On the MOVE, paniek op de obligatiemarkt

GéGé schreef op 28 maart 2022 15:46:

[...]

We zijn sowieso de Sjaak, omdat madame 'struisvogel' Lagarde en haar club minstens een jaar achter loopt op de realiteit. Een paar weken geleden gaf ze nog een verwachte inflatie voor 2022 van 5,1 procent af, oftewel, dat betekent dat we volgens haar in de tweede helft van dit jaar bijna geen inflatie zullen zien ... écht waar?!

Vandaar ook het woord 'helemaal'. Maar ben het er helemaal mee eens. De centrale banken hebben er veel te lang over gedaan om in te grijpen.En alles wat ze nu doen is fout. Of de huizenmarkt crasht of de aandelenmarkt. Of de inflatie loopt de pan uit.Tja wat wilt de centrale bank.