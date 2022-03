Gaan edelmetalen weer blinken?

quote: fred optie schreef op 31 maart 2022 09:47:

[...]



Ik weet het.



Ligt er een beetje asn hoe je short zit.



Tirboos en puts killing.





[...]Ik weet het.Ligt er een beetje asn hoe je short zit.Tirboos en puts killing.

Klopt en daar had ik er net te veel van, puts... maar goed we gaan het zien wat vandaag doet. Vaak is blijven zitten verstandiger, had me nu weer 1K gescheelt...... moeilijk in te schatten wat men vandaag nog wil doen. Denk rond de 733 houden... US nog een klapje omhoog.