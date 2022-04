Het is menens voorbeurs met Fed én China vol in de bocht

De AEX indicatie is -0,3%. Dat valt mij mij dik mee. Want als u denkt dat u gisteren met die havikse Fed alles hebt gehad, dan is hier China. En de Duitse fabrieksorders vallen met -2,2% over februari ook al tegen (-0,5% verwacht)

Zo'n slecht cijfer als dit heb ik echt nog nooit uit China gezien: inkoopmanagersindex dienstensector maart. Dit is een puur recessiecijfer. Lockdowns, natuurlijk, maar toch:



De opening even na 08:00 uur ziet er zo uit:

Europese futures openen -0,1% tot -0,5% en ik vermoed dat waarde, vastgoed en financials in het voordeel zijn ten opzichte van groei, tech en cyclisch

De Amerikaanse staan vlak na een tech sell-off gisteren, de Nasdaq 100 sloot -2,3%. Blue chip index Dow Jones deed -0,8%

In Azië staan China, Hong Kong en Japan rond -1,5%, Korea en Taiwan doen ongeveer -0,7%. Tencent daalt 1,6% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot gisteren met een klap van +13,3% op 21, ofwel weer boven die nervositeitsgrens. Eens zien wat Flow Traders doet, Virtu deed +1,8%

De dollar trekt aan met die Fed haviken, -0,1% op 1,089

De Amerikaanse 10 jaars rente stijgt alweer 6 basispunten naar 2,63% (Aegon). De Duitse en onze doen plus 2 op 0,63% en 0,92%

Goud ligt vlak (en dat met die dollar),

Olie beukt 2% omhoog

Crypto verliest 1 à 2%. Dat moet zich nu ook gaan bewijzen in het non-gratis geld tijdperk, er is geen track record

En nu wordt het echt spannend wat onze diva gaat doen, de AEX. Want het Fed heeft het mes tussen de tanden en de ECB tukt vooralsnog verder. Ik ga duiden.



It is of paramount importance to get inflation down, sprak Fed-vicevoorzitter Lael Brainard gisteren en zei daarbij de bank vanaf mei agressief de balans verkleint. U zag het vanaf gistermiddag, de rentes vlogen omhoog, aandelen daalden en draaien van tech, groei en cyclisch naar waarde.

Een poging, hoe zit het nu? De Fed:

Kan niet aan de problemen in de supply chain en aan het chip-tekort doen

Heeft ook geen invloed op het energie-aanbod

Kan met renteverhogingen en balans afbouwen, wel iets aan de vraagkant doen, ofwel verminderen, waardoor prijzen zouden moeten zakken

Ergo, wij allemaal gaan het betalen en dan is een recessie mogelijk het logische gevolg. Waarschijnlijk betekent dit ook minder omzet, winst en marges voor het bedrijfsleven - hoewel u dat nooit moet onderschatten - en daarmee mogelijk ook een beursdaling. Misschien bent u het oneens, maar dit is logica.

En als Mr. Market op korte termijn iets niet doet, is het logisch bewegen. Gelukkig zijn de waarderingen van de indices al flink afgekomen. Het lijkt mij dat met name (niet-winstgevende) tech kwetsbaar is en dat dividendaandelen de meubelen moeten redden, maar sentiment inschatten is onmogelijk.

De AEX handelt nu tegen 14 keer de verwachte winst

Euro Stoxx 50 13

S&P 500 19

Nasdag 100 28

MSCI World Index 17

Kortom, het is de Fed menens. Die inflatie moet en zal terug en wat de beurs dan doet is bijzaak. Royce Tostrams belooft dat hij dit weekend een longread maakt, of de neergaande trend der neergaande trends op de beurs sneuvelt: de Amerikaanse (en ook Duitse) sinds 1981.



Hier CNBC via een Bloomberg-medewerker, dan zal het wel goed zijn. De markt heeft verder nu voor 75% een renteverhoging van twee kwartjes ingeprijsd, dat valt mij nog mee. Wellicht krijgen we tot die tijd meer havikse Fed-presidenten of zelfs de voorzitter te horen, maar dit is speculatie.

???? Key people from the #Fed just spooked the markets — here’s what they said - CNBChttps://t.co/FyZ9ucGsKT — Christophe Barraud?? (@C_Barraud) April 6, 2022

Hier Bloomberg zelf:

An unprecedented global bond rout accelerates after a Fed official's comments https://t.co/9LI3NqQqhl — Bloomberg Markets (@markets) April 6, 2022

Tja, de ECB. Dit is van eergisteren - ik heb helaas zelf deze niet - maar gisteren vlogen de EU-rentes met dik tien basispunten de Amerikaanse omhoog. Dat we even weten dat de dollar nog altijd koning is op de markten:

#ECB may end 8yrs of negative interest rates in late 2022 or early 2023, acc to GC member Vasle. Slovenian official sees inflation peak in a quarter or two. Money markets maintained wagers for 2 quarter-point hikes by year-end & 4 such increases by Mar2023 https://t.co/zcaZKbLsbw pic.twitter.com/eR4s3buNLK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 4, 2022

Toch nieuws van de ECB, transitory dus.

Fed's Lael Brainard said curbing inflation is paramount. But ECB's Philip Lane predicted euro-area inflation will "most likely" peak by mid-year once the energy-price shock eases. "We do think it will be a lot lower next year and the year after". Seems like a different approach. — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 6, 2022

Aandelen van groei & aanhang naar waarde dus - zeg maar old school dividendcoupons knippen in plaats van in de koerswinst rollen - en misschien is het grootste commodity-feestje ook al over? Lastig, want nogmaals, bij veel items is een aanbodtekort: energie, soft-commodities en metalen.

Hier de Bloomberg Commodity Index:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, er is maar één bedrijfsnieuwtje en dat is een hamerstuk:

Analistenadvies:

SHELL SHEL.L: JEFFERIES RAISES TARGET PRICE TO 2600P FROM 2400P - Reuters News

De AFM meldt deze shorts:

De agenda stel niks voor op een puntje om 20:00 uur na, de Fed weer:

00:00 SBM Offshore AvA

02:45 China Caixin service PMI mrt

08:00 Duitsland fabrieksorders feb -0,2% MoM

16:30 VS olievoorraden

20:00 Fed-notulen

Nou, zo'n lange nare morning call heb ik lang niet geschreven en daarom sluit ik af met de man die als geen ander voor fantasie op de beurs zorgt.

From @Breakingviews: Twitter is worth about $10 billion more since Tesla CEO Elon Musk took a 9% stake and joined the board. Musk is a useful addition as a director, but he’s probably not worth that much, says @rob_cyran https://t.co/qi3fRm2YRq pic.twitter.com/1wZ0ASgds2 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 6, 2022

Veel plezier en succes vandaag.