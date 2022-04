Slotcall: huizenbubbel en bitcoin naar $4,8 miljoen

Een heerlijke beursdag voor beleggers, althans voor wie belegd is en de juiste fondsen in portefeuille heeft. De AEX kreeg gaandeweg de dag het opwaarts momentum te pakken en is alweer op weg naar de 740 punten grens.

Binnen de AEX trokken vooral Just Eat Takeaway en Prosus de aandacht, terwijl een niveau lager AMG, Basic Fit, Galapagos en Vopak in de belangstelling stonden. CM.com en TomTom stonden binnen de AScX te stralen. De koersstijgingen kunnen soms wel, soms niet worden verklaard, dat hoort nu eenmaal bij het (beurs-)spel.

Verliezers waren er op deze fraaie beursdag desondanks ook. Zo moest Heineken opnieuw een stapje terug doen, evenals Unibail. Kluisjesbezitter InPost wist niet te profiteren van een herhaald koopadvies, terwijl B&S Group blijft worstelen met de €7 grens. De AEX won uiteindelijk 1,4% en sloot op 737,,80.

Dan nog even dit

Bankreus JPMorgan Chase topman Jamie Dimon kwam met een investment letter naar buiten en die willen wij beleggers toch niet onthouden. Dimon behoort tot de meest wijd gevolgde bankiers en JPMorgan Chase is wereldwijd vertegenwoordigd, in ieder geval als zakenbank.

En de topbankier waarschuwt beleggers alvast maar voor aankomende sterk volatiele markten. Dit gerelateerd aan verkrappende maatregelen vanuit de Fed om de inflatie te beteugelen. Een bericht waar de handelaren van Flow Traders alvast erg blij van worden.





Jamie Dimon warns of ‘volatile markets’ as Fed shifts policy https://t.co/6KXIfelxRX — Martin Crum (@martinjancrum) April 4, 2022

Euronav

De IEX Beleggersdesk heeft een warme belangstelling voor het op Euronext Brussel genoteerde Euronav. En niet onverdienstelijk, sinds het koopadvies is het aandeel met 33% 43% gestegen. En dan wordt het hoog tijd onze Premium leden van een update te voorzien:







Vonovia

Beleggen kan tegenwoordig snel en goedkoop overal ter wereld. Duitsland behoort zeker tot het segment waar de Beleggersdesk zijn voelsprieten ook heeft uitstaan. En dan niet alleen usual suspects als Bayer en Volkswagen, maar bijvoorbeeld ook vastgoedreus Vonovia. Een fundamentele analyse van de Duitse Unibail:





IEX Modelportefeuille

Het is dit jaar best wel een lastige beurs: waren beleggers net min of meer verlost van corona, besloot Poetin zich te misdragen in de Oekraïne en is de inflatie volledig uit de hand gelopen.

Beleggen is vaak lastig, maar ook leuk. De IEX Modelportefeuille bevat enkele aandelen die het dit jaar buitengewoon goed hebben gedaan, waardoor de eerder dit jaar opgelopen koersschade al volledig is ingelopen.

Huizenbubbel

De huizenprijzen in de VS schieten door het dak: uit de jongste cijfers van Case-Shiller rapport werd een prijsstijging duidelijk van 19,2% jaar op jaar vergeleken. Er zijn tal van factoren die van invloed zijn op deze prijsexplosie.

Zo speelt corona ook hier een hoofdrol: Amerikaanse huizenbouwers als Toll Brothers en Lennar lopen flink achter met hun planning. Dat wordt onder andere veroorzaakt door disrupties in de supply chain.

Maar er is meer: zo heeft corona het thuiswerken in de hand gewerkt waardoor veel Amerikanen hebben besloten dat het niet (meer) uitmaakt waar zij wonen. Gevolg, flink veel verhuizingen naar de populairdere staten waar het prettiger toeven is, of familie woont. Phoenix, Tampa en Miami blijken bovengemiddeld populair en dat gaat gepaard met prijsstijgingen van meer dan 30%.

De prijzen worden verder opgedreven door actief en agressief handelde beleggers die hun kapitaal investeren in de aankoop van woningen als belegging en niet om in te wonen. Die groep is inmiddels goed voor een derde van alle huisaankopen.

En, ook niet onbelangrijk, de rente loopt op hetgeen veel consumenten ertoe heeft aangezet nog even snel van relatief milde hypotheekrentes te profiteren, in anticipatie op verdere rentestijgingen.

Goed gezien vooralsnog: er kon begin dit jaar nog een dertigjaarshypotheek worden afgesloten tegen een rentepercentage van circa 3,1%. Wie dat nu probeert af te sluiten, is gemiddeld inmiddels meer dan 4,5% aan hypotheekrente kwijt.





Economen van de Dallas Fed waarschuwen inmiddels dat de huizenprijzen losgekoppeld raken van de fundamentals. Die economen spreken in een rapport zelfs over FOMO (Fear Of Missing Out) en dat leidt tot irrationeel gedrag onder consumenten.

