Fraaie koersverrassingen voorbeurs

Haha, Cees somt het mooi op. Inderdaad, het leven van beren gaat niet over rozen op de beurs. Per saldo eigenlijk al vier eeuwen, maar dan wel per saldo.

Amerikaans technologie ging gisteren weer hard - Nasdaq 100 +1,3% - nadat de rentes gisteren draaiden. Oh ja, de AEX indicatie is liefst +1,1% op 728. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van dan maar weer? Gecombineerd met die dure This it's different is dit misschien de belangrijkste beurswijsheid.

Amerikaanse beurzen sloten hoger, futures VS vlak. Azië mixed hoger. Opening Europa hoger verwacht. Een dag niet gestegen is een dag niet geleefd?!? — Cees Smit (@ceessmit) March 29, 2022

Om precies te zijn:

Rekent u op tech in Amsterdam? De Europese futures openen net minder dan +1%

De Amerikaanse futures staan collectief +0,2%

In Azië staat de Chinese CSI 300 nipt hoger en de rest een paar tienden. Tencent staat +2,6% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) daalde met -5,7% tot 19,6 en staat zo voor het eerst sinds 9 februari onder officieuze onrustgrens 20:



De rest nog:

De dollar ligt vlak op 1,099

De Duitse en onze rente plussen alweer drie beeps en de Amerikaanse zakt er zowaar een

Goud vlak, olie is vannacht gedraaid naar nu +2,1% en crypto plust 0,2% à 0,9%

Eerst dit, Fastned is en blijft een story telling aandeel en dat vind ik zelf lastig. Jaarcijfers dus en hier is het verslag.



Dit is trouwens mede waarom ik met Cees Smit open omdat ik momenteel zelf ook een tikje bearish ben. Ik vrees een (winst)recessie, niks meer en niks minder. Het goede nieuws is wel dat ik zelden goed inschat. Daarom peins ik er ook niet over om anders te gaan beleggen. Gewoon buy & hold.

Many investors tend to forget that equity markets are the masters of climbing the wall of worry! pic.twitter.com/ugqt5v6tO6 — jeroen blokland (@jsblokland) March 28, 2022

De gevolgen van die afschuwelijke oorlog zijn er te veel aan met ook nog Covid, is echter wat ik nu denk. En dat raakt de winsten, vrees ik. Misschien dat laatste niet zozeer hier meer in het Westen, alswel in Azië. Het slimme geld lijkt er ook aan te denken met die inversed yield curve.

Dat is als de korte rentes hoger zijn dan de lange en dit fenomeen heeft een track record.

5-year and 30-year Treasury yields invert for the first time since 2006, fueling recession fears https://t.co/v1NqS8gOMt — CNBC (@CNBC) March 28, 2022

De tien- en tweejaars zijn echter nog niet zo ver en het moet altijd eerst op het bord staan, toch? Iedere markt kan altijd ieder moment draaien.



Het nieuws uit China is dat de lockdown in Shanghai wordt versoepeld, maar nu is het weer mis in Wuhan. Dit laat zich met name aflezen aan de weer dalende olieprijs.

Oil kept falling in Asia — after sliding 7% on Monday — on growing concern that a virus resurgence in China will weigh on global demand https://t.co/rPUGEjPY96 pic.twitter.com/k8SHEhd2Ms — Bloomberg Markets (@markets) March 29, 2022

De opening:



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met nieuws OCI en deelname WDP.

08:06 Overtuigend hogere opening AEX voorzien

08:04 Duitse consumentenvertrouwen verder gedaald

07:58 Flinke groei jaaromzet voor Fastned

07:21 WDP neemt belang in Catena

07:07 Jaarvergadering OCI keurt dividend goed

07:05 Europese beurzen openen hoger

28 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

28 mrt Wall Street veert op

28 mrt Olieprijs daalt flink

28 mrt Verdeeld beeld Wall Street

28 mrt Europese beurzen sluiten overwegend hoger

28 mrt Rode weekstart voor AEX

28 mrt Beursblik: markt benieuwd naar groeimogelijkheden en outlook Adyen

28 mrt Carlsberg verlaat Rusland

De AFM meldt deze shorts en bij Alfen wordt wat afgebouwd:

De agenda:

10:30 Randstad aandeelhoudersvergadering

15:00 VS Case Shiller huizenindex jan 18,4% YoY

16:00 VS CB consumentenvertrouwen mrt 107,0

16:00 VS JOLTS vacatures

22:00 Micron Q1-cijfers

En dan nog even dit

Bij deze:

WATCH: Strong economic data and gains in beaten-down growth stocks helps Wall Street's main indexes recover https://t.co/hEpHEvHZ7c pic.twitter.com/L1nW4wVwrw — Reuters Business (@ReutersBiz) March 29, 2022

Poeh:

China’s Covid lockdowns are likely costing the country at least $46 billion a month, or 3.1% of GDP, in lost economic output, and the impact could double if more cities tighten restrictions, this economist says https://t.co/qZtjF51xmb — Bloomberg Markets (@markets) March 29, 2022

Niet de meest milieuvriendelijke manier, maar ieder vat telt anno momenteel:

Oil-sands producers expect to play the biggest role in Canada’s pledge to boost crude and natural gas exports by 300,000 barrels a day to compensate for Russian supplies https://t.co/ANsSCghCUy — Bloomberg Markets (@markets) March 29, 2022

Dit verbaast niemand?

Top U.S. LNG Producer Warns of Challenging 2023, 2024 for Consumers https://t.co/482GAqMh2D — Bloomberg Markets (@markets) March 28, 2022

Dit heet gewoon inflatie:

Manufacturers from Texas to the East Coast signal they’ll be paying more for raw materials in the next six months, and they also see room to pass some of those costs on to customers https://t.co/BXZuftSI7q — Bloomberg Markets (@markets) March 28, 2022

Zo dus, koers omhoog en dat op een dag dat de fabriek in Shanghai dicht was.

Tesla seeks shareholder approval to enable a stock split in the form of a dividend. Read more https://t.co/uvIJIwDuFa pic.twitter.com/dE1UmcAPik — Reuters Business (@ReutersBiz) March 29, 2022

Alles is relatief:

To put things into perspective. The oil sector made only a mini-comeback. The stock market cap of oil comps measured against the entire S&P 500 mkt cap rose from just under 2% to just under 4%. At their peak, the oil giants accounted for almost 16% of the S&P 500. pic.twitter.com/PHrYksy5qC — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 28, 2022

Veel plezier en succes vandaag.