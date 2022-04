Nederlandse rente: het dak gaat eraf

Technisch zien we voor de Nederlandse kapitaalmarktrente in eerste instantie koersdoelen tussen 1,17 en 1,25%.

De rente gaat door het dak en hoe. Dacht ik in mijn vorige rente-column nog dat de rente naar 0,78% (top van 27 april 2018) kon. Inmiddels zijn we die horde al ruim gepasseerd.

Technisch zou de doorbraak boven 0,78% zelfs nieuwe signalen genereren.

In dit tempo en op basis van de laatste technische signalen ligt de rente op koers om veel hoger te kunnen.

Dit jaar 2% of hoger

Vooral het feit dat het meest recente rente-low rond 0,17% een fors hogere bodem heeft gevormd, geeft een zeer bullish signaal in de vorm van een katapultbodem (zie uitleg onderaan deze blog).

Volgens onze lange-termijngrafieken ligt het eerste koersdoel in de range tussen 1,17% (top 2015) en 1,25% (top 2014). Maar puur op basis van de doorbraak van de top rond 0,78%, zouden we dit jaar ruim over de 2% heen kunnen.

Helaas, dit is géén 1 april grap.

Op onze meerjarengrafieken ligt het volgende koersdoel rond 2,36%, de top van september 2013.

In mijn TA-video, die ik onlangs voor Premium-abonnees maakte, heb ik zelfs koersdoelen van 3,8% tot 4% aangegeven.

Naast de AEX is de rente een van mijn meest actieve onderwerpen op deze plek. Ik heb in de afgelopen jaren enkele tientallen blogs gewijd aan de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente.

Ik sta er dan ook niet van te kijken dat de rente weer positief is, dus boven 0%. Ik ben wel zeer verrast over het tempo waarmee de rentestijging zich ontwikkelt.

Hoe moet u als belegger (of de minister van financien als overheid) op de stijgende rente anticiperen? Dit zijn enkele van mijn adviezen, die ik vorig jaar in mijn blogs heb gegeven:

Het technische plaatje van de kapitaalmarktrente is goed voor Nederlandse pensioenfondsen. Nu de rente weer opwaarts krult en zelfs duurzaam boven de 0% zal bewegen, zouden pensioenen weer geharmoniseerd mogen worden. Boomers en pensionado's kunnen dus opgelucht ademhalen.





Toetreders op de huizenmarkt zal het niet ontgaan dat het technische plaatje op termijn hogere rentestanden voorspelt. Het hypoteekwalhalla lijkt voorbij. Waarschijnlijk zullen de huizenprijzen gaan pieken (en met vertraging dus gaan dalen).





Ook de nieuwe minister van Financiën moet opletten. De staat, die tot voor kort over 'gratis' geld kon beschikken, moet snel in actie komen om miljarden euro's 'goedkoop' binnen te harken. De Nederlandse kapitaalmarktrente is vooral onder ECB-president Draghi gedaald van bijna +3,75% (top 2011) naar -0,60% (historisch dieptepunt in augustus 2019)

Er is geen onderwerp waar ik zoveel mailtjes over het ontvangen als de rente. 'Negatieve rente is gratis geld' was verreweg mijn meest bekritiseerde column van het afgelopen jaar.

Dus ten overvloede, deze keer bekijk ik nogmaals het technische verloop van de Nederlandse rente.

Nederlandse kapitaalmarktrente valideert de stijgende trend

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente heeft de uptrend weten te hervatten nadat het topje van medio februari is gebroken. Hierdoor is er ruimte vrijgekomen richting de weerstand van 1,17% (de top van 10 juni 2015).

Het volgende opwaartse koersdoel ligt rond 1,25%. Er ligt steun rond 0,17% (de bodem van 4 maart).

Lange termijn

De Nederlandse kapitaalmarktrente heeft eerst de horizontale barrière rond 0,06% opwaarts doorbroken. De rente wist hiermee een bodemformatie van 2,5 jaar te voltooien.

De rente vormt sindsdien een fors hogere bodem rond 0,17%.

Het feit dat deze laatste bodem ver boven de voormalige horde rond 0,06% is gevormd, geeft een zeer bullish signaal in de vorm van een katapultbodem (zie uitleg onderaan deze blog).

De nieuw ontstane stijgende trend heeft in eerste instantie ruimte richting de weerstand van 1,25% (de top van 19 september 2014).

Om het opwaartse plaatje intact te laten, is het van belang dat de steun van 0,17% (de bodem van 4 maart) intact blijft.



Meerjarengrafiek

Op de superlange termijn zijn de volgende signalen zichtbaar:

Dalende trend vanaf 2007, met een serie lagere toppen, is gebroken

Tussen 2019 en 2022 heeft de rente een zijwaartse range gevormd tussen -0,60% (B) en 0,06% (A). Dit verloop wordt 'technisch' ook wel bodemformatie genoemd.

Met de doorbraak van de horde rond 0,06% is een nieuwe fase in het koersverloop gestart.

De volgende fase in de lange termijn cyclus is doorgaans een stijgende trend

Let wel, er is nog geen hogere bodem gevormd om de nieuwe opwaartse trend te valideren

De oude weerstand rond 0,06% biedt een sterk vangnet

De katapult-bodem uitgelegd

Een katapultbodem is een extreem technisch patroon wat vooruitloopt op een snoeiharde stijging. Bij aandeel zou men van een bullish pullback spreken, bij de rente uiteraard niet. Hoen dan ook, bij een katapultbodem wordt de oude weerstand de nieuwe steun. Een katapultbodem treedt op indien de nieuwe bodem ruim boven de oude top ligt. Dus zoals bij de rente.

De katapultbodem treedt doorgaans op de volgende wijze op: