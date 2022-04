Top huizenmarkt in zicht, of gaat het feest/de treurnis nog even door?

Helaas, de Nederlands hypotheekrente - de bron is DNB - is maar tot februari bijgewerkt. Met onze sindsdien ongeveer 50 basispunten gestegen 10 jaars-rente betaalt u nu zeker meer dan 1,76% voor tien jaar vast.

Het blauwe lijntje is de Amerikaanse hypotheekrente van gigant Fannie Mae en wordt dagelijks bijgehouden. Voor 30 jaar vast (30 jaar Nederland en 10 jaar VS zit niet in Datastream) betaalde u daar gisteren nog 4,8% voor. Met de bulderende rentes gisteren is dat vandaag allicht meer.



De vastgoed- en huizenmarkt is laat-cyclisch, ofwel als alles en iedereen op de markten is gedaald of gestegen in de cyclus, kachelen de stenen er nog een keer achteraan. ABN Amro heeft dit rapport en zeg maar of we nu de top van de markt zien. De conclusies van de bank zijn duidelijk, klikt u voor het rapport zelf.

Verslechterend sentiment zorgt in 2022 voor verdere daling transacties op #huizenmarkt:

??Daling dit jaar 15%; stabilisatie 2023

??Desondanks stijgen huizenprijzen 12,5% in 2022

De plaatjes dan maar. Dit spreekt voor zich.

Die bouwvergunning is een steun (als eigenaar) of nadeel (als koper) en bij sentiment is dat precies andersom.





Dit spreekt ook voor zich. Nog één ding, mocht het fout gaan na de enorme bullmarket op de huizenmarkt sinds 2013, weet dan dat een gemiddelde huizenprijsdaling zo'n drie jaar duurt. Stijgingen of zijwaartse markten kunnen vele jaren langer mee.