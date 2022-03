Sensationele koersen en nieuws voorbeurs, ga er goed voor zitten

En nu dalen aandelen en rentes samen? Beetje dan, maar het is wel zo. De AEX indicatie is +0,1% na die ware wonderrally gisteren - zo meer - en is nu de enige stijger.

Europese futures openen -0,1% à -0,3% en de Amerikaanse dalen die percentages nu

In Azië staat bijna alles zeker 1% hoger, stijgt China 2 - 2,5%, maar doet de Nikkei 225 echter -1,3%. Tencent staat +1,1% in Hong Kong, maar...

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -3,7% op 18,9

De dollar daalt alweer 0,2% naar 1,111

De Duitse rente daalt één en de Amerikaanse zakt drie beeps

Goud doet +1,7%, olie staat +0,5% en crypto noteert +1,0 - 1,3%. Klein wonder? Want er is wéér een diefstal van dit keer rond een half miljard.

Dividend komt terug bij Unibail! Vastgoed ligt heel goed dit jaar en we starten vandaag met een dikke, aangename verrassing:

Gisteravond was er bij onze Gouden Stier uitreikingen in het Tropen Instituut Amsterdam zelfs een prijswinnaar, die er op het podium over begon. Dat aandelen én rentes stijgen, is momenteel even een lastige. Zie hier de AEX die nog enigszins de meubelen voor Q1 redt. De scores zijn intradag en slot.



Op 31 december was onze rente nog -0,02%. U ziet wat er nu staat. OK, de AEX staat dit jaar -7,9%, maar stijgt nu met die versnelling in de rente mee. Er is geen beursboekje noch wandelende beursencyclopedie te vinden die dit kan of verklaren. Daarom moet u niet te veel van de markt vinden.

Dit zeg ik in alle bescheidenheid, maar of we nou bull, bear, dom, slim, beginner of ervaren zijn, we redeneren altijd logisch in onze mening en visie. Mr, Market doet iedere dag maar wat. Lijkt het. Want in de achteruitkijkspiegel en hoe verder u terugkijkt, klopt altijd alles weer - in grote lijnen dan.



Nota bene, het zijn zelfs de meest risicovolle aandelen die met de rente meestijgen. Dit is de Nasdaq 100 en u zag gisteren ook bij ons vooral groei- en tech-aandelen de stijging aanvoeren. U moet maar durven!



Micron steeg nabeurs 3,9% op cijfers en wellicht reageren onze chippers hierop.



Commodity-waarden kregen gisteren een tik en oliesoort WTI zakte zelfs even onder $100. De Bloomberg Commodity staat lager, maar dit is zeker nog geen implosie.



De agenda kent vandaag HAL na het slot, Amerikaanse ADP-arbeidsmarktrapport én de eerste schatting van de Duitse inflatie over maart. Dit is wel even wat anders dan 1-1.



In België zijn er vanochtend al...



Neemt u eerst even rustig een slok koffie. Want in de polder verhapstukken we eerst dit cijfer. Koekoek, zou Sierd de Vos zeggen.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari gemiddeld 21,8 procent hoger dan in februari 2021.https://t.co/gnAwd3yyHC pic.twitter.com/8cfkBiVtpz — CBS (@statistiekcbs) March 30, 2022

De opening:



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Besi, dat nog even snel goedkoop geld ophaalt?

07:56 UBS start nieuw aandeleninkoopprogramma

07:52 Unibail herhaalt outlook en wil vanaf 2023 weer dividend uitkeren

07:32 Beter Bed spreekt van sterk begin 2022

07:22 Besi prijst obligaties

07:08 Japanse detailhandel daalt verder

07:07 Ondernemers industrie winnen licht aan vertrouwen

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:02 Afzetprijzen Nederlandse industrie weer flink omhoog

29 mrt Wall Street sluit hoger

29 mrt Olieprijs even onder 100 dollar

29 mrt Wall Street op winst

29 mrt Europese beurzen sluiten fors hoger

29 mrt Besi geeft obligaties uit

29 mrt Damrak verwelkomt vooruitgang vredesgesprekken

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

18:00 HAL - Jaarcijfers

13:00 BioNTech - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

00:50 Detailhandelsverkopen - Februari (Jap)

06:30 Producentenprijzen - Februari (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Maart (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - Maart (eur)

11:30 Inflatie - Maart (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:00 Inflatie - maart vlpg (Dld)

14:15 Banenrapport ADP - Maart (VS)

14:30 Economische groei - Vierde kwartaal def. (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Januari (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

De verbazing druipt ook hier van de tekst af?

WATCH: Stocks on Wall Street rose, lifted by signs of progress in peace talks between Russia and Ukraine, while a widely tracked part of the Treasury yield curve flashed warning signs for the economy as it inverted https://t.co/tjq7gbWQ2j pic.twitter.com/Gnrapc0kX1 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 30, 2022

Ja, Reuters volgt het echt niet meer. Mystifying.

Intussen in China:

Chinese tech stocks trimmed gains as a WSJ report on fresh curbs facing the online video industry stoked concerns that Beijing’s regulatory crackdown is not yet over https://t.co/gHgKj5qQgp — Bloomberg Markets (@markets) March 30, 2022

Dit is de duurste ontwikkelde vastgoedmarkt dus en wij dan Goldman Sachs?

Hong Kong’s home prices will decline about 20% during the next four years as a worsening economy and rising interest rates hit demand, according to Goldman analysts https://t.co/JFqmQLwrXb — Bloomberg Markets (@markets) March 30, 2022

Dit lijkt me geen goed nieuws voor Meta...

Facebook advertisers can pursue class action over ad rates https://t.co/vukVSBUYBn pic.twitter.com/Kpl8Hq1B60 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 30, 2022

Voor de zoveelste keer...

In one of the largest crypto industry attacks ever, hackers stole about $590 million from the Ronin Bridge that connects different blockchains https://t.co/0Lic9DZFfV — Bloomberg Markets (@markets) March 30, 2022

Voldoen ze ook aan vraag en aanbod?

Global wind and solar growth on track to meet climate targets https://t.co/jS5v3a8Qvp pic.twitter.com/bgnPSoJYju — Reuters Business (@ReutersBiz) March 30, 2022

Ik moet het nog lezen, maar het plaatje zegt genoeg:

Russia is fast becoming a case study in distressed investing. Who’s buying? Capitalism’s finest, of course https://t.co/Ev6PO3Q8Bg — Bloomberg Markets (@markets) March 30, 2022

Veel plezier en succes vandaag.