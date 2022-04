Galapagos, AF-KLM en meer: het 'graaien' gaat dóór

Voor onder meer adviezen... OK, Onno van der Stolpe heeft met de neergang van Galapagos na de beruchte njet van de FDA tegen filgotinib twee jaar terug met zijn aandelenbelang ook een gevoelige veer gelaten. Niettemin geachte Onno: je bent een redelijke vent en je weet zelf ook wel...

Galapagos-topman vertrekt met 2,2 miljoen euro op zak https://t.co/mV0VThRev2 — De Tijd (@tijd) April 4, 2022

Ook vandaag weer een dikke plus.Het weerhoudt u er niet van de aandelen te kopen en met de fraaie rally van de laatste tijd is die €2,2 miljoen zeker terugverdiend.



Ondertussen bij Air France-KLM

Van der Stolpe heeft tenminste nog een tent neergezet en waarde geschapen, maar dat kunnen we van deze ingehuurde manager echt niet zeggen.

Dit is echt te zot voor woorden. Air France-KLM is een parodie op een onderneming, zei DFT's Yteke de Jong al eerder vandaag. Die is héél raak.

Dood geld heet dit, Air France-KLM dus.



Werp een blik in de geschiedenis, beschavingen gaan ten onder aan onder meer zelfvoldaanheid en decadentie, politieke intriges, corruptie, inflatie én ongelijkheid. Daar komen revoluties van, dan onteigeningen en dan begint meestal de ellende pas echt... Na mij de zondvloed, lijkt de gemiddelde bestuurder echter te denken.

Median pay rose to $14.2 million last year for U.S. CEOs—on pace for a record as companies grapple with worker shortages and inflation https://t.co/VJSPjptwq6 — The Wall Street Journal (@WSJ) April 3, 2022

Starbucks trapt op de rem

En wij aandeelhouders dan? Misschien minder return. Gelukkig zijn er dit cijferrondje nog geen dikke winstwaarschuwers, maar - niet zomaar een naam - Starbucks kiest eieren voor haar geld. Wellicht dat dit met alle issues die er zijn, inflatie en misschien een recessie (in H2?) aan de horizon, een precedent kan zijn.

Er kunnen meer ondernemingen minder scheutig met aandeleninkoop en vooral dividenden worden. Dat is op zich niet zo erg, want wat in het vat zit verzuurt niet. En aan een zuinige gezonde onderneming hebt u op termijn meer dan eentje die later bijvoorbeeld met een emissie op haar schreden moet terugkeren.