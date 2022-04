Nieuwe topjes kolen, Shell, Fugro en SBMO op dag IPCC-rapport

Cynisch? Oordeelt u zelf. Hier is het rapport dat vandaag voor headlines zorgt:

The evidence is clear: the time for action is now. We can halve emissions by 2030.



The #IPCC has just released its latest #ClimateReport on the mitigation of #climatechange.



Press Release ?? https://t.co/N9cLJFBbnA

Read the report ?? https://t.co/mIdBKgvokW pic.twitter.com/JbvFYy72qf — IPCC (@IPCC_CH) April 4, 2022

Intussen op de markt, kolen nog wel:

US coal prices topped $100 per ton for 1st time in 13yrs as #Russia’s war in Ukraine upends international energy markets & an economic rebound from the pandemic drives up demand for fossil fuels. Climate scientists warn earth is warming at dangerous pace. https://t.co/v9WecZ1qEK pic.twitter.com/EX5E1sUlij — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 4, 2022

Gas en olie

Hoe staat het elders met fossiel? Hier Nederlandse gas future TTF (oranje) en Brent: zeker geen nieuwe top vandaag, maar nog altijd reden genoeg om kort te douchen en snel te tanken:



Beurswaarde Shell

Deze olie- en gas grafieken kunt u dromen en wellicht kon u twee jaar geleden alleen maar van deze Shell-koers dromen.

Vandaag een nieuw topje in de huidige rally op €25,51. Dood geld deze eeuw? Zeker, maar gelukkig hadden we altijd het ruime dividend nog en hebben we dat nu weer een beetje.

Het fonds doet nu weer 3,1% dividendrendement en is alweer €191 miljard waard. Alleen ASML is groter in de AEX, rond €250 miljard.



Fugro floreert

De andere oliewaarden dan? Hiermee doen we Fugro tekort, want dat is ook in duurzaam actief. Dat geldt natuurlijk ook voor Shell. Hoewel de grootmacht zowat in alle nieuwe energievormen haar tentakels heeft uitstaan, blijft iedereen van olieconcern spreken. Dat levert inderdaad wel de kasstroom op.

Flauw om hele lange grafieken te nemen? Misschien, maar het geeft wel aan hoe deze fondsen om de oren hebben gehad. Fugro staat dit jaar rond +62% en is daarmee het beste indexfonds op het Damrak - nog ver voor AMG en OCI.



SBM Offshore: +17%

SBM Offshore is wel afhankelijk van fossiel, maar ook hier ziet de beurs kansen of kansjes getuige de koers? Dit jaar dan met +17%, of vindt u dat tegenvallen? Besef dat veel institutionele beleggers hier niet meer in mogen of willen investeren.