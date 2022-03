Dit zijn de winnaars van de Gouden Stier 2021

Eindelijk mag het weer: een uitbundige uitreiking van de Gouden Stieren 2021, gisteravond in Amsterdam. Door pandemieperikelen wat later dan u van ons gewend bent, maar daarom niet minder feestelijk. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam was dit keer het decor voor het stierenfestijn. Twaalf partijen mochten de walk of victory naar het podium maken en het felbegeerde gouden beeldje in ontvangst nemen. Van Beste Keuze tot Gouden Stier Alle producten en diensten die door IEX Gouden Stier eerder zijn verkozen tot Beste Keuze voor Nederlandse beleggers - bekijk ze hier - kwamen in aanmerking voor de Gouden Stier-jaarprijzen. De jury keek daarbij vooral naar de prestaties in het laatste jaar voor de klant. Dat is een breed begrip: het kan uiteraard om rendement gaan, maar ook om een beter productaanbod, lagere kosten of verbetering van de klantvriendelijkheid. Hieronder vindt u een overzicht van alle partijen die dit jaar een Gouden Stier in de prijzenkast mogen zetten. Wie graag wil weten hoe de jury tot zijn oordeel is gekomen, kan dat in het juryrapport lezen. Dat verschijnt later vandaag. Alle winnaars IEX Gouden Stier - Vermogensbeheerder van het jaar Index Capital IEX Gouden Stier - Private Bank van het jaar Insinger Gilissen IEX Gouden Stier - Online Beleggingsoplossing van het jaar Doelbeleggen IEX Gouden Stier Broker van het jaar Lynx IEX Gouden Stier Crowfundingplatform van het jaar



Lendahand IEX Gouden Stier Publieksprijs voor Crypto-exchange van het jaar Bitvavo IEX Gouden Stier Beleggingsfonds van het jaar OBAM IEX Gouden Stier Duurzaam Beleggingsfonds van het jaar Triodos Fair Share Fund IEX Gouden Stier ETF van het jaar Vanguard SRI European Stock Index Fund IEX Gouden Stier Mixfondsenrange van het jaar NN Dynamic Mix IEX Gouden Stier Turbo-aanbieder van het jaar BNP Paribas



IEX Gouden Stier Publieksprijs Beleggingsinstelling van het jaar ABN Amro

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.