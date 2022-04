Koersdoelen vanaf vandaag gecorrigeerd voor inflatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Redactioneel

Vanwege de hoge inflatie in 2022 verlaagt IEX per vandaag alle koersdoelen met het gewogen gemiddelde inflatiecijfer. Daarmee handelt IEX overeenkomstig de oproep van het overkoepelende Nederlandse analistenplatform Lipra. Dit betekent dat vanaf vandaag alle koersdoelen met de gemiddelde inflatie van 6,3 procent worden verlaagd. Dat geldt voor alle aandelen waar koersdoelen voor worden afgegeven, ook voor aandelen in regio’s waar andere inflatiepercentages gelden. “De Nederlandse belegger is ons uitgangspunt en die voelt deze inflatieniveaus in zijn portemonnee” zegt woordvoerder Eva Bloys van Treslong van Lipra. “De afgelopen tien jaar lag de inflatie steevast beneden het niveau van 2 procent en bedroeg de rente rond de nul procent. Er was toen geen aanleiding om de koersdoelen voor inflatie te corrigeren. Inmiddels is de inflatie opgelopen tot 6,5 á 7 procent; dan is het onontkoombaar dat die geldontwaarding ook in koersdoelen van aandelen zichtbaar wordt gemaakt.” Om het niet ingewikkelder te maken worden de nieuwe koersdoelen afgerond op hele euro’s. Inflatie van 6,5 procent leidt ertoe dat een koersdoel van 78 euro wordt verlaagd naar 73 euro. Een koersdoel van 32 euro wordt verlaagd naar 30 euro. De inflatiecorrectie zal na een jaar worden geëvalueerd.

