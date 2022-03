Valt mee voorbeurs ondanks veel slecht nieuws en zelfs enge rentes

De AEX-indicatie is +0,2% en dat is misschien een klein wonder. Want er is weer een lawine aan slecht nieuws.

Shanghai is gedeeltelijk in lockdown, dat springt voor de beurzen het meest in het oog (want die rotoorlog gaat ook maar door). De koersen nu vallen er echter dik mee?

Europese futures openen +0,2% à +0,5% en de Amerikaanse staan die percentages in het rood

Azië valt mee? China -0,9%, Hong Kong +0,9% (Tencent +2,4%) en Japan +0,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -4,0% op 20,8

De dollar stijgt 0,3% naar 1,095

De rentes knallen weer, Duitsland en VS plussen vier basispunten. Op de vroege maandagochtend

Goud -1,4%, olie zakt 2,5% en crypto plust procenten - zo meer

Om met het markttechnisch engste nieuws te beginnen, er is een inversed yield curve (korte rentes boven lange) in de VS en dat is een bad omen. Bloomberg duidt:

The U.S. 10-year Treasury yield climbed past 2.5%, above a technical trendline that has served as a ceiling since the late 1980s. The yield on the five-year note rose above the 30-year -- an inversion that’s heralded recessions in the past, and raises concerns about a policy misstep as the Federal Reserve hikes interest rates.

Hier die dertig- en vijfjaars:



Grootste lichtpuntje vanochtend is crypto. Hier is bitcoin, ethereum komt er vlak achteraan:



Van gisteren, uit mijn vooruitblik, waarin ik onder meer kansen risico's van álle AEX-aandelen en de belangrijkste mid- en smallcaps bespreek. Ultimo kwartaal in zicht en daarom deze scores. Dit spreekt voor zich, die SPDR ETF's zijn Dividend Aristocrats, ofwel op papier de defensiefste fondsen:



Komt deze bij, in dollars (EUR/USD -3,7% dit jaar), ofwel voor ons euro-klanten komt er nog wat bij. Commodities dit jaar dus:

Commodity price increases over the last year...

Nickel: +120%

Nat Gas: +114%

Heating Oil: +114%

WTI Crude: +95%

Brent Crude +90%

Gasoline: +79%

Wheat: +78%

Coffee: +75%

Cotton: +73%

Aluminum: +61%

Corn: +38%

Sugar: +30%

Soybeans: +21%

Copper: +18%

Gold: +13%

US CPI: +7.9% — Charlie Bilello (@charliebilello) March 26, 2022

De agenda deze week bestaat bij ons uit cijfers Fastned en HAL, Amerikaanse arbeidsmarktcijfers (er wordt +5,5% YoY verwacht), inkoopmanagersindices over maart en de eerste schattingen van de inflatie in de EU.



De opening:



De rentes:



Nieuws, advies, shorts en agenda

En dan nog even dit

Shanghai dus gedeeltelijk plat, na eerder als Shenzhen en Hong Kong:

Shanghai’s stock exchange will provide online services over IPO approval meetings, consultations and road shows as half of the city faces a Covid lockdown https://t.co/IqmeEwVhSz — Bloomberg Markets (@markets) March 28, 2022

Is er weinig goed nieuws te bekennen vandaag:

Oil declined at the open in Asia as a virus resurgence in China worsened, and Houthi-led attacks on Saudi Arabia took a pause https://t.co/5CCwe6yllB — Bloomberg Markets (@markets) March 28, 2022

Crypto dan maar?

When Bitcoin is this far above its 50-day average, it’s historically meant big gains ahead - we break it down here w @VildanaHajric https://t.co/YEFnK6M9Zv via @markets @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) March 27, 2022

U ziet ook wat er eerder achteraan kwam bij torenhoge scores:

To put things into perspective: The S&P 500 has returned 99% since the March 2020 trough, the best 2y price performance in at least 75yrs, Goldman has calculated. S&P 500 currently stands 5.7% below its January 3rd ATH. pic.twitter.com/fjMvdDcgD5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 27, 2022

Toe maar:

Corporations will be the largest source of equity demand in 2022, Goldman says. Raised 2022 forecast for gross buybacks to $1tn from $872 bn. Buyback authorizations YTD are on pace to exceed the record $1.2tn level set in 2021. pic.twitter.com/g9uK2hGRgl — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 27, 2022

We leven in een bananenwereld:

Hopelijk krijgt ze gelijk, toch?

ECB's Lagarde does not see risk of stagflation https://t.co/lRF10uFFmN pic.twitter.com/XbsceeEZBI — Reuters Business (@ReutersBiz) March 26, 2022

Veel plezier en succes vandaag.