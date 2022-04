AEX stond er sinds mensenheugenis niet zo slecht voor als nu

Nederlandse aandelen als inflatie-hedge, das war einmal...

De AEX bestaat sinds 1983, maar het onvolprezen Datastream heeft verder teruggerekend. Dit is het (gedeeltelijk fictieve) AEX dividendrendement versus onze inflatie, ofwel consumentenprijzen (CPI) YoY. Het mooie aan onze index was dat u met dat dividend(rendement) vrijwel altijd al de geldontwaarding versloeg.

Slechts incidenteel steeg de CPI boven deze yield uit, en het was altijd van korte duur. Dit plaatje is tot en met februari dit jaar, ofwel: dat blauwe lijntje gaat voor nog meer blauwe plekken zorgen na die eerste schatting over maart die vorige week met 11,9% stijgende consumentenprijzen meldde. Maart slaat met zijn staart, zei oma vroeger al.



In feite kwam de koerswinst over al die jaren daar nog als dikke, vette bonus bij. En hoe! Hier geïndexeerd: met herbelegd dividend leverde de AEX sinds maart 1983 ongeveer 11% bruto per jaar op. Heel mooi, maar anno maart 2022 houden we daar niet eens meer de inflatie mee bij.



Voor de liefhebbers hier logaritmisch, want die daling sinds november (AEX 829,66) is in punten weliswaar veel, maar procentueel stelt het niet veel voor. We hebben al diverse keren heel wat erger om de oren gehad.



Overgewaardeerd?

Terug naar die inflatie en dividendrendement nu: voor u losgaat op Den Haag en Frankfort, moeten wij op de beurs ook niet de hand in eigen boezem steken? Want dat dividendrendement was ook altijd structureel hoger dan nu, gemiddeld dubbel zoveel zelfs. Alleen in de dotcom-hype... Ofwel, staan de koersen niet veel te hoog?

Kan, maar er zijn twee dingen fundamenteel anders dan toen:

In de dotcombubbel zat de AEX vol met story telling tech die uiteindelijk aan gort ging. Nu zit de index vol met winstgevende en almaar stijgende tech (en groei kent vrijwel altijd minder dividendrendement dan waarde)

De rente was toen vier- à vijfhonderd (!) basispunten hoger dan nu

Nergens veilig

De euro is van 1-1-1999, precies het hoogtepunt van die dotcombubbel. Dit is de ECB-rente versus de inflatie sinds die tijd en tot voor kort zaten die twee aan een touwtje. Nu kijken we tegen een forse spread aan, is de neutrale conclusie. De bank verruimt ook nog en heeft nog geen plannen de rente te verhogen.



De VS dan nog even, daar ligt het dividendrendement van de S&P 500 structureel veel lager dan (AEX en) de inflatie. De reden is dat Amerikaanse aandelen ook structureel veel duurder zijn en vanwege belastingwetgeving is het daar aantrekkelijker om aandelen in te kopen dan dividend uit te keren.



En zo zijn we even helemaal nergens veilig met ons geld, dat zienderogen in waarde afneemt. Of u moet enorme risico's nemen - en dan moet de markt zo aardig zijn uw kant uit te komen - om de inflatie te verslaan. Zelf steek ik mijn geld nog gewoon in aandelen, zelfs als de markt nog (serieus) gaat zakken.

Die bedrijven verdienen dat uiteindelijk wel weer terug. Vette jaren (die hebben we zeker gehad) en magere jaren (wellicht krijgen we die) horen er nu eenmaal bij.