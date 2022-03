On the MOVE, paniek op de obligatiemarkt

Paniek op de obligatiemarkt is iets anders dan op de aandelenbeurs. Het gaat beschaafder dan meteen de hele gevel eruit. Niettemin is dit een sell-off in (ook AAA-)staatsobligaties die we in ieder geval deze eeuw nog niet hebben gezien.

Dat is één:

Obligatiemarkt is slimme geld en aandelenbeurs is domme geld, is een oudje



Vastrentend rent intussen gillend door de straten. (Niet-winstgevende) tech hangt wel in touwen, maar rest aandelenbeurs minder tot niet#AEX #rente pic.twitter.com/3sGbBJOFgU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 28, 2022

Corné is on the MOVE en dat is twee:

The MOVE index (bond market volatility) dark blue line is in panic mode. That's not the case for equites. pic.twitter.com/j3RY0HCo7K — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 28, 2022

Nummer drie komt uit de IEX Morning Call:

Er is #inversedyieldcurve in VS, gaat u mss veel horen komende tijd. Watisdat? Als je geld uitleent, wil je hoe langer, hoe meer rente. Nu niet, ofwel slechte tijden verwacht. Exact % weet ik niet (wie?), maar hoog trackrecord https://t.co/0lsdTg6zmh#AEX #rente #recessie pic.twitter.com/SMvhbBOsXe — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 28, 2022

Het laatste woord is aan onze Duitse vriend en als die OUCH! of OOPS! roept - meer smaken heeft hij ook niet - moet u altijd opletten. Prettige beursdag verder.