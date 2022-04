Azerion, een veelbelovend Amsterdams techbedrijf

Beursnieuweling Azerion kreeg begin dit jaar via een SPAC een notering aan Euronext Amsterdam en maakt sinds kort officieel deel uit van de smallcapindex. Wat doet het bedrijf precies en waarom is het een interessant aandeel voor beleggers?

Kort gezegd is Azerion een techbedrijf dat adverteerders koppelt aan uitgevers van digitale content en online games, een groeimarkt met veel potentie.

17.500 games, 300.000 adverteerders

Er zijn 17.500 games verbonden aan Azerion, afkomstig van 850 gamemakers. De spellen zijn bijna allemaal gratis te spelen; het bedrijf bereikt daar maandelijks wereldwijd tientallen miljoenen gebruikers mee. Bekende namen als Habbo Hotel en Governor of Poker doen wellicht een belletje rinkelen. Gebruikers krijgen advertenties te zien van meer dan 300.000 adverteerders.

In 2021 groeide de omzet naar 308 miljoen euro, een toename van bijna 58% ten opzichte van 2020. Het laatste kwartaal van 2021 was de omzetsprong spectaculair te noemen. De omzet groeide met maar liefst 120% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Klik hier voor meer informatie en de jaarcijfers.

Snel groeien via overnames

Momenteel komt ongeveer 78% van de inkomsten uit advertenties, de overige omzet komt rechtstreeks uit het aanbieden van online games in de consumentenmarkt. Azerion wil hard groeien, vooral door overnames.

"De organische groei ligt boven de 20%", zei topman Atilla Aytekin eerder in een interview met IEX. "Dat is belangrijk, want door meer omvang kun je ook grotere klanten binnenhalen. Onlangs nog vroegen de Smurfen of wij hun games wilden overnemen en distribueren. En zo hebben we ook deals met merken als Hello Kitty en Monopoly." Bovendien heeft Azerion de game-rechten van de Teletubbies en Nijntje en verworven.

Markt consolideert snel

Groei door overnames is waar het bedrijf écht op inzet. Sinds de oprichting in 2014 heeft het concern al 45 acquisities gedaan, afgelopen jaar waren het er 9. "De markt waarin wij opereren is nu nog een gefragmenteerde markt. Er zijn duizenden, misschien wel tienduizenden kleine en middelgrote bedrijven die tegen dit probleem aanlopen en de markt consolideert dus snel", aldus Aytekin.

De meest recente verovering is Infinia. Op 23 maart kondigde Azerion de overname aan van dit digital marketing-bedrijf gevestigd in Spanje, met een belangrijke footprint in Latijns-Amerika. Met Infinia breidt Azerion de sales-activiteiten en volumes uit in Spanje, en vergroot het de aanwezigheid in Latijns-Amerika, met name in Mexico (lees hier meer).

Tech giant in Europa

Met het opgehaalde kapitaal van de beursgang wil het bedrijf een toppositie gaan spelen in de gaming- en adtech-markt. Aytekin: "Ons streven is om een tech giant in Europa te worden, genoteerd in Amsterdam. Uiteindelijk willen we in de wereldwijde top van ons domein meespelen."

De beurskoers van het aandeel Azerion vindt u hier.