Duitse, Spaanse en Belgische inflatie maart naar 7,6%, 9,8% en 8,3%

Al die Mythes over de "Inverted Yield Curve": Het komt gewoon doordat de FED het opkoopprogramma van (vooral langlopende) obligaties afbouwt ... net als in 2019 .... en minder vraag = lagere koersen = hogere yield.

Zolang ze op tijd beginnen en in kleine stapjes afbouwen niets aan de hand, maar als ze zitten te slapen en tijdens hoog-conjunctuur "behind the curve" raken (zoals de FED en ECB in 2021) dan moeten ze tijdens laagconjunctuur de inhaalslag maken en krijg je een "Double whammy" --> Recessie.

Ik ben geen econoom maar dit is toch niet zo ingewikkeld ???