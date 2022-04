Beursexperts tippen Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Redactioneel

Beleggingsexperts zijn een stuk somberder over de beurs geworden, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Ze tippen een opvallend aandeel: Just Eat Takeaway. Dit fonds stond vorige maand nog bij de floppers en ging toen de afgelopen weken onderuit. De beursexperts waren afgelopen maand neutraal en die voorspelling kwam ook aardig uit: de AEX-index daalde per saldo met 0,8%. Een bescheiden daling, vindt Van Zeijl, gelet op de oorlog in Oekraïne, de oplopende inflatie en de forse stijging van de rente op tienjarige staatsobligaties. Verwachtingen april: experts zijn pessimistischer geworden Voor de komende maand zijn de 67 deelnemende experts iets somberder geworden. 29% van hen denkt dat de beurs gaat stijgen en 35% verwacht een daling. Dat is opmerkelijk, aangezien de 802 deelnemers aan de IEX Bull Bear Enquête juist een stuk optimistischer zijn geworden: daar verwacht 48% deze maand een stijging van de beurs en slechts 14% een daling. De stemming onder de beursexperts voor april is als volgt: 28,4% is optimistisch (dat was vorige maand 40,4%)

37,3% is neutraal (tegen 21,2% vorige maand)

34,3% is pessimistisch (was 38,5%)

Saldo: -6%. Prognose komende halfjaar: nóg somberder Voor de wat langere termijn er is het beeld nóg somberder. Ruim 43% van de experts denkt dat de AEX in de komende zes maanden gaat dalen en slechts 28% is optimistisch. Ook dit staat haaks op de visie van de IEX-lezers: daar ziet maar liefst 63% het zonnig in. De grote vraag is natuurlijk wie uiteindelijk gelijk krijgt. Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden: 28,4% is optimistisch (dat was vorige maand 32,7%)

28,4% is neutraal (tegen 34,6% vorige maand)

43,3% is pessimistisch (dat was 32,7%)

Saldo: -14,9% Wat is de impact van de gestegen obligatierente? Van Zeijl stelde een extra vraag over de opgelopen obligatierente. Hij was benieuwd naar het effect hiervan op de beurs. Dit waren de antwoordmogelijkheden. De gestegen obligatierente: is geen belemmering voor aandelen, want nog steeds te laag

heeft een negatief effect, want obligaties beginnen een alternatief te worden

heeft een positief effect op de beurs, want beleggers zien wat voor zware koersverliezen dat bij obligaties oplevert. De meningen bleken behoorlijk verdeeld. 42% verwacht geen belemmeringen, maar een bijna even groot percentage (41%) voorziet juist een negatieve impact. Slechts 17% denkt dat de oplopende rentes een positieve invloed hebben op de beurs. Aandelenkeuzes maart: misser bij Prosus Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervanafgebracht? Wisselend, zo blijkt. Van de getipte aandelen maakten ASML en Shell de verwachtingen wel waar, maar Prosus ging genadeloos onderuit. Ook de keuze voor DSM bleek niet zo gelukkig. Van het rijtje floppers eindigden er drie in de min. Vooral de keuze voor Just Eat Takeaway bleek een schot in de roos: de koers van de maaltijdbezorger kelderde met ruim 15%. Ook Signify en Adyen deden wat ze moesten doen: dalen. Alleen KPN steeg tegen de verwachting in. Toppers maart

Rendement

Floppers maart Rendement ASML +1,9% Just Eat Takeaway -15,1% Shell +5,9% Adyen -3,0% Prosus -12,4% KPN +3,0% DSM -2,9% Signify -6,9%

Keuzes april: Just Eat Takeaway favoriet Tot slot de keuzes voor april. Welke aandelen moeten we volgens de beursexperts absoluut hebben en waar kunnen we beter met een grote boog omheen lopen? Op het boodschappenlijstje prijken vijf nieuwe namen. De meest opvallende is Just Eat Takeaway, dat een opmerkelijke switch maakt van flopper naar topper. Blijkbaar denken de beursexperts dat de pijn nu wel is genomen. Bij de IEX-lezers voert dit aandeel nog steeds het rijtje floppers aan, dus ook hier wordt het interessant wie gelijk krijgt. Ook KPN verhuist van het rechter- naar het linker rijtje. Bij de floppers gaat alleen Adyen op herhaling. Arcelor Mittal voert de lijst aan, aangevuld met Philips en Randstad. Toppers april

Saldo* Floppers april Saldo* Just Eat Takeaway 5 Arcelor Mittal -4 ING 3 Philips -3 Akzo Nobel 2 Adyen -2 Aegon 2 Randstad -2 KPN 2 * Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

