta (-1,1%) dat (een paar van) zijn pijlen zou richten op een nieuwe cryptovaluta voor de metaverse. 'Zuck Bucks' noemen medewerkers van Meta Financial Technologies de mogelijk nieuwe cryptomunt intern. Naast cryptomunten is Meta volgens de Financial Times ook aan het onderzoeken of het tokens en andere financiële diensten aan zijn app kan introduceren.

Koerts is terug

Roepen die 'Zuck Bucks' nou vragen op bij u, dan is er goed nieuws. Aandelenanalist Niels Koerts is terug van weggeweest en schuift morgen weer aan bij de IEX BeleggersPodcast. Hij is de IEX-analist die Meta volgt en kan dus al uw vragen beantwoorden, bijvoorbeeld in het vaste vragenrondje in de podcast. U kan uw vragen - of ze nou over Meta gaan of niet - weer stellen in de reacties.

Brede markt

De AEX (-0,4%) presteerde iets beter dan de Franse CAC 40 (-0,7%) en de Duitse DAX (-0,5%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 23,4 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-0,5%), Dow 30 (-0,6%) en de Nasdaq (-0,9%).

De euro stijgt met 0,1% flink en noteert nu 1,090 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,3%) en zilver (+0,1%) stijgen een beetje.

Olie: WTI (-2,8%) en Brent (-3,1%) dalen beide.

Bitcoin (-1,4%) levert wat in.

Het Damrak:

Adyen (+0,7%) heeft aangekondigd dat het gaat samenwerken met Apple (-0,6%) om een tap to pay-functie te ontwikkelen voor iPhones. Deze functie moet later dit jaar in de Verenigde Staten gepubliceerd worden. Hoewel Adyen de handen ineen slaat met het almachtige Apple, stijgt de koers niet enorm. Wellicht heeft dat van doen met het feit dat Adyen geen cijfers vrijgeeft.

(+0,7%) heeft aangekondigd dat het gaat samenwerken met (-0,6%) om een tap to pay-functie te ontwikkelen voor iPhones. Deze functie moet later dit jaar in de Verenigde Staten gepubliceerd worden. Hoewel Adyen de handen ineen slaat met het almachtige Apple, stijgt de koers niet enorm. Wellicht heeft dat van doen met het feit dat Adyen geen cijfers vrijgeeft. Aandelen Randstad (-3,2%) kunt u maar beter verkopen, meent Kepler Cheuvreux. De zakenbank heeft een verkoopadvies afgegeven met een koersdoel van €45. Beleggers lijken er gehoor aan te geven.

(-3,2%) kunt u maar beter verkopen, meent Kepler Cheuvreux. De zakenbank heeft een verkoopadvies afgegeven met een koersdoel van €45. Beleggers lijken er gehoor aan te geven. KPN (+1,1%) komt met gunstigere langetermijnvoorwaarden voor gebruik van zijn glasvezelnetwerk door concurrenten. Dit geeft ook het bedrijf zelf meer zekerheid over de toekomstige rentabiliteit. Meer weten? Lees dan de uitgebreide analyse van KPN.

(+1,1%) komt met gunstigere langetermijnvoorwaarden voor gebruik van zijn glasvezelnetwerk door concurrenten. Dit geeft ook het bedrijf zelf meer zekerheid over de toekomstige rentabiliteit. Meer weten? Lees dan de uitgebreide analyse van KPN. Degroof Petercam heeft zijn koersdoel voor OCI (+1,1%) met €6 opgekrikt tot €41. De zakenbank vindt OCI nog altijd koopwaardig.

Adviezen

OCI: naar €41 van €35 en kopen - Degroof Petercam

Randstad: verkoopadvies met een koersdoel van €45 - Kepler Cheuvreux

Corbion: naar €44 van €43 en kopen - Kepler Cheuvreux

Avantium: houdadvies met een koersdoel van €4,50 - Kepler Cheuvreux

Agenda vrijdag 8 april 2022

06:30 Industriële productie - Februari (NL)

13:00 Eli Lilly - Cijfers eerste kwartaal (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Februari (VS)