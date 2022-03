Nu olie weer - altijd wat voorbeurs, ook op laatste dag heftig kwartaal

Er is een waar wonder nodig van een procentje of acht om de Q1-meubelen op het Damrak te redden. Vergeet het maar? De AEX-indicatie is -0,4% na een paar tienden lager Wall Street met de Nasdaq 100 toch -1,2%.

De AEX springt eruit, want de Europese futures openen net boven (DAX) of onder nul

In Azië stijgt alleen de Koreaanse Kospi met 0,4%. China en Hong Kong staan 1,0% lager (Tencent -0,6%) en Japan doet -0,8%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot +2,3% op 19,3%

De dollar daalt 0,1% naar 1,117

De rentes houden zich nog rustig. De Duitse tikt er een basispunt bij en de Amerikaanse levert er een in

Oh jee, olie -4,8% (Brent) en -3,6% (WTI), want VS geeft weer strategische voorraden vrij en India kan met $35 korrrting per vat Russische olie kopen. Zo meer.

Goud -0,5% en crypto +0,3% (morgen is er die Britse wetgeving)

Ultimo kwartaal en hoe ziet dat er wereldwijd uit? We hebben wel eens betere kwartalen beleefd. Wat een zooitje, of valt het juist mee? Zeg het maar. U ziet AEX en AEX herbeleggingsindex, de DAX Kurs Index en die SPDR ETF's zijn Dividend Aristocrats om waarde versus groei te laten zien.



Damrak dan, zoek de verschillen... Merk op dat die zeven AEX-stijgers samen een aardig brede porto vormen.



Over naar de actualiteit: van vannacht - als China niest, wordt de wereld verkouden?



Zometeen nog voorbeurs: Franse inflatie over maart. We gaan zien of het brood te duur is en of de Fransen dan het advies krijgen om maar weer cake te gaan eten.



Gisteravond was er nog HAL met cijfers en verhip, ik weet niet zo snel of stock dividend gewoonte is. Hier leest u het Nederlandse stuk.



Op de valreep van het kwartaal is er nog InPost met cijfers. Wie roept daar inflatie? Omzet verdubbeld, marges wel onder druk en onzekere outlook. Hier leest u het Nederlandse verslag op onze site.



Wat is er verder nu interessant? U weet welke aandelen hierbij horen, Shell voorop natuurlijk.

Oil tumbles on signs the Biden administration is considering tapping U.S. reserves again in a potentially massive release to cool prices https://t.co/eqmh6Fe1HV pic.twitter.com/sC4Y02dUe0 — Bloomberg Middle East (@middleeast) March 31, 2022

Oh jee, er is nog meer. Of is minder een betere term?

De opening en vergeet niet dat Randstad ex-dividend gaat.



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met OCI maar weer eens.

07:54 Bolt gaat samenwerken met Shell

07:42 Ook OCI stapt in groene ammoniak

07:19 InPost ziet omzet bijna verdubbelen

07:12 Japanse industrie produceert iets meer

07:10 Krimp voor Chinese economie

07:04 Europese beurzen openen in het groen

07:02 Nederlandse detailhandel verder gestegen

06:58 Economisch beeld Nederland minder positief - CBS

30 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

30 mrt Wall Street lager gesloten

30 mrt Olieprijs hoger gesloten

30 mrt Wall Street koerst af op lager slot

30 mrt Europese beurzen overwegend lager gesloten

30 mrt HAL werd half miljard meer waard in 2021

30 mrt Shell behoedt AEX niet voor rode slotkoers

30 mrt Beursblik: 15 goede Europese aandelenkeuzes

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

09:00 Randstad - Ex-dividend

00:00 Adyen - Beleggersdag

00:00 Inpost - Jaarcijfers

00:50 Industriële productie - Februari vlpg (Jap)

02:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Maart (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Februari (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Februari (Dld)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal def. (VK)

08:45 Inflatie - Maart vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - Maart (Dld)

11:00 Werkloosheid - Februari (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Februari (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Maart (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC+

En dan nog even dit

Goh:

EU lawmakers move to reject green gas and nuclear investment rules https://t.co/GWZhicq9Zy pic.twitter.com/3E8fu11zos — Reuters Business (@ReutersBiz) March 30, 2022

De ironie wil dat Tesla daar ook een fabriek heeft. Dat kondigde maar gauw een stocksplit aan en de koers dikte daarop de complete market cap van VW aan:

Volkswagen will close part of its factory in Shanghai because of the difficulty in procuring parts during the city’s lockdown, though it is also looking at ways to keep production running https://t.co/L4abGXm1Hi — Bloomberg Markets (@markets) March 31, 2022

Kioxia is de klos, Samsung, Micron, Hynix en Yangtze Memory Technologies profiteren:

Apple is exploring new sources of the memory chips that go into iPhones, including potentially its first Chinese provider, after a production disruption at a key Japanese partner https://t.co/m7oeLZP5Ue — Bloomberg Markets (@markets) March 31, 2022

Chinese tech moet zich aan regels Beijing en Washington houden:

Chinese technology stocks slid after the U.S. securities regulator played down the prospect of an imminent deal to keep local firms listed on American exchanges https://t.co/cqzJMuem6s — Bloomberg Markets (@markets) March 31, 2022

Dit is niet zo gangbaar...

Shares of Italian yacht maker Ferretti set to rise in Hong Kong debut https://t.co/6pl5HBaVPh pic.twitter.com/CtYqewQmsn — Reuters Business (@ReutersBiz) March 31, 2022

CumEx-affaire, geen Nederlandse namen:

The Frankfurt offices of Barclays are raided as part of the German probe into controversial tax trades, as prosecutors ramp up scrutiny of foreign banks potentially caught up in the scandal https://t.co/a1upPhQbLM — Bloomberg Markets (@markets) March 30, 2022

Oh ja, SPAC's. Die hadden we ook nog.

WATCH: The U.S. Securities and Exchange Commission unveiled a draft new rule to enhance blank-check company investor disclosures and to strip them of a legal protection https://t.co/KC26tZzMJT pic.twitter.com/PhLoOM8SJo — Reuters Business (@ReutersBiz) March 31, 2022

Oh!

EXCLUSIVE ICE considers relocating London CDS clearing to Chicago, sources say https://t.co/fIfL4JIVmf pic.twitter.com/pKKnTWOoNx — Reuters Business (@ReutersBiz) March 30, 2022

Technologie = toveren:

Beewise, an Israeli maker of robotic beehives aimed at saving bees from climate changes, raised $80 million in a private funding round led by private equity firm Insight Partners. Read more https://t.co/OaYGSkB2tz pic.twitter.com/kkHwFeqRgX — Reuters Business (@ReutersBiz) March 30, 2022

De uitsmijter:

Maybe we don’t understand #inflation after all.



It seems that the last 70 years have been the outlier. Before 1950, negative inflation was (almost) as common as positive inflation. We look at a long history of US inflation in our latest Daily Insight. @true_insights_ pic.twitter.com/gy8WIA5qZN — jeroen blokland (@jsblokland) March 30, 2022

Veel plezier en succes vandaag.