Eendagsvliegen, of...? Storytelling- en meme-aandelen léven weer!

Precies twee jaar na de beroemde bodem van maart 2020 zijn het weer de particulieren op de beurs die het mes opvangen.

Als The Firm het zegt:

Goldman says retail investors are buying this market dip. Here are their favorite stocks.

Aldus CNBC gisteren.

Storytelling-fondsen

Het geeft niet als u het artikel niet open krijgt. U weet de namen wel. Iets met usual suspects, of in jargon: storytelling- fondsen.

Simpel gezegd, dit zijn bedrijven die het puur van de fantasie, toekomstperspectief en het (mooie) verhaal moeten hebben en (nog) niet van de fundamentals.

Ofwel, omzet, winst (ebitda), marges en vrije kasstroom plus wat u zelf allemaal nog meer interessant, of zelfs van belang vindt bij aandelen, zijn nog ver te zoeken. Story telling is zoals zo vaak geen formele definitie op de beurs en wat de een vindt... vindt de ander...

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway is wellicht een mooi voorbeeld. Als die naam dan toch valt? Het volume kan op bodemvorming duiden, maar voordat die neergaande trend van anderhalf jaar lang is gebroken, moet er nog heel veel eten worden besteld.

Huishoudelijk: alle grafieken in dit stuk zijn vanaf 1 januari 2020, ofwel toen we nog van geen Covid-19 wisten.



Daar zijn ze weer: GameStop en AMC

Twee namen waarvan iedereen het er wel over eens is dat het story telling-aandelen zijn, zijn de zogenaamde meme-aandelen, met GameStop en AMC als bekendste voorbeelden. En daar is het ineens weer bal.

Bij story telling stock kan altijd alles. Nou vooruit dan, omzetverwachting loopt op (kijk maar niet naar die van de winst) en er is weer even wat risicobereidheid. Of weer een draad op Reddit of WSB #GameStop pic.twitter.com/UiUxYmULUx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 29, 2022

AMC bakt ze nóg bruiner. De CEO, die tot dusverre zowat iedere stijging aangreep om weer wat eigen aandelen te verkopen, was gisteren weer eens te gast bij CNBC: +44,9%.

Daar zit hij vaker dan in de eigen board room, bij wijze van. Briljant, de man weet wel precies hoe hij de reuring gaande moet houden.



Zelfs het van fraude beschuldigde en wel volledig gedecimeerde Nikola geeft weer een teken van leven. Ex-CEO Trevor Milton moet voorkomen voor een veelvoud aan aanklachten, waaronder fraude.



Tesla

Strikt genomen is Tesla geen story telling-aandeel meer met steeds betere fundamentals, maar de waardering... Het is nog altijd een grote publieksfavoriet onder particulieren. De rest surft mee.

Een pure play index of ETF van alleen EV's is er niet, daarom deze Solactive Autonomous & Electric Vehicles-index. Ook hier is weer risicobereidheid.



Ebusco

Ebusco is bij ons het enige EV-aandeel en dat liep juist vorig week al op. De koers weet het nu even niet meer.

Niettemin is dit wel een echt bedrijf met productie en een orderboek. Diverse andere EV's bestaan vaak uit niet meer dan een mooi prototype, gelikte filmpjes, slimme social media en een vlot babbelende CEO.

Fastned

Meme-aandeel is zo stigmatiserend, maar bij ons is Fastned wellicht het bekendste story telling-aandeel. Dat liep gisteren hard op met de andere risicovolle tech en de grafiek oogt slapjes. Het bedrijf heeft een winst- en omzetwonder, of een nieuw mooi verhaal nodig, lijkt het.



CM.com

Bij CM.com draait alles om de groei - en dat doet het bedrijf - en dan komt de winst over zoveel jaar vanzelf, is het idee. Alleen nu nog even niet dus.

Technisch ziet dit er zeer interessant uit. Wie durft een schuine lijn van linksboven naar rechtsonder over die dalende toppen te trekken?



InPost

InPost is het dan weer het bewijs dat als een aandeel maar hard genoeg is gedaald, er ook weer overnamefantasie kan ontstaan. Soms, ook niet altijd. En een gerucht is nog geen concreet bod.



Ark Innovation ETF

Catie Wood's Ark Innovation ETF, dat een van de symbolen is geworden van de hele story telling tech-hype in de afgelopen twee jaar.

Hier wil het nog niet echt vlotten. Wel veel omzet, het pure handelsfonds (de term ETF is echt misleidend) is nog niet in vergeetput van de beurs verzeild geraakt.



Buffett en Munger

Tot slot deze, in de dotcom-hype 25 jaar geleden waren Warren Buffett en Charlie Munger de lachertjes van de beurs, omdat ze niks voelden voor aandelen zonder marges en vrije kasstroom, zeg maar. Vorig jaar waren ze dat weer. Wie het laatste lacht, lacht het best, maar dat doen ze bij Berkshire Hathaway nooit.

De heren zitten in de markt om rendement voor hun aandeelhouders te maken en verder niet. Ze hoeven geen gelijk te krijgen, ze hoeven de markt niet te verslaan en ze hoeven niet het meeste rendement te maken.

Dat doen ze ook niet, maar ze praten wel weer sappig over hun fouten, missers en bloopers.

Zonder zelfspot en -relativering geen rendement, zou een beurswijsheid kunnen zijn. Denk daar maar eens over na.



Denk in ieder geval over de rentes na. Want in tegenstelling tot maart 2020 droogt gratis geld nu net zo snel op als het toen werd gedrukt. Om van inflatie maar te zwijgen.

Besef als u aandelen uit dit stuk overweegt: dat wat nu misschien de bodem lijkt, ook de top van een vulkaan kan zijn.