Loterijen komen onder toezicht van AFM

Het is zeer waarschijnlijk dat het toezicht op kansspelen onder toezichthouder AFM komt te vallen. Dat blijkt uit stukken van het Ministerie van Financiën die via de Wet Openbaarheid van Bestuur zijn opgevraagd. Daarin staat onder meer dat "de kennis over beleggen bij de meeste particulieren onvoldoende is en daarmee veel overeenkomsten vertoont met kansspelen". Door het toezicht op het kansspelen onder te brengen bij AFM kan er “beter en data-gedreven toezicht gehouden worden ten behoeve van deze kwetsbare groep”. Volgens woordvoerder Wobke Dok van de AFM kan hiermee voorkomen worden dat enerzijds kwetsbare particulieren worden geweerd bij online casino’s maar anderzijds wel gewoon mogen handelen op de beurs. Ook zullen aanbieders van kansspelen op termijn verplicht worden om bij nieuw te introduceren spelvormen een prospectus te publiceren waarin duidelijk de kansberekening van de winstkansen wordt weergegeven en waarin de risico's die de deelnemers lopen, worden toegelicht. AFM is verheugd er extra taken bij te krijgen. De afgelopen 10 jaar is de organisatie gegroeid van 477 naar bijna 700 medewerkers en voor verdere groei zijn nu eenmaal nieuwe taken noodzakelijk. Om ons team te versterken, willen we 5 tot 10 medewerkers van Holland Casino in dienst nemen, aldus Dok.