Bitcoin naar $4,8 miljoen, goud $105.000

Bitcoin kan in een extreem scenario een waarde bereiken van $1,3 miljoen tot eventueel zelfs $4,8 miljoen. Dat zeggen wij – uiteraard – niet, maar is een gedurfde stelling van investment manager VanEck. Overigens hoeven goudliefhebbers niet te treuren: de goudprijs kan in datzelfde extreme scenario een waarde van $31.000 bereiken en mogelijk zelfs $105.000.

Hoe komt het gerespecteerde VanEck tot dit soort duizelingwekkende waardes? Welnu, de Westerse wereld heeft de buitenlandse valuta’s van Rusland bevroren als onderdeel van een groter sanctiepakket. Dat roept de vraag op hoe ‘hard’ dergelijke bezittingen eigenlijk zijn.

Indien de vraag negatief wordt beantwoord, kan dat tot gevolg hebben dat zowel centrale banken, professionele partijen, als particuliere beleggers op zoek gaan naar alternatieven. En dat komt VanEck uit bij bitcoin en goud.

Bitcoin kan in dat geval, op basis van M0, in waarde stijgen tot $1,3 miljoen. Wordt de bredere M2 (geldhoeveelheid) als maatstaf genomen, dan behoort zelfs een stijging naar $4,8 miljoen tot de mogelijkheden.

Mocht goud uitgroeien tot ‘de’ reserve asset, dan is op basis van M0 een waarde haalbaar van $31.000. Gecalculeerd op M2-basis komt VanEck zelfs tot een maximale waarde van $105.000 voor het edelmetaal.

Cathie Wood de maat genomen

Wij verbazen ons al enige tijd over het optreden van ‘star hedge fund manager’ Cathie Wood. Het gaat op zijn zachtst gesteld niet zo heel lekker met de door haar gerunde Ark Innovation ETF, het vlaggenschip van ARK Invest.

Dat kan altijd gebeuren: de markt – zeker daar waar ARK Innovation op focust – heeft het even lastig. Echter, Cathie Wood is vrijwel dagelijks in het nieuws door een zeer actief aan- en verkoopbeleid. Tot aansprekende rendementen leidt een en ander overigens vooralsnog niet:

Een investeringsbeleid ook dat veelal wordt gerund op basis van de instincten van Wood. Een analist van Morningstar (bron: thestreet.com) heeft hierop besloten de rating voor Ark Innovation te verlagen naar ‘negatief’ van ‘neutraal.’

Het samenstellen van een portefeuille op basis van instincten is volgens Morningstar een risico. Tevens wordt geconstateerd dat het aantal belangen in de ETF is geslonken van 60 tot 35. Die verdere concentratie op minder aandelen doet het risicoprofiel verder verslechteren.

Ook niet goed: het lijkt bij Ark volgens Morningstar teveel een one-woman’s-show. De wisseling van analisten verloopt in een erg rap tempo en van de momenteel negen werkzame analisten, ontbreekt bij de meeste een diepgaande kennis en ervaring.

Verlies van $6 à $7 miljard

De zaken verlopen niet alleen bij Ark Invest weinig soepel, ook bij het Japanse conglomeraat SoftBank lopen de verliezen in de papieren. Een eigen hedge fund, SB Northstar, wordt in rap tempo geliquideerd. En niet zomaar: de geleden verliezen op investeringen, vaak middels complexe derivatenconstructies, lopen in de miljarden.

Een recente filing van SB Management, Northstar’s investment manager, liet zien dat de posities, ooit circa $17 miljard, zijn afgebouwd tot circa $1 miljard. Die liquidatie van posities is gepaard gegaan met minimaal een verlies van $4,6 miljard, maar insiders houden het totaal geleden verlies op $6 - $7 miljard.

Northstar werd opgestart in de zomer van 2020 met een oorspronkelijk kapitaal van slechts $555 miljoen. De ingenomen posities waren een veelvoud hiervan, onder andere dankzij leningen en het werken met een hoge hefboom middels derivaten.





Rentes

Het lijkt misschien niet zo, maar de obligatiemarkt heeft - opnieuw - een uiterst woelige dag achter de rug. De spanningen op de internationale kapitaalmarkten zijn nog steeds verre van verdwenen.







Wall Street

Twitter is sterk in trek bij beleggers vandaag, met ditmaal een eenvoudig te achterhalen reden: Elon Musk heeft een belang van 9,2% genomen in het aandeel. En dat viel goed in de smaak, getuige een tussentijdse koersstijging met maar liefst 25%. Het lijkt wel alsof alles wat deze man aanraakt, in goud verandert.

De rest van Wall Street deed het wat rustiger aan, al overheerste wel het positieve sentiment. Chinese aandelen met notering op Wall Street lagen wederom gevraagd.

En dat gold tevens voor het hierboven besproken Euronav: de koers, het aandeel heeft ook een notering op Wall Street, schoot onder fors volume tot 10% hoger vrij vlak na opening. Bijzonder om te zien dat de koers momenteel vooral in de VS wordt gemaakt.

