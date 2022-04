Verbaast u zich maar weer voorbeurs, maar hoger is hoger

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van. Ik kan ook over The Wall of Worry beginnen die de stieren altijd dienen te beklimmen. Clichés van jewelste, maar ik weet de rally echt niet anders te duiden.

Want dat is het intussen wel. De AEX-indicatie om 8:00 uur is +0,5% op 741 na vooral een mooie technologiedag op Wall Street: Nasdaq 100 +1,9%, al dan niet geïnspireerd door ene Elon M. Twitter deed +27,1% en nabeurs nog eens +1,1%. Zo meer hierover. Eerst de brede markt

Mag u weer op technologie en groeiaandelen rekenen zo? De technologiezware AEX opent wel als hoogste van de Europese futures

Of..? De Amerikaanse futures doen namelijk nu nul komma nul

In Azië staat alles bescheiden groen en rood, maar China - er liggen intussen zo'n 300 (normaal 100) containerschepen te wachten op de reder van Shanghai - ligt goed en de Hang Seng staat liefst +2,1%

Keert de rust weer? Het lijkt er op dat u ook vandaag minder uitbundige koersuitslagen gaat zien na al die comedy capers deze winter. De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot gisteren -5,4% op 18,6. Maar goed, één headline is altijd genoeg om...

De dollar ligt nu vlak na die rally van gisteren op op 1,097

De rentes stijgen weer, de Duitse tienjaars met twee basispunten naar 0,53% en de Amerikaanse idem op 2,44%

Goud doet niks, olie dikt zowat 1,5% aan en crypto stijgt een paar tienden

Er is geen nieuws op het Damrak en de agenda kent alleen een aandeelhoudersvergadering NX Filtration. Vandaag weer een hoger streepje er bij? Gisteren sloot de AEX met een hoger topje op slotbasis sinds de korte termijn opgaande trend begon, maar kwam intradag 0,05 punt tekort voor een nieuw toppie.



Waar moet u zijn vandaag op het Damrak? Tencent staat +3,0% in Hong Kong en dat kan koers van Prosus vandaag misschien net even een mooi technisch kontje geven. Just Eat Takeaway heeft na +7,5% vrijdag en gisteren +6,8% wel al een streepje voor in eigen grafiek. Dan is eens een mindag niet raar, maar zeg het maar.



Het is maar een klein verschil met brede technologieindex Nasdaq 100 (+2,0%), maar - u ziet het bij ons aan het wat lauwe ASML, ASMI en Besi - chipindex SOX (+1,7%) maakt een wat lauwe indruk. Zijn we niet gewend. Vorige week spraken TSMC en ASMI van lichte flauwte en donderdag komt Samsung met cijfers.

Dan wordt wellicht duidelijk of u nerveus mag worden. Nee, op termijn is hier niets aan de hand, maar chippers staan nog altijd op torenhoge waarderingen. Dat maakt zeker in deze sector kwetsbaar voor tegenvaller(tje)s. Reuters:

Samsung is likely to post its highest first-quarter profit since 2018, analysts' estimates showed, driven by brisk profits on memory chips as solid demand helped to keep prices firmer than expected.



Moet u ook weer op Shell letten? De naam valt niet expliciet in dit stuk, maar ik vis het wel uit de Shell newsfeed. BP staat er wel bij. Die brieven zijn trouwens verzonden voor de oorlog Rusland-Oekraïne uit brak.



Voor de koers maakt het waarschijnlijk niet uit, maar inderdaad: Air France-KLM is een parodie op een onderneming.

Dan deze meneer, die overigens te laat zijn belang in Twitter bij de SEC op gaf. U mag zelf oordelen of hij inderdaad een passieve Twitter-grootaandeelhouder (is):

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Catie Wood van Ark gaat er vanuit dat Elon Musk met een management shake-up komt.

Lijstje is bijgewerkt, niemand gaat #ElonMusk in weg lopen bij #Twitter?



CEO Parag Agrawal! schept geen waarde#BlackRock, #Vanguard en #SPDR zijn etf-boeren #MS heeft #Tesla op $1300 staan

Jack Dorsey faalde als CEO

Catie Wood zwemt met eigen #ArkInnovationETF pic.twitter.com/YGPtQJz3JJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 4, 2022

dan nog even dit, met Larry Fink van BlackRock van is JPMorgan Chase CEO de belangrijkste man op Wall Street en hij verwacht - goh - volatiliteit:

A look at JPMorgan CEO Jamie Dimon's five key takeaways for investors. More here: https://t.co/jJjTfw2hIn pic.twitter.com/TXL5SKcBbs — Reuters Business (@ReutersBiz) April 5, 2022

Tot slot nog de agenda en we doen het vooral met inkoopmanagersindices dienstensector maart. Nederland kent die niet.