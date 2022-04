Het is beetje bijkomen voorbeurs en let op Shell en ECB

Wat een berenweer en alles is rood voorbeurs. Niet zo erg als gisteren, maar de AEX-indicatie is met -0,1% toch weer lager.

Het rolt net door, Q1-update Shell. ik kan niet heksen. Ik moet het nog bekijken.



Eerst dit. Vorige week was er de eerste HICP-schatting van onze inflatie, vandaag is er de officiële CPI over maart. Succes met je huishoudboekje, Jan Modaal en de rest.

#Consumentengoederen en -diensten waren in maart 9,7 procent duurder dan een jaar eerder. De #inflatie van maart is de hoogste na april 1976.https://t.co/q3RVxBELB0 pic.twitter.com/pXXEk0kdT8 — CBS (@statistiekcbs) April 7, 2022

De brede markt nu na al het koersgeweld door de Fed gisteren. Die reageerde sterker op de woorden van de vice-voozitter een dag eerder, dan op de notulen van het laatste rentebesluit gisteren. Die bevestigden die woorden alleen maar. Grootste slachtoffer was technologie, dat vorige maand nog vrolijk steeg op oplopende rente.

Blijkbaar is het doorgedrongen dat er bij hogere rentes lagere waarderingen horen en er aandeelhouders-return moet zijn, omdat er geen gratis hulpgeld meer voor de markt is?

De Europese futures openen een paar tienden lager, vandaar dat ik denk dat tech, cyclisch, banken en groei misschien wat ophalen, maar stelt u zich er niet te veel van voor

De Amerikaanse futures bevestigen dit: S&P 500 -0,2% en Nasdaq 100 -0,1%, nadat op Wall Street gisteren vooral de tech uit Nasdaq 100 de sjaak was met weer eens -2,2%. De Dow Jones daalde maar 0,4%

In Azië daalt ook alles en iedereen, maar wel met een nul of één (China, Hong Kong, Japan, Korea en Taiwan) voor de komma. Tencent staat -1,2% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot gisteren +5,1% op 22,5

De dollar daalt 0,1% naar 1,092 na eigenlijk wel verwachte havikse Fed-notulen van gisteravond

De Amerikaanse rente zakt vier basispunten naar 2,64% en de Duitse één naar 0,64%

Olie stijgt 1,0% en gas +2,0%

Goud laat het allemaal een beetje langs zich heengaan, +0,1%

Crypto daalt: -0,5% (ethereum) à -1,3% (bitcoin)

Even over goud: verassend weinig beweging met die inflatie-, rente- en dollarperikelen? Vind ik wel.



U ziet het vanochtend buiten, gisteren de Fed en vandaag ECB-notulen van de laatste rentebesluiten.



Wat meldde de Fed?

Ze neigt naar twee kwartjes verhoging op 4 mei (en die heeft de markt nu voor 78,8% ingeprijsd)

Ze is van plan per volgende maand de balans met $95 miljard per maand te verkrappen

Op Uur U was er even Sturm & Drang in de koersen - op en neer - maar dat ebde snel weg

Ik maak niet voor niets zo'n flauw Buienradar-geintje, want zie hier de inflatieverwachtingen van de markt voor EU en euro. Okee, zonder energie scheelt het twee slokken op een borrel, maar wie gebruikt er géén energie?



Hier de verwachtingen voor de dollar en die zijn heel wat minder dan die voor de euro. De Fed ziet evenwel in dat ze de mouwen moet opstropen en vanmiddag zien we het gevoel van urgentie in Frankfort. Verwacht er maar niet te veel van?



Nieuws bij ons: dit kwam er uit de SBM Offshore-aandeelhoudersvergadering.



De AFM meldt deze shorts:



De agenda en vandaar dat Nedap gisteren zo hard tegen de markt in ging? Vandaag cijfers. Brill anno 1683 is er ook.

00:00 Alfen AvA

00:00 Ordina AvA

08:00 Duitsland industriële productie feb -0,2% MoM

12:30 ECB-notulen

13:30 Wekelijkse jobless claims 200K

15:00 Fed-lid Bullard spreekt

18:00 Brill Q4-cijfers

18:00 Nedap Q4-cijfers

En dan nog even dit

Apple vormt in zijn uppie 7% van het S&P 500-gewicht, dus de cijfers over een paar weken zijn van groot belang voor iedereen. Er is vrees voor de Chinese markt, waar Apple 19% van zijn omzet vandaan haalt, maar analisten denken dat dit vooral Xiaomi raakt:

China's smartphone market could plunge 20% as Covid cases spike — but Apple may see growth https://t.co/U9ParWIV7L — CNBC (@CNBC) April 7, 2022

Kijk aan, Warren Buffett belegt alweer in een bedrijf dat dingen maakt waar een stekker aan zit:

Buffett's Berkshire reveals stake in HP; shares surge almost 10% https://t.co/63p5JVOXwL pic.twitter.com/BE6Pm39xYb — Reuters Business (@ReutersBiz) April 7, 2022

Alsof er nog niet genoeg problemen in China zijn:

China will set up a fund to provide support to troubled financial firms as risks to the economy grow https://t.co/MatDoRHDUC — Bloomberg Markets (@markets) April 7, 2022

Om maar iets te noemen:

China's supply chains are stretched thanks to Covid, and it only means more inflation in the U.S., and lower short-term bond yields https://t.co/BVxW7bk0IJ — Bloomberg Markets (@markets) April 6, 2022

Lithium = AMG, maar dat wist u al lang en breed:

Here's how lithium metal batteries could help bring electric planes and cars to the masses. Watch the full video: https://t.co/Jeva5aKbsG pic.twitter.com/PXkyiHcxvt — CNBC (@CNBC) April 7, 2022

Veel plezier en succes vandaag.