De Nasdaq kon na een kleine twee uur handel nog een leuke winst bijschrijven van 1,4%, maar de Dow Jones deelde niet mee in de feestvreugde en leverde 0,1% in, terwijl de S&P 500 0,4% steeg. Dit alles uiteraard na circa twee uur handel.

Brede markt

De AEX doet het binnen Europa best goed vandaag. Verder opvallend is een langzaam tot rust komende VIX, maar die olieprijs weigert maar structureel en materieel te dalen. Bitcoin schijnt in een extreem scenario een paar miljoen waard te kunnen worden, maar dat zit er vandaag vooralsnog niet in.

Het Damrak

Adyen (+ 3,4%) wordt een gemiddeld koersdoel toegekend van maar liefst €2.665 en heeft daarmee theoretisch zo'n 47% upside

(+ 3,4%) wordt een gemiddeld koersdoel toegekend van maar liefst €2.665 en heeft daarmee theoretisch zo'n 47% upside Heineken (- 0,5%) worstelt net als veel andere voedingsbedrijven met torenhoge grondstofkosten

(- 0,5%) worstelt net als veel andere voedingsbedrijven met torenhoge grondstofkosten Just Eat Takeaway (+ 6,8%) is de favoriete maaltijdbezorger van JPMorgan Chase en overigens ook die van de Beleggersdesk

(+ 6,8%) is de favoriete maaltijdbezorger van JPMorgan Chase en overigens ook die van de Beleggersdesk Prosus (+ 4,8%) profiteerde van een oplopende koers van Tencent

(+ 4,8%) profiteerde van een oplopende koers van Tencent Unilever (+ 0,9%) zal zeker in de eerste jaarhelft zijn winstmarge flink onder druk zien staan als gevolg van de inflatie, maar waar blijft de actie vanuit activistische grootaandeelhouders?

(+ 0,9%) zal zeker in de eerste jaarhelft zijn winstmarge flink onder druk zien staan als gevolg van de inflatie, maar waar blijft de actie vanuit activistische grootaandeelhouders? Basic Fit (+ 3,6%) blijft in trek bij beleggers in weerwil van enkele lastige jaren als gevolg van de lockdowns

(+ 3,6%) blijft in trek bij beleggers in weerwil van enkele lastige jaren als gevolg van de lockdowns Galapagos (+ 2,6%) is flink hersteld sinds het aantreden van de nieuwe topman maar noteert nog altijd ruim onder de laatst bekende kaspositie. De opstappende Onno van de Stolpe krijgt €2,2 miljoen exitpremie mee

(+ 2,6%) is flink hersteld sinds het aantreden van de nieuwe topman maar noteert nog altijd ruim onder de laatst bekende kaspositie. De opstappende Onno van de Stolpe krijgt €2,2 miljoen exitpremie mee InPost (- 1,4%) profiteert niet van een herhaald koopadvies op het aandeel van JPMorgan Chase met een bijkans hallucinant aandoend koersdoel van €19 (van: €25), of zou het soms Poolse zloty moeten zijn (€1 is circa 4,6 zloty)

(- 1,4%) profiteert niet van een herhaald koopadvies op het aandeel van JPMorgan Chase met een bijkans hallucinant aandoend koersdoel van €19 (van: €25), of zou het soms Poolse zloty moeten zijn (€1 is circa 4,6 zloty) PostNL (+ 0,5%) ziet zijn topmensen in België nog altijd achter de tralies zitten

(+ 0,5%) ziet zijn topmensen in België nog altijd achter de tralies zitten CM.com (+ 4,8%) doet opnieuw een dappere poging zich weer tot boven de €20 grens uit te worstelen

(+ 4,8%) doet opnieuw een dappere poging zich weer tot boven de €20 grens uit te worstelen Ebusco (+ 2,1%) moet nog met jaarcijfers komen - 12 april - en die zullen weinig fraai zijn. Hoe dat zit, leest u in de analyses van de Beleggersdesk

(+ 2,1%) moet nog met jaarcijfers komen - 12 april - en die zullen weinig fraai zijn. Hoe dat zit, leest u in Op de lokale markt is Core Lab (+ 3,1%) al enige tijd bezig aan een aardige opmars





Adviezen

Unilever: naar £38 van £42 en houden - Morgan Stanley

ING Groep: naar €14,10 van €13,90 en kopen - Kepler Cheuvreux

AkzoNobel: naar €104 van €105 en kopen - Goldman Sachs

AkzoNobel: naar €85 van €95 en houden - UBS

Adyen: naar €2.700 van €2.950 en kopen - Credit Suisse

AMG: naar €46 van €37 en kopen - Berenberg

InPost: naar €19 van €25 en kopen - JPMorgan Chase

Agenda 5 april

00:00 Chinese beurzen gesloten

00:00 NX Filtration - Jaarvergadering

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Jap)

08:45 Industriële productie - Februari (Fra)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Maart (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Maart (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Maart (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (VK)

14:30 Handelsbalans - Februari (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - Maart def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Maart (VS)