Dan hebben we een pallet-aandeel op het Damrak en... gebeurt er niks

Zoveel jaar geleden ging er een orkaan richting VS. De meteorologen wisten niet waar het ding aan land kwam. Florida, of toch South Carolina? Op de beurs stond een schadeverzekeraar genoteerd die alleen actief was in Florida. Lachen, bij ieder nieuw weerbericht bewoog het als een meme-aandeel.

Dat is het mooie aan die enorme beurzen in New York - NYSE en Nasdaq: bij iedere gebeurtenis in wereld is er een wel een aandeel met super-exposure, die daar keihard op beweegt. Het Damrak heet niet voor niets Mickey Mouse-beurs, maar soms, heel soms hebben wij ook zo'n aandeel in onze inboedel.

Nul omzet echter vandaag. Leest u goed, er is sinds de opening nog niet één aandeel verhandeld in Cabka, dat echter geen veilingfonds is. Het is het bedrijf dat sinds 1 maart in SPAC Dutch Star Company 2 zit. Sinds de beursgang wil het nog niet vlotten met de koers.



Een daling? Hoe kan dat nou? Want, komt-ie, Cabka is (volgens Refinitiv):

Cabka NV is a company based in the Netherlands. The Company specializes in the manufacture of wide range of pallets as well as large containers from recycled plastic. Cabka NV serves customers in different industries such as, retail distribution, agri-food, pharmaceutical industry, automotive industry among others.

U leest het goed: pallets! Want die zijn hot. En Cabka is echt geen krabber, want ze heeft onder meer Unilever en PepsiCo als klant. Uit FD van 30 maart.

De prijs van houten pallets is fors gestegen door de oorlog in Oekraïne.

Producenten en handelaren constateren prijsstijgingen van gemiddeld 30%.

Veel hout voor de productie van pallets komt uit Rusland en Wit-Rusland. Die import ligt stil door de sancties.

De Nederlandse koepel voorziet problemen in de bevoorradingsketens.

Het lijkt alsof Cabka perfect getimed naar de beurs is gebracht. Door de bestaande aandeelhouders, of voor de kopers op de beurs, dat is dan wel weer de vraag. Is het soms te duur naar de markt gebracht? Helaas, er is geen antwoord op de vraag te geven. Er is geen data beschikbaar en geen analist die het volgt:



Het is de tragiek van veel kleine aandelen (op het Damrak): geen interesse van beleggers en banken en huizen, amper omzet en een (paar) allesbepalende grootaandeelhouder(s).



ABN Amro is liquidity provider, maar dat vlot nog niet erg. Maximale omzet op een dag sinds de beursgang is 24.078, de minimale 256 stuks. Toch is Cabka een bedrijf van bijna €200 miljoen, dus dan mag er wel wat omzet zijn...? Dit is verder alle info die er is en die free float klopt natuurlijk niet.

Jammer dat het zo gaat, want Cabka had een overdonderend volatiel debuut aan het Damrak kunnen maken met die pallet-hausse. Nu rest slechts een niet te duiden daling.