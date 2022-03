Slotcall: Twee grote stijgers in de AMX en AScX

Beleggers toonden zich goed geluimd op deze laatste werkdag van de week. Na een zwakke opening vonden de koersen gaandeweg de handelsdag de weg naar boven. Het beeld was daarbij overigens wel divers.

Zo wisten fondsen als Adyen, Aegon, ArcelorMittal, Shell en Unibail aardige winsten te boeken, maar DSM, Prosus en Signify leverden gevoelig in. Een niveau lager waren er aardige winsten voor ABN Amro, Fugro en Vopak. Dat gold dan weer niet voor het met stijgende grondstofkosten worstelende Corbion.

BAM Groep (+2,9%) profiteerde voor de tweede dag op rij op een forse koersdoelverhoging, ECP (+7,9%) kwam met een sterk positief bericht naar buiten en was daarmee niet alleen de grootste stijger binnen de smallcaps, maar van het hele Damrak. Wel werd ECP op de voet gevolgd door midkapper Fagron (+7,4%). Fugro (+4,4%) kreeg vandaag een flink hoger koersdoel van een zakenbank mee.

De AEX (+0,4%) sloot uiteindelijk 3,1 punten hoger op 723,9.

Nvidia

Een nieuwe rekenchip van chipmaker Nvidia (-1,9%) blijkt een schot in de roos. De Beleggersdesk was hier een maand geleden al op vooruit gelopen en tipte het aandeel voor Premium-leden op een koers van $229. Imiddels is de koers alweer met 23% opgelopen in ruim een maand tijd. Wat wij leden nu adviseren, valt in deze analyse te lezen:

GBL

De Belgische investeringsmaatschappij GBL (+0,7%) heeft een goed jaar achter de rug en zag de net asset value met 10% stijgen. Wat echter ook steeg, was de discount ten opxichte van de net asset value. Die bedraagt inmiddels 32%. Terecht of niet, u leest er alles over in een Premium analyse:



Eurocommercial Properties

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+7,9%) kwam met een opvallend positief jaarbericht naar buiten. Er is sprake van een stevig herstel, de inning van de huren loopt inmiddels een stuk beter. Een analyse van de Beleggersdesk diept de investment case rond ECP verder uit:

Rentes

Zoals u ziet is er weinig beweging op de rentemarkt.





Wall Street

Beleggers in de VS zochten hun heil vandaag vooral in de oude economie. Techfondsen als Palantir, Netflix, Nvidia en AMD stonden bij de start van de handelsdag enkele procenten lager.

Niet geheel verrassend verloor vooral de Nasdaq tussentijds terrein, terwijl de S&P 500 en Dow Jones in licht positief terrein opereerden.

De rente-onrust is duidelijk nog niet weg, terwijl beleggers hun focus ook dienen te houden op China. De jonste cijfers laten zien dat buitenlandse beleggers in recordtempo geld uit Chinese aandelen trekken.

Nieuwe IEX BeleggersPodcast

Arend Jan Kamp heeft omikron overwonnen en staat weer achter de microfoon van de IEX BeleggersPodcast. De andere microfoons worden gebruikt door hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz en Ben Leppers. Hij is oud-obligatiehandelaar bij ABN Amro en handelt tegenwoordig voor eigen rekening.Met Leppers in de uitzending gaat het uitgebreid over rentes en obligaties. U luistert de aflevering hieronder.

Brede markt

Het Damrak

Adyen (+1,2%) doet een hernieuwde poging weer in de €2k regionen te vertoeven

(+1,2%) doet een hernieuwde poging weer in de €2k regionen te vertoeven Besi (+1,8%) weet opnieuw beide andere chippers op het Damrak te outperformen

(+1,8%) weet opnieuw beide andere chippers op het Damrak te outperformen Philips (+0,2%) blijft worstelen met fouten in apparaten, maar het fonds is hiervoor ook wel erg zwaar gestraft

(+0,2%) blijft worstelen met fouten in apparaten, maar het fonds is hiervoor ook wel erg zwaar gestraft Prosus (-2,6%) heeft weinig aan de support van Credit Suisse, de Zwitsers hangen een koersdoel van €118 aan het aandeel

(-2,6%) heeft weinig aan de support van Credit Suisse, de Zwitsers hangen een koersdoel van €118 aan het aandeel Unibail (+4,3%) lift mee op de nogal optimistische geluiden van branchegenoot ECP

(+4,3%) lift mee op de nogal optimistische geluiden van branchegenoot ECP Fagron (+7,4%) profiteerde van een flink hoger koersdoel van een zakenbank

(+7,4%) profiteerde van een flink hoger koersdoel van een zakenbank Flow Traders (+1,5%) moet toch aardig wat geld weten te verdienen in deze beweeglijke markten

(+1,5%) moet toch aardig wat geld weten te verdienen in deze beweeglijke markten Vopak (+2,9%) krabbelt weer wat op en lijkt de ergste schrik rond een mogelijke boycot van Russische olie wel te boven

(+2,9%) krabbelt weer wat op en lijkt de ergste schrik rond een mogelijke boycot van Russische olie wel te boven Eurocommercial Properties (+7,9%) kwam met een verrassend posiitef jaarbericht naar buiten en dat viel goed in de smaak

(+7,9%) kwam met een verrassend posiitef jaarbericht naar buiten en dat viel goed in de smaak Fugro (+4,4%) krijgt een flink hoger koersdoel van KBC en de impact is positief

(+4,4%) krijgt een flink hoger koersdoel van KBC en de impact is positief Ordina (+3,8%) is sinds de dip op €3,75 van begin maart alweer €1 opgelopen in koers, omgerekend toch een stijging van 25%

(+3,8%) is sinds de dip op €3,75 van begin maart alweer €1 opgelopen in koers, omgerekend toch een stijging van 25% Op de lokale markt staat sinds deze week LucasBols (+2,5%) genoteerd dat vandaag enkele procenten oploopt, maar dit jaar toch een flinke veer heeft moeten laten





