Voorbeurs kauwen we op 11,9% inflatie en vooral veel slecht nieuws

Geen 1 aprilgrap, ook goedemorgen. Hand op de knip bij de consumenten is nu het gevaar voor de economie. Mochten dan ook nog de huizenprijzen dalen door de stijgende rente, dan kan het heel vervelend worden. Duim maar dat het losloopt.

In maart 2022 was de #inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (#HICP) 11,9 procent. Dit is een 1e raming, de reguliere cijfers, inclusief de Nederlandse consumentenprijsindex (#CPI), worden 7 april gepubliceerd. Zie: https://t.co/ktyrrHDr2g pic.twitter.com/zGG2RF2sGO — CBS (@statistiekcbs) April 1, 2022

De AEX indicatie is zowaar +0,1% na maar eens -1,5% (alle grote indices) op Wall Street

Europese futures openen allemaal nipt onder of boven nul

De Amerikaanse futures stijgen 0,2% à 0,3%

In Azië valt alles reuze mee, Shanghai en Shenzhem stijgen 0,8% en Japan en Hong Kong dalen rond dat percentage. Zie hieronder, er is zeker nieuws uit de laastse

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +6,4% op 20,6 en... durft er nog iemand aan Flow Traders te denken met -4,9% dsit jaar?

De dollar ligt nu val op 1,10 na een rtje omhoog

De rentes

Goud staat vlak, olie daalt =1,6% à -1,9% en crypto doet dat met -1,1% à -2,4%

Oh ja, ook dit nog. Tencent staat -1,1% in Hong Kong.

BREAKING: Trading is halted for 33 stocks in Hong Kong after some firms — including Chinese property developers — missed the deadline to report annual results https://t.co/b9FU4Dt8Fl pic.twitter.com/oqksl4gcK6 — Bloomberg Markets (@markets) April 1, 2022

En dan is er nieuws van ASMI, de chipindustrie komt nu zelf ook chips te kort.

Goed, na drie maandjes handelen dit jaar is dit het beeld van de AEX. De percentages zijn op slotbasis vanaf de top en in dit jaar. De vraag staat nog steeds of de index technisch die neergaande lijn breekt, of dat we al een lagere top hebben neergezet.



Gisteren was er op ultimo kwartaal een waren obligatie-frenzy (om de portfoliowegingen van de profs weer op orde te krijgen). De trend is echter meer dan overtuigend omhoog:



Dan deze nog, de Nederlands gas future TTF en Brent. Ik wil hem niet op ideeën brengen, maar als president Vladimir Puton vervelend wil doen naar ons toe, is het met die kou, sneeuw en wind buiten een ideale dag om de gaskraan... Paars is oliesoort Brent.



Eerste van de maand en dan doen we altijd met inkoopmanagersindices over de industrie over de afgelopen maand, de manufacturing PMI's. Dit zijn de beste economische indicatoren die er zijn. Wij zijn om 09:00 uur. Dit is dan weer frappant met die inflatie, de economie dampt nog door.



Werkloosheid is ook totaal geen issue, er is eerder sprake van krapte. Het is ook eerste vrijdag van de maand, ofwel er is ook het Amerikaanse Payroll Report. Ofwel, de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers over maart. Belangrijkste cijfer staat helmaal onderaan, ik vink vandaag evcen een andere aan.



De opening:



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met best wel veel eigenlijk:

08:01 Neutrale opening AEX bij start nieuwe kwartaal

07:48 Nederlandse inflatie hard opgelopen volgens Europese standaard

07:45 KPN verbetert aanbod voor toegang tot open glasvezelnetwerk

07:40 Sentiment Japanse maakindustrie afgenomen - Tankan

07:35 Sterke omzetstijging Sodexo zet door

07:25 Heijmans verkoopt 144 appartementen aan Vesteda

07:24 Beursblik: InPost wint marktaandeel

07:13 Pharming presenteert goede resultaten met leniolisib

07:09 Europese beurzen openen vlak

06:55 Groeiversnelling voor Japanse industrie

06:53 Krimp voor Chinese industrie31 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

31 mrt Wall Street fors lager gesloten

31 mrt Biden kondigt grootste vrijgave ooit uit oliereserves aan

31 mrt Olieprijs fors lager gesloten

31 mrt Wall Street koerst af op lager slot

31 mrt Europese beurzen lager gesloten

31 mrt Avantium heeft financiering FDCA Flagship fabriek rond

31 mrt Vivoryon geeft nieuwe aandelen uit

31 mrt Wijziging in bestuur Prosus

31 mrt AEX sluit maart in het rood af

De agenda:

00:50 Tankan index - Cijfers eerste kwartaal (Jap)

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (Jap)

02:45 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (Chi)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (VK)

11:00 Inflatie - Maart vlpg (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Maart (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - Maart def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Maart (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Februari (VS)

En dan nog even dit

Recessie of geen recessie, is zeker de vraag. En dat staat los van zulke semi-indicatoren:

Voor de ingewijden:

Massive S&P options trade may have roiled U.S. stocks on Thursday https://t.co/h8QbY3b20B pic.twitter.com/pllSqBvMG3 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 1, 2022

Er is weinig goed nieuws te vinden vandaag:

Shanghai COVID curbs prompt half of U.S. firms to cut revenue forecasts - survey https://t.co/OcPJLwdFnd pic.twitter.com/FNgEtpKdnf — Reuters Business (@ReutersBiz) April 1, 2022

Chinese noteringen en Amerikaanse noteringen, deze saga gaat ook maar door:

WATCH: China's Baidu is exploring options after U.S. delisting risk https://t.co/qK1CRtSgNM pic.twitter.com/lo4RFqRflk — Reuters Business (@ReutersBiz) April 1, 2022

Dit kan er ook nog wel bij:

GameStop seeks share split amid renewed meme-stock hype https://t.co/I3zgbxPGlJ pic.twitter.com/MneUCBTlSk — Reuters Business (@ReutersBiz) April 1, 2022

Zo dus, maar dit is natuurlijk geen structurele oplossing:

Oil is heading for the biggest weekly loss in almost two years after the Biden administration ordered an unprecedented release of strategic U.S. reserves https://t.co/HGkCTEGj1E pic.twitter.com/JRZOSOW77p — Bloomberg Middle East (@middleeast) April 1, 2022

Ziet er exotisch uit:

Russia's stock exchange is only 2nd weakest among stock exchanges ytd, w/a drop of 36%. Sri Lanka fared even worse, w/its stock mkt nearly halving in dollar terms. Stock mkts from commodity-rich countries such as Brazil, Peru & the Saudi Arabia were main beneficiaries this year. pic.twitter.com/9ZONKN4kIn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 31, 2022

De dollar versus eigen valuta is ook al gauw een probleem:

Emerging markets are closing on a dismal first quarter, trampled by the impact of Russia’s war on Ukraine, rising global inflation and risks such as China’s regulatory crackdowns https://t.co/n0CFg70l61 — Bloomberg Markets (@markets) April 1, 2022

Tot slot:

Some food banks are reporting that demand is back to levels seen in the first half of 2020, when people waited in lines that formed at dawn and stretched for blocks https://t.co/g7fK3AaTiw — Bloomberg Markets (@markets) April 1, 2022

Veel plezier en succes vandaag.